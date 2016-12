INKHEART - LA LEGGENDA DI CUORE D’INCHIOSTRO / Rai 4 in prima serata propone il film fantasy con Helen Mirren (oggi, 31 dicembre 2016)

INKHEART - LA LEGGENDA DI CUORE D’INCHIOSTRO, SU RAI 4 IL FILM FANTASY TRATTO DAL CELEBRE ROMANZO: IL CAST - In prima serata su Rai 4, oggi 31 dicembre 2016, va in onda Inkheart - La leggenda di cuore d'inchiostro, film fantasy realizzato nel 2008 che si basa sul romanzo di Cornelia Funke "Cuore d'inchiostro". Il film ha un cast notevole: il protagonista ha il volto di Brendan Fraser, attore molto amato e conosciuto sin dai tempi della sua adolescenza quando esordì in teen-movie popolari come, ad esempio, "Scuola d'onore", "Il mio amico scongelato" e "110 e lode". Al suo fianco troviamo Andy Serkis, interprete britannico che tutti ricordano per aver interpretato l'ambiguo Gollum della saga cinematografica legata a "Il Signore degli Anelli". Tra le sue performance più celebri possiamo ricordare quella in "King Kong" e quella in "L'alba del pianeta delle scimmie". Bisogna citare, infine, la presenza della grandissima Helen Mirren, attrice britannica di grande classe, premio oscar per The Queen, che nel corso della sua brillante carriera ha recitato per alcuni dei migliori registi come, ad esempio Michael Hoffman, Stephen Frears, Sean Penn e Sidney Lumet. Per finire non possiamo non citare Paul Bettany, che interpreta Dita di polvere. Regista del film è Iain Softley, londinese che ha firmato film popolari come "Le ali dell'amore" e "The Skeleton Key".

INKHEART - LA LEGGENDA DI CUORE D’INCHIOSTRO, SU RAI 4 IL FILM FANTASY TRATTO DAL CELEBRE ROMANZO: LA TRAMA - Una sera, mentre Mortimer 'Mo' Folchart (Brendan Fraser) e sua moglie Teresa 'Resa' Folchart (Sienna Guillory) stanno leggendo la fiaba di "Cappuccetto Rosso" alla loro figlioletta Meggie (Eliza Bennett), una cappa di velluto rosso appare dal nulla, sorprendendo incredibilmente grandi e piccini. Diversi anni dopo, una Meggie diventata grandicella viaggia assieme a suo padre Mo con destinazione l’Italia dove si trovano a far visita ad un vecchio libraio. La fanciulla non sa che suo padre, in realtà, spera di trovare una copia di "Inkheart", un volume molto prezioso e molto raro. Fatalità, la nostra protagonista riesce a mettere le mani su questo tomo: subito dopo si imbatte in una faina con le corna che la aspetta all'esterno del negozio e che cerca di mordere le sue dita. Improvvisamente, un uomo (Paul Bettany) appare dal nulla, sostenendo di essere un vecchio amico della sua famiglia. In effetti, quando Mo esce dal locale riconosce immediatamente nell'uomo Dustfinger, una strana creatura che conosceva tempo addietro: quando questi vede il padre della giovane Meggie, fugge tornando da dove se ne era venuto. Nonostante il turbamento provocato da questo bizzarro incontro, il viaggio dei nostri protagonisti continua e li porta a casa di Elinor (Helen Mirren), una delle prozie di Meggie. L'anziana signora rivela alla ragazzina tutta la storia inerente l'inquietante Dustfinger: anni addietro, quando la nostra protagonista era solo una bambina, Mo aveva inavvertitamente risvegliato questa strana creatura. Assieme a lui, però, aveva portato alla luce anche Capricorno (Andy Serkis), l'antagonista della storia. Mo, infatti, ha un dono che si chiama "Lingua di fata" e che gli consente di far materializzare tutti i personaggi di fantasia che incontra durante la lettura di un testo. Purtroppo questa sua caratteristica ha avuto della conseguenze davvero terribili: il posto dei fuggitivi deve essere preso da una persona che si ritrova nella stanza al momento dell'evasione. In quel caso la povera Resa, la madre di Meggie, era stata intrappolata in "Inkheart" senza che Mo potesse far nulla per impedirlo. Da allora, il nostro eroe sta cercando disperatamente un'altra copia del suggestivo romanzo in questione per riuscire a liberare la sua sposa e a tornare a stringerla tra le proprie braccia.

© Riproduzione Riservata.