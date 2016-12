LA STRANA COPPIA / Il film con Jack Lemmon e Walter Matthau in onda su La7. La trama e il cast (Oggi, 31 dicembre)

LA STRANA COPPIA, IL FILM IN ONDA SU LA7: IL CAST (OGGI, 31 DICEMBRE) – Nell’ambito della maratona televisiva che il canale La7 dedica all’attore americano Jack Lemmon, va in onda alle ore 21,10 uno dei suoi più amati ed apprezzati film: La strana coppia (The Odd Couple). Pellicola del 1968 per una durata di circa 105 minuti, con la regia di Gene Salks e le musiche della colonna sonora scritte da Neal Hefti. Nel cast figurano oltre al citato Jack Lemmon anche uno straordinario Walter Matthau, John Fiedler, Herbert Edelman, David Sheiner, Monica Evans, Carole Shelley e Iris Adrian.

LA STRANA COPPIA, IL FILM IN ONDA SU LA7: LA TRAMA (OGGI, 31 DICEMBRE) – Ci troviamo negli anni Sessanta negli Stati Uniti d’America e per la precisione a New York dove vive un uomo di nome Oscar Madison (Walter Matthau). Oscar è un giornalista sportivo piuttosto apprezzato dai propri lettori che nell’ultimo periodo ha visto un deciso cambiamento nel proprio modo di vivere. Infatti, il suo matrimonio è andato in frantumi con tanto di separazione. Un fallimento che tuttavia non l’ha per nulla sconfortato tant’è che ora sembra essere molto più felice portando avanti un’esistenza da classico scapolo con zero regole, tanto disordine ed interminabili serate passate in compagnia di amici magari giocando a poker o stando ore in locali notturni. Tutto cambia nuovamente quando nella vita di Oscar fa capolino un amico di vecchia data di nome Felix (Jack Lemmon). Felix nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con lo stesso destino di Oscar ed ossia il rapporto con la propria moglie è andato via via deteriorando fino ad un addio praticamente inevitabile. Tuttavia Felix ha presto la separazione dalla moglie in maniera molto differente da Oscar in quanto per lui è stato un tremendo colpo del quale non sa darsi pace. Non sapendo dove andare e come fare, Felix si è voluto rivolgere all’amico Oscar certo di poter trovare un conforto quanto mai importante. I due però sono animati da caratteri molto differenti con Oscar che è una persona poco avvezza alle regole e all’ordine mentre Felix è un tipo molto preciso che non ama vivere alla giornata. Insomma i due danno vita ad una strana coppia. I giorni passano ed i motivi di litigio tra Felix ed Oscar crescono sempre di più fino a che quest’ultimo non invita l’amico ad andare via dal proprio appartamento. A Felix non resta che fare le valigie e rimettersi in strada alla ricerca di una sistemazione. Dopo qualche ora Oscar si rende conto di aver commesso un terribile errore e si mette alla ricerca del proprio caro amico fino a scoprire che egli si era accampato nell’appartamento di fronte il suo, raccogliendo l’ospitalità di due donne vicine di casa con le quali in precedenza aveva tentato vanamente di mettere in essere una sorta di conoscenza.

