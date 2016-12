LA MIA VENDETTA / Anticipazioni penultima puntata e news: Roman è morto?

LA MIA VENDETTA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA E COMMENTO SECONDA: TRAMA VELOCE MA DIALOGHI LENTI - É andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di "La mia vendetta". Continuano le vicende della giovane avvocatessa Olivia Alessandri, che cerca la verità riguardo all'incidente che ha portato alla morte di sua madre e suo fratello. La serie è stata portata in Italia grazie al grande successo che ha riscosso in Francia. Sebbene la fiction sia francese, e quindi dovrebbe rientrare nelle caratteristiche tipiche delle serie francesi, cioè la lentezza della trama, in questo caso non ritroviamo affatto questo canone: la serie è invece piuttosto veloce, nonostante i dialoghi lenti. Sarebbe dunque meritato un successo anche nel nostro paese! Inoltre l'attrice protagonista è perfetta per la sua parte e il suo sguardo magnetico calza ottimamente con questa serie al sapore di vendetta familiare! Godiamoci quindi prossimamente gli ultimi due episodi che rimangono. ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA 4 GENNAIO: JURIS AL CENTRO DI TUTTO - La prossima puntata di "La mia vendetta", che andrà in onda il 4 gennaio 2017, vedrà al centro della scena il personaggio di Joris Chevalier. Egli, colui che si è principalmente sporcato le mani per l'omicidio della famiglia Fortuny, è risentito con il padre Ethienne per la sua ingratidutine: il padre infatti lo vuole allontanare dagli affari di famiglia. Joris dunque decide di trovare degli alleati in Raphael Leoni e nel nipote Hugo, ma essi rifiutano di far parte dei suoi giochi. Questo rifiuto non piace affatto a Joris, che uccide così Hugo davanti agli occhi del fratello Alexandre. Nel frattempo invece Olivia continua nei suoi piani di vendetta, cercando di spingere i due fratelli Joris e Alexandre a incolparsi a vicenda per l'omicidio di Hugo. Ma per scoprire di più bisognerà seguire questa terza puntata del 2017!

LA MIA VENDETTA, DIRETTA SECONDA PUNTATA DI OGGI, 30 DICEMBRE: PRONTI PER LE NUOVE SCOPERTE DI OLIVIA - Va ora in onda su Canale 5 la seconda puntata di "La mia vendetta", fiction francese di grande successo. Ritroveremo dunque questa sera, 30 dicembre 2016, Olivia Alessandri alle prese con la sua personale vendetta. Questa giovane donna è appena tornata in Costa Azzurra con l'unico scopo di far venire a galla la verità circa l'uccisione della sua famiglia 10 anni prima: per fare questo ha cambiato identità e si è fatta assumere come avvocato presso lo studio legale dell'avvocato Laffont, colui che secondo lei ha aiutato Ethienne Chevalier a insabbiare l'omidicio. Fortunatamente lei non è sola in questa dura impresa, ma è aiutata dalla sua amica Maya e dal poliziotto Yann Legoff, che la riconosce subito, dato che era innamorato di lei. Pronti per questo secondo appuntamento al sapore di vendetta? Allora tutti pronti su Canale 5! : LAFFONT E'INDAGATO - La seconda puntata di "La mia vendetta" comincia ora su Canale 5. Nella prima drammatica scena vediamo la nostra protagonista Olivia che trova Yann Legoff impiccato in casa sua: la donna riesce a salvarlo in tempo e capisce con non si tratta di un suicidio, infatti Olivia vede un uomo che fugge in moto. Arriva sul posto Pauline, poliziotta, che cerca di carpire dall'avvocato più informazioni possibili. La poliziotta, per escludere la donna dagli indiziati, le chiede di torgliersi i vestiti per verificare che non abbia escoriazioni sul corpo. Dato che Olivia non ha intenzione di mostrare le sue bruciature, risalenti all'incidente stradale, viene messa in fermo. Dopo un breve interrogatorio, Olivia viene rilasciata da Pauline, che ci tiene a farle sapere che lei non le piace e che quindi non avrà sconti. Intanto il giudice Delattre è scomparso da qualche ora e non si sa dove sia. Olivia si incontra con un ex giornalista per carpire da lui ogni possibile informazione riguardo all'incidente di 10 anni prima, il tutto per poter portare a galla la corruzione del giudice Delattre. Avviene poi una fuga di notizie che porta ad una scottante verità: l'avvocato Laffont ha versato dei bonifici bancari a Delattre in corrispondenza al caso Fortuny. Il giudice Delattre invita Olivia per poterle parlare da solo: egli vuole che lei riferisca a Ethienne di aiutarlo, altrimenti rivelerà tutto ciò che ha fatto per insabbiare il caso dell'incidente. LA CONFESSIONE DI PASCAL - Ci si inoltra sempre più nelle vicende di "La mia vendetta". La poliziotta Pauline va in ospedale a trovare Yann, il quale su un foglio le scrive il nome di colui che lo ha impiccato: Rose. La donna trova sempre meno il senso in tutta questa storia e continua ad indagare sul caso dell'incidente, del quale il suo collega si stava occupando. Olivia riferisce ad Ethienne e a tutto lo studio legale le richieste di Delattre, riferendo lo scambio che il giudice propone: egli vuole poter partire con sua figlia Rose. Mentre Olivia continua a far da tramite tra Ethienne Chevalier e il giudice Delattre, Rose decide di vedere suo padre, grazie all'aiuto di Olivia. Di notte però Pascal viene picchiato da due uomini, che gli chiedono di dire a Olivia che è stato suo fratello Milacci, ormai morto, a uccidere la famiglia Fortuny. Olivia, capendo che è stato obbligato a farlo, non assicura a Pascal la protezione della polizia, ma si reca da Pauline per parlarle di Pascal. Infine Olivia chiede a Pauline anche il permesso di recarsi in ospedale a fare visita a Yann. LA CONFESSIONE DI ETHIENNE A OLIVIA - Su Canale 5 continua la seconda puntata di "La mia vendetta", dove Olivia Alessandri si accorge delle telecamere che la spiano. Intanto Juris Chevalier scopre che suo padre Ethienne non lo considera affidabile e lo vuole escludere dagli affari della famiglia. Juris è piuttosto risentito di questo, dal momento che gli affari più sporchi sono stati portati a termine da lui, addirittura è infastidito dalla venerazione, per lui infondata, nei confronti del figlio Alexandre. Olivia organizza tutto affinchè Rose possa incontrare suo padre, grazie anche all'aiuto della sua amica fidata Maya. Giunto dal padre Rose riceve la proposta di partire per il Messico: Delattre racconta a Rose, di fronte a Olivia, dei ricatti che ha subito da parte di Ethienne e dei processi che ha dovuto insabbiare. Rose però, invece di essere infuriata con Ethienne, si arrabbia con suo padre per non esserci mai stato. Rose, in preda alla rabbia, accoltella suo padre, il quale rivela a Olivia dove si trovano i dossier prima di morire. Il suo omicidio viene però fatto passare per un suicidio, con grande ira di Olivia. Torniamo però con lo sguardo in ospedale a Legoff, che comincia a non stare bene: l'uomo però viene salvato dai medici. Intanto Pauline inizia a dubitare che tra Yann Legoff e Olivia vi sia qualcosa di più, che i due siano amici intimi. Durante l'interrogatorio a Milacci, Olivia scopre che suo padre era implicato con alcuni traffici e che ha tradito i trafficanti, motivo per cui la sua famiglia è stata uccisa. Una volta giunti dal giudice, viene accordata la richiesta di una protezione da parte della polizia. Infine Chevalier si lascia andare ad una confessione con Olivia: le racconta che conosceva i Fortuny e che ha causato la loro morte. LA FACCENDA PERSONALE DI ETHIENNE - "La mia vendetta" continua su Canale 5 e la vicenda si intriga sempre più, tanto che Olivia inizia a dubitare anche di se stessa e del suo ruolo in quella famiglia. Lou, la figlia di Olivia e Alexandre, chiede alla madre perchè lei gli nasconde l'identità del padre: la donna le dice che non può rivelarglielo perchè la sua famiglia è troppo cattiva e farebbe del male se venissero a sapere di Lou. Alla sera Ethienne si reca da Olivia per chiederle di instaurare un contatto con suo figlio Alexandre, con cui ha litigato. La donna, che ha già incontrato Alexandre sotto la sua nuova identità dovra quindi cercare di trovare un modo di legare con lui. La segretaria di Ethienne comincia a dubitare che l'uomo si stia innamorando dell'avvocatessa. Il giornalista, a cui Olivia ha chiesto aiuto, la porta nel suo studio per rivelarle quello che sa sul caso Fortuny. ETHIENNE CACCIA IL FIGLIO - La seconda puntata di "La mia vendetta" volge al termine, ma di certo non si sta per concludere tutta la vicenda, che invece si sta piuttosto complicando. Olivia si reca in ospedale per trovare Yann e gli chiede scusa per tutto quello che ha fatto: la sua collega Pauline aveva però messo precedentemente un microfono nascosto per capire il vero rapporto tra lei e Yann. Intanto Olivia si dà da fare per creare un contatto con Alexandre e così lo invita a cema a casa sua: nel momento in cui lui la sta per baciare, lei lo ferma e gli dice che in realtà lei lavora per il padre. Alexandre si arrabbia e le racconta quello che il padre ha fatto ai Fortuny, cioè alla sua famiglia, e aggiunge che lui si trovava nella macchina che li ha tamponanti e non ha potuto fare nulla. Olivia è profondamente delusa da Alexandre che non ha fatto nulla per salvarli dall'omicidio, sebbene egli le spieghi che non avrebbe potuto fare nulla. Olivia si reca così dalla sua amica Maya per raccontarle quello che è successo e promette davanti a lei che la farà pagare a tutti loro, mettendoli gli uni contro gli altri. Arrivano a Ethienne le foto di suo figlio Juris con l'amante: il fatto fa arrabbiare Ethienne che chiama il figlio per dirglielo. La mail pare che arrivi dall'indirizzo di Roman, di cui si scope che è gay. Così Ethienne decide di cacciare il figlio Roman da casa sua e manda Olivia a dirglielo. ROMAN SI RIBALTA DOPO LE PROMESSE DI VENDETTA - Questa seconda puntata di "La mia vendetta" giunge alla fine con la cacciata di Roman dalla casa Chevalier da parte di suo padre Ethienne. Olivia viene mandata da Ethienne a comunicare tutto al figlio Roman, il quale, in preda all'ira nei confronti del padre, racconta alla donna tutto dell'incidente avvenuto 10 anni prima: Roman, Alexandre e Juris erano nella macchina che ha mandato fuori strada i Fortuny, ma Roman e Alexandre non erano d'accordo e hanno dovuto stare in silenzio. Dopo che Roman ha promesso davanti ad Olivia di vendicarsi del padre e di far venire a galla tutte le sue colpe, egli si ribalta in automobile e rimane ferito. Vivrà o morirà? Romane Alexandre finiranno anch'essi nel mirino di Olivia, nonostante siano stati obbligati a stare in silenzio? Lo vedremo nella prossima puntata del 4 gennaio 2017.

