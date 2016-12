GLI ARISTOGATTI/ Su Rai2 stasera torna il film targato Walt Disney a ritmo di jazz, con Romeo e Duchessa

GLI ARISTOGATTI, SU RAI 2 TORNA IL CLASSICO WALT DISNEY: I PERSONAGGI - In occasione dell'ultimo dell'anno, Rai 2 ripropone un classico targato Walt Disney, Gli Aristogatti, un film realizzato nel 1970 con la regia di Wolfgang Reitherman. Si tratta di un film di animazione che trae ispirazione da una storia narrata da Tom Rowe e Tom McGowan. I protagonisti della pellicola sono dei gatti che appartengono ad una famiglia aristocratica che un giorno per caso incontrano un gatto randagio. Questo incontro sarà fondamentale perché gli aristogatti verranno aiutati dal gatto randagio a scappare dal maggiordomo che aveva tentato di rapirli ed entrare in possesso così della loro cospicua eredità. Nella versione originale, le voci dei protagonisti Romeo e Duchessa sono interpretate da Phil Harris e Eva Gabor.

GLI ARISTOGATTI, SU RAI 2 TORNA IL CLASSICO WALT DISNEY: LA TRAMA - Ci troviamo nei primi anni del 1900 a Parigi nel palazzo della cantante lirica di successo, Madame Adelaide Bonfamille, la quale si prende cura di quattro gatti, Duchessa e i suoi cuccioli, tutti diversi tra di loro, Matisse, Bizet e Minou. La loro padrona decide di fare testamento nel quale dichiara di voler lasciare tutto in eredità ai suoi gatti e dopo la loro morte andrà tutto al suo maggiordomo Edgar. Quest'ultimo viene a conoscenza della decisione della sua padrona e decide di accorciare i tempi così rapisce i gatti, li addormenta e li abbandona in aperta campagna. Il giorno seguente Duchessa, dopo un primo momento di disperazione, incontra Romeo, un gatto randagio che si propone come guida verso la città. In questo lungo percorso i gatti aristocratici incontrano una grande quantità di gatti come loro e scoprono un altro mondo, intanto tra Romeo e Duchessa nasce l'amore, ma quest'ultima per essere fedele alla sua padrona decide di tornare a casa e di lasciarlo. Dopo un lungo viaggio riescono a fare ritorno al palazzo ma il primo a vederli arrivare è Edgar che per la seconda volta li mette in un sasso e li nasconde. Grazie all'aiuto del topolino Groviera, Romeo torna da loro per aiutarli, questa volta insieme a tutti i suoi amici. Insieme riescono a liberare Duchessa e i suoi micini mentre Edgar finisce in un baule che verrà poi inviato in Africa.Scoperta la verità, Madame Adelaide decide di riscrivere il testamento e questa volta al posto del maggiordomo Edgar include il gatto randagio Romeo, e per mostrare ancor di più la sua gratitudine decide di aprire un centro di accoglienza per tutti i gatti randagi di Parigi.Tutto è bene quel che finisce bene e finalmente Duchessa potrà vivere la sua storia d'amore con Romeo e allo stesso tempo essere fedele alla sua padroncina.

