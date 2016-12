GREMLINS/ Su Italia 1 il film diretto da Joe Dante con Zach Galligan

GREMLINS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: IL CAST - Gremlins è un film fantastico per ragazzi del 1984 diretto da Joe Dante (Ai confini della realtà, Small soldiers, Looney Tunes: Back in Action) ed interpretato da Zach Galligan (I viaggiatori delle tenebre, Pacific blue, Il mistero del principe Valiant), Phoebe Cates (Le mille luci di New York, Ti amerò... fino ad ammazzarti) e Hoyt Axton (Il cuore come una ruota, Non siamo angeli). Gremlins andrà in onda nel primo pomeriggio di sabato 31 dicembre, alle ore 14.10 su Italia 1: vediamo la trama della pellicola.

GREMLINS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Per Natale il piccolo Billy (Zach Galligan) riceve un cucciolo di mogway, un misterioso animaletto acquistato dal padre in negozio di Chinatown. Per allevarlo occorre rispettare tre regole fondamentali: mai esporlo al sole, perchè la luce diretta può ucciderlo, mai bagnarlo, perchè questo lo porta a moltiplicarsi, e mai dargli da mangiare dopo mezzanotte. Inavvertitamente il mogway, chiamato Gizmo, viene però bagnato, e crea una serie di altri animaletti più aggressivi. Questi ultimi riescono a procurarsi del cibo e lo mangiano durante la notte, dopo di che si chiudono in dei bozzoli. Ne escono trasformati in Gremlins, mostriciattoli estremamente aggressivi che attaccano ed uccidono i vicini di casa. Billy si rivolge alla polizia, ma nessuno vuole credere alla sua storia. I Gremlins sono ora liberi di scorrazzare per la città, dove provocano morte e distruzione facendo impazzire il traffico e attaccando i passanti e i residenti nelle loro case. Billy e Gizmo, l'unico mogway non trasformato in Gremlin, hanno un'unica arma, i flash delle macchine fotografiche che stordiscono i mostri. I due riescono però a radunare tutti i Gremlins in un cinema che sta proiettando Biancaneve e i sette nani. E' l'occasione buona per liberarsi di tutti i mostriciattoli in una volta sola, ma qualcosa rischia di andare storto.

© Riproduzione Riservata.