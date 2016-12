L’APPARTAMENTO/ Su La7 il film dedicato a Jack Lemmon diretto da Billy Wilder (31 dicembre 2016)

L’APPARTAMENTO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: IL CAST - Sabato 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno 2016, il canale La7 dedica una lunga maratona televisiva ad un eccezionale attore come lo è stato Jack Lemmon. In seconda serata, a partire dalle ore 23,00 viene trasmesso il film commedia L’appartamento (titolo originale The Apartament). Una pellicola del 1960 prodotta e girata negli Stati Uniti d’America con durata di poco superiore alle due ore (125 minuti per la precisione) per la regia di Billy Wilder che ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura con la collaborazione di Itec Domnici conosciuto nell’ambiente cinematografico con lo pseudonimo di I. A. L. Diamond. Si tratta di un vero e proprio capolavoro firmato Billy Wilder che ha ottenuto numerosi riconoscimenti come 5 Premi Oscar, 3 Golden Globe e 3 Premi Bafta. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica della The Mirisch Company, il ruolo di direttore di fotografica è stato assolto da Joseph LaShelle, il montaggio è stato realizzato da Daniel Mandell mentre le musiche della colonna sonora sono state scritte da Adolph Deutsch e John Reading. Nel cast sono presenti oltre a Jack Lemmon tanti altri artisti molto apprezzati soprattutto negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta come Shirley MacLaine, Fred MacMurray, Jack Kruschen, Ray Walston, Edie Adams e Joan Shawlee.

L’APPARTAMENTO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Negli Stati Uniti d’America e per la precisione nella città di New York vive un uomo di nome Baxter (Jack Lemmon) all’interno di comodo appartamento. Baxter è un single che lavora come contabile per una importante agenzia di assicurazione. Il suo sogno è quello di riuscire a far carriera all’interno dell’azienda e nella speranza di potervi riuscire in breve tempo si mostra piuttosto accondiscendente nei confronti dei dirigenti ed in particolar modo nei confronti del manager Jeff D. Sheldrake. Infatti, spesso e volentieri Baxter mette a disposizione il proprio appartamento per permettere ai propri superiori di poter dar vita a degli incontri extra coniugali con bellissime e giovane e donne. Durante il periodo nel quale Baxter mette a disposizione il proprio appartamento, solitamente cerca di far trascorrere il tempo lasciandosi andare ad interminabili passeggiate per le vie di Manhattan. Tutto sembra cambiare quando Baxter incontro lungo la propria strada una donna di nome di Fran (Shirley MacLaine) di cui si innamora immediatamente. Fran lavora nello stabile dove ha sede l’agenzia di assicurazione con la mansione di addetta all’ascensore. Baxter si mostra sempre gentile nei confronti della donna nella speranza che prima o poi tra di loro possa nascere qualcosa. Tuttavia il destino sta per regalare al buon Baxter uno strano scherzo: infatti viene a sapere che Fran sia l’amante del capo del personale Jeff D. Sheldrake. Come se non bastasse Sheldrake chiede al povero Baxter le chiavi dell’appartamento per una serata piccante con Fran. Baxter non riesce a trovare il coraggio per opporsi alla cosa nonostante i sentimenti che ha nei confronti di Fran anche perché Sheldrake mette sul piatto la promozione ad assistente del capo del personale il che permette a Baxter di fare un bel salto in avanti nelle gerarchie dirigenziali con tanti di ufficio privato. Sheldrake va dunque nell’appartamento di Baxter in compagnia di Fran ma le cose non vanno come lui avrebbe voluto in quanto la donna si arrabbia tantissimo non appena si accorge che l’uomo non ha nessuna intenzione di mantenere la promessa fatta di lasciare la famiglia e sposarsi con lei. Sheldrake va via lasciando in lacrime e da sola la povera Fran nell’appartamento. La donna devastata dall’amara verità tenta addirittura il suicidio con Baxter che riesce ad arrivare in tempo per evitare che questo possa avvenire. Questo fa emergere un lato del carattere di Baxter che lo porterà a fare le cose giuste ed in particolare a lottare per il propri amore mettendo in secondo piano l’aspetto professionale. Un gesto che la bella Fran apprezzerà tantissimo.

