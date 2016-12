L’ANNO CHE VERRÀ / Capodanno su Rai 1, ospiti e cantanti: Arisa sul palco, rivalsa dopo i fischi a X Factor? (oggi, 31 dicembre 2016)

L’ANNO CHE VERRÀ, IL CAPODANNO DI RAI 1: ARISA SUL PALCO, RIVALSA DOPO I FISCHI A X FACTOR? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Arisa è uno dei nomi più attesi questa sera a L'anno che verrà, concerto di Capodanno di Rai Uno condotto da Amadeus che andrà in onda dopo la mezzanotte, immediatamente dopo il discorso di fine anno del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Arisa è stata al centro dell'attenzione - e delle polemiche - in seguito alla sua partecipazione come giudice a X Factor 2016, dove è stata molto criticata per le continue gaffe e l'atteggiamento considerato arrogante e saccente. Già dalla prima puntata si era presentata un po' brilla sul palco del talent, cosa che aveva suscitato parole aspre da parte del pubblico, e, nell'ultima puntata di X Factor 2016, è stata addirittura fischiata dalle persone presenti in studio. Questa sera canterà a L'anno che verrà e sono molte le persone che sui social le stanno scrivendo messaggi di solidarietà e di attesa: che stasera ci sia la sua rivalsa? Lo speriamo davvero.

L’ANNO CHE VERRÀ, IL CAPODANNO DI RAI 1: SCATTA LA GARA ALLA SOLIDARIETA' CON AMADEUS E I SUOI AMICI (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Mancano poche all'inizio del conto alla rovescia e anche alla messa in onda de L'Anno che verrà. Anche quest'anno Raiuno ci terrà compagnia con uno dei suoi programmi di prima serata in diretta da Potenza con al timone Amadeus che tanto successo ha ottenuto in questo 2016 che sta volgendo al termine. Saranno tanti i cantanti che saliranno sul palco e che aspetteranno con noi la mezzanotte per salutare questo 2016 e dare il benvenuto al 2017 e tra questi ci sarà anche Valerio Scanu. Proprio l'ex di Amici e adesso volto noto e prezzamolino di casa Rai, ha pubblicato poco fa sulla sua pagina Twitter questa foto che lo mostra in compagnia di Amadeus alle prove generali della serata che si terrà questa sera. Valerio Scanu posta questo scatto e scrive: "Noi siamo pronti ... fa freddo ma siamo pronti ... a domani in diretta su @RaiUno alle 21 con Amadeus e Teo Teocoli #LAnnoCheVerrá". Cosa canterà Valerio Scanu? Sarà sul palco con uno dei suoi brani o lo vedremo cimentarsi in cover ed imitazioni? Lo scopriremo tra qualche ora su Raiuno a L'anno che verrà.

L’ANNO CHE VERRÀ, IL CAPODANNO DI RAI 1: SCATTA LA GARA ALLA SOLIDARIETA' CON AMADEUS E I SUOI AMICI (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Quella di questa sera non sarà solo una maratona in attesa che scocchi la mezzanotte e che il nuovo anno inizi in compagnia di buona musica e della simpatia di Amadeus, ma anche una gara di solidarietà. Proprio poco fa, sul profilo Twitter di Raiuno, la rete ricorda l'appuntamento di questa sera sulla rete ammiraglia in compagnia di decine di cantanti e star nazionali pronte a tenerci compagnia in quest'ultima notte dell'anno. Il tweet ricorda anche la maratona di solidarietà protagonista del prime time di questa sera e lancia un'iniziativa di solidarietà con tanto di hashtag. Su Twitter si legge: "Su #Rai1 e @Radio1Rai QUESTA SERA #LAnnoCheVerrà: verso il 2017 nel segno della solidarietà con l'iniziativa ?? #RicominciamoDalleScuole". Amadeus e i suoi vip non solo ci terranno compagnia ma ci permetteranno di compiere l'ultima buona azione dell'anno o magari la prima del 2017. Chi di voi si tirerà indietro? Siamo sicuri che tutti, tra una portata e l'altra, doneranno quello che è possibile. Ecco qui il tweet postato poco fa sulla pagina ufficiale della prima rete Rai.

L’ANNO CHE VERRÀ, IL CAPODANNO DI RAI 1: AMADEUS E TEO TEOCOLI IN DIRETTA DA POTENZA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Il Capodanno di Rai 1 sarà in diretta da Potenza: oggi, sabato 31 dicembre 2016, la prima rete nazionale accompagnerà il suo pubblico con L’anno che verrà, una serata carica di gioia, allegra e serenità pronta a dare il via - tra talento e tantissime sorprese - al nuovo anno che sta per cominciare. Alla guida ci sarà Amadeus, nella splendida cornice di Piazza Mario Pagano davanti al bellissimo Teatro Stabile del capoluogo della Basilicata: l’appuntamento prenderà il via subito dopo la conclusione del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La kermesse attesa è tra le più ricche, in grado di amalgamare alla perfezione la musica, le risate, lo spettacolo, ma anche la magia e la bellezza degli scenari che la regione è in grado di offrire: non mancherà - per coloro che non potranno trovarsi di fronte ad uno schermo - la diretta radiofonica su Rai Radio1, con Carlotta Tedeschi e John Vignola, che si troveranno sul posto pronti con incursioni e interviste direttamente dal backstage del palco. Una grande festa per salutare il nuovo anno che inizia: chi non se la perderà? Andiamo a scoprire più nel dettaglio chi salirà sul palco.

L’ANNO CHE VERRÀ, IL CAPODANNO DI RAI 1: DIRETTA, GLI OSPITI E I MUSICISTI IN DIRETTA DA POTENZA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Tantissimi i nomi annunciati per L’anno che verrà, la serata trasmessa su Rai 1 in occasione del Capodanno: tutti saranno accompagnati da un’orchestra di 30 elementi, diretta dal maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo alcuni vecchi successi e brani più recenti. Insieme ai musicisti, non mancherà un eccezionale corpo di ballo - composto da 30 elementi - che si è esercitato sulle coreografie di Marco Garofalo e che vede la partecipazione di Samantha Togni. Sul palco di Potenza, per L’anno che verrà, si alterneranno nomi come quelli di Nek, classificatosi secondo all’ultimo Festival di Sanremo, e Arisa, recentissimo volto della giuria di X Factor, ma ci saranno anche i grandi Edoardo Bennato e Tony Hadley. Andando avanti, faranno capolino anche i giovanissimi Benji & Fede, Noemi, Valerio Scanu, Alex Britti, Sandy Marton, la Cartoon Band dei Miwa, Gazebo e moltissimi altri ancora. Chi non si perderà la serata ricca di talento e spensieratezza che Rai 1 sarà in grado di regalare la notte di Capodanno? L’appuntamento è in prime time, con L’anno che verrà, subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica.

L’ANNO CHE VERRÀ, IL CAPODANNO DI RAI 1: AMADEUS E TEO TEOCOLI IN DIRETTA DA POTENZA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Non sono finiti gli ospiti che parteciperanno a L’anno che verrà, la serata che la prima rete nazionale ha organizzato in diretta da Piazza Mario Pagano a Potenza per la notte di Capodanno: oltre ai nomi già annunciati, infatti, ci saranno anche alcuni volti che abbiamo visto impegnati sul palcoscenico di Tale e quale show, altra celebre trasmissione di Rai 1. In particolare, Amadeus si prepara ad annunciare Antonio Mezzancella, Lorenza Maria, Leonardo Fiaschi e la vincitrice della sesta ed ultima edizione, Silvia Mezzanotte. Spazio anche al mondo dei talent show sul palco de L’anno che verrà oggi, 31 dicembre 2016: allo spettacolo contribuiranno anche i talenti di Francis Alina Ascione, Claudia Megrè, Luca Tudisca, Ethan Lara - vincitore di Castrocaro 2016 - e Vincenzo Capua. Chi non se li perderà?

© Riproduzione Riservata.