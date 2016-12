Anticipazioni Il Segreto/ Puntate spagnole: Lucas ha deciso di lasciare il paese per sempre, tornerà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Sarà una settimana davvero appassionante quella che attende i telespettatori spagnoli de Il Segreto. In essa, infatti, assisteremo alla definitiva uscita di scena di Severiano, che verrà ucciso dalla Guardia Civile mentre punterà una pistola contro Maria. Non sarà però l'unico personaggio a dare il suo addio alla telenovela spagnola, anche se in questo secondo caso non si tratterà di morte violenta. Il diretto interessato sarà Lucas che rientrerà da Segovia, il suo paese d'origine nel quale aveva trascorso le festività in compagnia della sua famiglia. Lucas apprenderà le ultime novità relative alla morte di Sol, avendo la conferma di quelli che erano i suoi sospetti: non poteva essere stata Emilia ad uccidere la giovane Santacruz. Dopo avere tirato un sospiro di sollievo, il dottore informerà Severo e Carmelo della sua decisione definitiva di trasferirsi dalla madre. Ha ottenuto una proposta di lavoro molto importante a Segovia e per questo lascerà per sempre Puente Viejo. Sarà questo un altro doloroso addio per un personaggio che è riuscito a farsi amare dai telespettatori della telenovela spagnola.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MARIA VIENE RILASCIATA - L'intervento della Guardia Civile che ascolterà la confessione di Severiano basterà per chiarire che non è stata Emilia ad uccidere Sol Santacruz. Negli episodi spagnoli de Il Segreto della prossima settimana, infatti, questa assurda accusa verrà svelata ed la figlia di Raimundo verrà rilasciata dal carcere, non prima di avere salutato Maria, nuovamente in partenza da Cuba per raggiungere Gonzalo, Esperanza e Beltran (la sua presenza resterà ancora un mistero). Per i coniugi Castaneda ci sarà quindi modo per ritrovare la serenità, dopo una fase particolarmente complicata nelle quale hanno dovuto restare lontani a lungo. Non va tuttavia dimenticato che il figlio di Rosario ha sempre creduto nell'innocenza della moglie, tanto da lottare in compagnia di Raimundo per dimostare l'innocenza della moglie. Cosa dovremo aspettarci da questa coppi d'ora in avanti? Ci sarà spazio per la felicità o saranno chiamati ad una nuova difficile prova?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MARIA DA' L'ADDIO A PUENTE VIEJO? - Fin dal giorno in cui Maria si è trasferita per la prima volta a Cuba con Gonzalo ed Esperanza, i telespettatori de Il Segreto hanno sperato di rivederla in scena, magari in compagnia del misterioso Tristan Jr: per lei e la sua famiglia, infatti, Aurora Guerra non aveva riservato un destino tragico, come accaduto per Pepa e Tristan. In effetti così sarà anche se la presenza della figlia di Maria durerà poco più di una settimana: dopo avere smascherato Severiano, al quale sarà riservata un'uscita di scena drammatica, Maria deciderà che per lei è arrivato il momento di ripartire. A nulla serviranno le richieste della sua famiglia, a partire da Emilia e Alfonso, che le chiederanno di restare e riprendere a lottare contro Donna Francisca. Maria confermerà di stare bene a Cuba lontana da tutti i problemi di Puente Viejo e riprenderà la nave per le Americhe. Ritornerà in futuro? A questo punto è difficile pensare ad un suo ritorno, soprattutto tenendo conto dei nuovi impegni di Jordi Coll stabilmente entrato nel cast di Una vita.

IL SEGRETO, ANTICIAPAZIONI SPAGNOLE: IL RITORNO DI CRISTOBAL - C'è chi va e c'è chi resta nelle trame spagnole de Il Segreto. Nel corso delle puntate della prossima settimana, infatti, giungerà la notizia del ritorno a Puente Viejo di un personaggio che in Italia vedremo fra qualche mese e che sarà direttamente collegato alla famiglia Castro. Dopo la morte di Pepa e la partenza di Soledad per l'Australia, un altro figlio di Salvador farà il suo arrivo a Puente Viejo: si tratterà di Cristobal Garrigues, un uomo misterioso che avrà un rapporto non certo idilliaco con Donna Francisca. Fin dall'inizio Cristobal nutrirà però una certa attrazione per Emilia e il fatto che ritorni in paese proprio in questo momento non sembra promettere nulla di buono per il rapporto della figlia di Raimundo e Alfonso: i coniugi Castaneda sembrano vivere un vero idillio, dopo la liberazione dal carcere e la morte di Severiano, che non potrà più fare del male alla loro famiglia. Ma siamo davvero sicuri che la felicità durerà a lungo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA MORTE DI SEVERIANO - Le puntate spagnole de Il Segreto della prossima settimana sanciranno la resa dei conti per Maria e Severiano. Dopo avere scoperto che la madre si è auto-accusata della morte di Sol a causa del ricatto dell'ex amante, la moglie di Gonzalo deciderà di incontrarlo per consegnargli il denaro che lui stesso aveva richiesto. La situazione però si complicherà quando l'uomo, scoperto che si tratta di un tranello orchestrato dalla figlia, da Alfonso e da Raimundo, punterà contro Maria una pistola ricordandole gli accordi presi in precedenza. Sarà in tale circostanza che interverrà la Guardia Civile, credendo (e forse non a torto) che Severiano sarebbe stato pronto a premere il grilletto. Ne conseguirà un terribile scontro, durante il quale Alfonso resterà gravemente ferito mentre Severiano passerà a miglior uscita. Sarà questa la definitiva uscita di scena di Severiano il bello, l'uomo che in passato ha causato problemi a non finire ad Emilia. A differenza di quelli che erano i timori iniziali, invece, Maria ne uscirà sana e salva e potrà riabbracciare colui che ha sempre ritenuto il suo unico e vero padre ovvero Alfonso. Al termine di questa pericolosa situazione Maria deciderà che per lei il ritorno a Cuba sarà la decisione migliore, anche se ciò significherà stare lontana da tutti i suoi cari. Sarà questo il suo addio?

