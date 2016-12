Gremlins 2 - La nuova stirpe / Le curiosità sul film con Zach Galligan e Phoebe Cates in onda su Italia Uno (oggi, 31 dicembre 2016)

GREMLINS 2 - LA NUOVA STIRPE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Gremlins 2 - La nuova stirpe, è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, sabato 31 dicembre 2016. La pellicola dal genere fantastico, commedia e orrore è stata affidata alla regia di Joe Dante con il soggetto che è stato esteso da Chris Columbus con la sceneggiatura che è stata curata da Charles S. Haas. La produzione è stata firmata da Rick baker e Michael Finnel con Frank Marshall, Steven Spielberg e kathleen Kennedy mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Warner Bros. L'animatore della pellicola è Chuck Jones mentre il montaggio della pellicola è stato effettuato da Kent beyda con gli effetti speciali realizzati da Jurgen Heimann, Patrick Tantalo, Thomas R. Homsher e Rick Baker mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Jerry Goldsmith e la scenografia ideata da John H. Anderson. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti d'america nel 1990 e la sua durata è di 106 minuti. Da anni la Warner Bros sta studiando la realizzazione di un terzo film sui Gremlins, ma finora la produzione non è ancora stata avviata. Sia il regista Joe Dante che Chris Columbus, produttore dei primi due film, si sono da tempo dissociati dal progetto e gli attori originali sono ormai troppo vecchi per essere coinvolti. Visti gli anni trascorsi, è probabile che, se mai il film vedrà la luce, sarà un remake del Gremlins originale piuttosto che un terzo capitolo della saga.

GREMLINS 2 - LA NUOVA STIRPE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: IL CAST - Gremlins 2 - La nuova stirpe, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 31 dicembre 2016 alle ore 16.20. Una pellicola dal genere horror per ragazzi prodotta nel 1990 e diretta da Joe Dante (Piranha, Salto nel buio, The hole) ed interpretato da Zach Galligan (Waxwork - Benvenuti al museo delle cere, Warlock - L'angelo dell'apocalisse, Storm Trooper), Phoebe Cates (Ti amerò... fino ad ammazzarti, Anniversary party) e John Glover (Robocop 2, Io e Annie, Batman & Robin). Gremlins 2 - La nuova stirpe è ovviamente il seguito di Gremlins (1984), diretto dallo stesso Dante. Il primo film fu uno straordinario e inatteso successo di pubblico e critica. Anche il seguito si rivelò un buon successo commerciale, ma non ottenne lo stesso riconoscimento dalla critica. In effetti per volontà dello stesso Dante l'humor nero che caratterizzava Gremlins qui lascia posto a gag più demenziali. L'intenzione era infatti quella di creare un seguito ma anche una parodia dello stesso Gremlins, portandone all'eccesso i presupposti. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

GREMLINS 2 - LA NUOVA STIRPE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Dopo le avventure del primo film Gremlins, Billy (Zach Galligan) è cresciuto e lavora insieme alla fidanzata nelle Clamp Enterpriese. Queste ultime rilevano e demoliscono il negozio di Chinatown dove era stato acquistato il primo mogway, Gizmo. Quando le Clamp trovano il piccolo animaletto lo consegnano ad un loro scienziato perchè lo usi come cavia. Questi lo fa moltiplicare, bagnandolo, e trasforma i nuovi piccoli mogway in Gremlins nutrendoli dopo la mezzanotte. L'incubo ricomincia, e i piccoli mostriciattoli sono ben presto liberi di scorrazzare per l'edificio delle Clamp Enterprises massacrando tutto lo staff. Quando trovano i laboratori di ricerca, i Gremlins cominciano ad ingerire tutti i composti chimici che trovano, subendo le più diverse mutazioni ed ottenendo poteri ancora più terribili. Billy però sa come trattare i Gremlins e sa che la luce solare può ucciderli. Riesce quindi ad organizzare una trappola per spingerli fuori dall'edificio in primo giorno, ma un improvviso acquazzone minaccia di rovinare tutto. Se invece di essere colpiti dalla luce del sole, morendo, i Gremlins potenziati dovessero bagnarsi finirebbero per moltiplicarsi a dismisura e sarebbero liberi di scorrazzare per la città senza freni.

