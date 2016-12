GLI INCREDIBILI/ Su Rai 2 il film d'animazione con Craig T. Nelson, Holly Hunter e Sarah Vowell (oggi, 31 dicembre 2016)

GLI INCREDIBILI, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: IL CAST - Gli Incredibili: Una "normale" famiglia di supereroi, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, sabato 31 dicembre 2016 alle ore 18.30. La pellicola d'animazione è stata realizzata nel 2004 ad opera di Brad Bird. Non sarà una prima visione, anzi questa pellicola è stata riprodotta più volte sul piccolo schermo e ogni volta ha sempre scaturito un gradito apprezzamento sia dal pubblico degli adulti ma sopratutto da quello dei più piccoli. Il cast che interpreta questa semplice quanto straordinaria famiglia di supereroi è composto da Craig T. Nelson che impersona Bob Parr ossia Mr. Incredible, Holly Hunter che impersona Helen Parr ossia Elastigirl Sarah Vowell che impersona Violetta Parr, Spencer Fox che impersona Flash Parr -Brad Bird che impersona Edna "E" Mode, Jason Lee che impersona Buddy Pine ossia Sindrome, Samuel L. Jackson che interpreta Lucius Best ossia Siberius e Elizabeth Peña nei panni di Mirage. Ma vediamo nel dettaglio la trma del film d'animazione.

GLI INCREDIBILI, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - I supereroi vanno in pensione dopo alcune rimostranze da parte degli umani e dopo aver messo da parte i loro poteri devono inserirsi nella società conducendo delle vite normali. Questo è quello che accade a Bob Parr ossia Mr. Incredible e a sua moglie Helen Parr ossia Elastigirl. Bob inizia a lavorare in una compagnia assicurativa e intanto allarga la sua famiglia mettendo alla luce tre bambini. Violetta Parr che mostra già di possedere un superpotere ossia quello di diventare invisibile, Flash Parr che invece ha la capacità di correre a velocità supersoniche e il più piccolo Jack-Jack che invece non ha manifestato ancora nessuna particolare abilità. Ovviamente la voglia di ritornare ad una vita da supereroi non li hai mai abbandonati, accontentarsi di una vita monotona caratterizzata dalla solita routine per chi ha più volte salvato il mondo da attacchi di perfidi robot e mostri non è per nulla soddisfacente. Quando capita l'occasione di ritornare in missione Bob accetta subito l'incarico e si reca su un'isola sperduta per combattere Omnidroide 9000. In un primo momento decide di farlo da solo senza coinvolgere la moglie, ma Helen riesce grazie anche ad Edna, la fidata stilista, a scoprire dove Bob sia e a comprendere cosa stia facendo. Decide di raggiungerlo e intanto i due figli maggiori l'accompagnano a sua insaputa. Insomma la famiglia degli Incredibili sarà tutta riunita per combattere il male e grazie ai loro poteri e al loro affiatamento riusciranno a raggiungere il risultato sperato.

