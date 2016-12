IL PROF. DOTT. GUIDO TERSILLI, PRIMARIO DELLA CLINICA/ Su Iris torna Alberto Sordi nei panni del dott. Tessili (oggi, 31 dicembre 2016)

IL PROF. DOTT. GUIDO TERSILLI, PRIMARIO DELLA CLINICA, IL SEQUEL DEL MEDICO DELLA MUTUA: IL CAST (OGGI, 31 DICEMBRE) – Oggi, 31 dicembre 2016, Iris propone il film Il prof. Dottor Guido Tersilli, primario della clinica. Questa commedia italiana è il seguito del film Il dottore della mutua, dove in entrambi il protagonista è il celebre Alberto Soldi, nei panni del celebre professore Guido Tersilli. La regia è affidata a Luciano Salce mentre il resto del cast vede volti noti come: Ira Von Furstenberg nei panni della dottoressa Olivieri, Pupella Maggio in quelli di Antonietta Parisi, Sandro Dori, interpreta il dottor Zucconi, e Ida Galli, nel ruolo di Anna Maria Tersilli. Ii film uscì nel1969, solo un anno dopo il suo prequel. Ormai diventato un classico, questo film viene proposto molto spesso nei palinsesti delle tv generaliste..

Gli interessi meramente economici del dottore Guido Tersilli vanno a vantaggio delle persone ricche, uniche a potersi permettere le cifre chieste dal medico per le sue cure, mantenendo così la situazione economica della clinica in cui lavora sempre florida, Villa Celeste. Ovviamente queste predilezione per le persone più abbienti, dettata dall'avidità di Tersilli, penalizza gli altri pazienti. Un comportamento che, incoraggiato dalla madre del medico, è stigmatizzato dai suo colleghi, che cercano di avvantaggiare anche altri pazienti, anche se per proprio tornaconto personale. Una situazione paradossale che degenera al punto tale che il dottor Tersilli si troverà da solo nella clinica prestigiosa in cui esso opera. A questo punto il dottore non sa più che fare e come alternativa pensa di ritornare ad operare anche a favore delle persone che vanno avanti grazie alla mutua convenzionata. Quando Tersilli è ormai sul punto di prendere questa strada interviene la madre, che ha un'altra strategia in mente. La signora Tersilli, infatti, ha appena subito un intervento di chirurgia estetica in Svizzera e così Guido Tersilli pensa di trasformare la propria clinica in un centro che vada a curare sia la vecchiaia che l'estetica. Per fare ciò però deve rendere Villa Celesta un luogo che emani lusso e che abbia ogni attrezzatura adatta al centro estetico. Guido Tersilli ha bisogno anche di uno slogan che pubblicizzi la nuova clinica, qualcosa che sottolinei come nella struttura non si curi solo l'aspetto estetico ma anche quello psichico: La vecchiaia e la bruttezza sono malattie dalle quali si può e si deve guarire.

