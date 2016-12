Independence Day / Le curiosità del film con Will Smith e Jeff Goldblum in onda su Italia 1. La trama e il cast (Oggi, 31 dicembre)

INDEPENDENCE DAY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: LE CURIOSITA' (OGGI, 31 DICEMBRE) – Su Italia 1 questa sera, sabato 31 dicembre, alle ore 20:30 viene trasmesso il film fantascienza Independence Day. Questa pellicola ha ottenuto un enorme successo ai botteghini arrivando ad incassare la bellezza di 306 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti d’America per complessivi 817 milioni di dollari in tutto il mondo. Tanti sono stati anche i riconoscimenti ottenuti tra cui il Premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali dato a Volker Engel, Douglas Smith, Clay Pinney e Joe Viskocil. Tra le altre curiosità legate a questo film vi segnaliamo come il grande Bill Pullman interpreta il ruolo del Presidente degli Stati Uniti d'America chiamato ad affrontare la peggiore crisi della storia americana. Nel 2013, l'attore torna ad interpretare l'inquilino della Casa Bianca grazie alla serie televisiva "1600 Penn". Infine, nella scena in cui vengono mostrati gli aerei dell’aviazione che fa capo allo stato di Israele, in maniera errata essi sono degli F/A-18 recanti la celeberrima stella di David. Si tratta di un errore piuttosto grossolano in quanto è risaputo che mai l’aviazione israeliana si è avvalsa di tali velivoli.

INDEPENDENCE DAY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: IL CAST (OGGI, 31 DICEMBRE) – Su Italia 1 questa sera, sabato 31 dicembre, alle ore 20:30 viene trasmesso il film fantascienza Independence Day realizzato nel 1996. Una pellicola che ha visto alla regia Roland Emmerich, cineasta tedesco nato a Stoccarda nel novembre del 1955. Nel cast sono presenti il protagonista Will Smith assieme a Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Margaret Colin e James Rebhorn.

INDEPENDENCE DAY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: LA TRAMA (OGGI, 31 DICEMBRE) – Il 2 luglio del 1996, un'enorme nave madre aliena (le sue dimensioni si aggirano attorno ad quarto della massa della Luna) entra in orbita attorno alla Terra. David Levinson (Jeff Goldblum), tecnico satellitare laureato presso la prestigiosa MIT, decodifica un segnale che arriva dall'astronave: si tratta di un conto alla rovescia che prelude alla distruzione del pianeta Terra. Con l'aiuto di Constance Spano (Margaret Colin), la sua ex moglie ed il capo del dipartimento Comunicazioni della Casa Bianca, Levinson e suo padre Julius (Judd Hirsch) cercano di accedere alla Sala Ovale per mettere in guardia il presidente Thomas J. Whitmore (Bill Pullman) contro l'ostilità aliena. Whitmore ordina di evacuare immediatamente New York, Los Angeles e Washington D.C.. Purtroppo è troppo tardi: il timer raggiunge lo zero e la nave spaziale attiva devastanti raggi ad alta carica di energia in grado di uccidere milioni di persone. Whitmore, i Levinsons e un manipolo di altri cittadini americani fuggono a bordo dell'Air Force One. Il 3 luglio, i principali leader mondiali decidono che il genere umano deve reagire: è necessario mettere in atto una sere di contrattacchi che riescano a distruggere questo insospettabile ed inatteso invasore. Purtroppo la difesa non ha gli effetti sperati: la resistenza viene spazzata via dalle forze aliene con relativa facilità. Il capitano Steven Hiller (Will Smith), un pilota del Corpo dei Marines, sopravvive grazie alla sua prontezza di riflessi. Riesce ad attirare il suo inseguitore negli spazi chiusi del Grand Canyon e, sacrificando il suo aereo, costringe l'alieno a schiantarsi a terra. Il nostro protagonista riesce a tramortire l'extra terrestre e lo conduce con sé alla vicina Area 51, storica base militare collocata nel deserto del Nevada che secondo una leggenda metropolitana racchiude le prove dell'esistenza aliena. Qui incontra il Presidente Whitmore e i suoi uomini che hanno scelto la base come rifugio sicuro contro le incursioni degli invasori. Riusciranno gli umani, unendo le loro forze, ad annientare una volta per tutte questa terribile e pericolosa minaccia?

