LOVE AND HONOR / Il film con Liam Hemsworth e Austin Stowell in onda su Rai Movie. La trama e il cast (Oggi, 31 dicembre)

LOVE AND HONOR, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: IL CAST (OGGI, 31 DICEMBRE) – La prima serata di Rai Movie offre in questo ultimo giorno dell’anno la messa in onda della pellicola americana Love and Honor. Si tratta di un film drammatico con durata di circa 1 ora e 40 minuti diretto dal regista Danny Mooney con soggetto cinematografico tratto da una storia realmente accaduta ad un soldato americano nel corso della tremenda guerra del Vietnam. Nel cast sono presenti Liam Hemsworth, Austin Stowell, Aimee Teegarden, Teresa Palmer, Chris Lowell, Max Adler e Wyatt Russell.

LOVE AND HONOR, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: LA TRAMA (OGGI, 31 DICEMBRE) – Siamo verso la fine degli anni Sessanta negli Stati Uniti d’America. Un Paese in grande fermento per via della decisione del Governo di portare avanti una terribile guerra nel Vietnam. Infatti, tantissime sono le organizzazioni pacifiste che stanno portando avanti manifestazioni di protesta per evitare che il conflitto possa avere luogo. Tra i soldati che stanno per partire alla volta di una guerra che si sta dimostrando drammaticamente sempre più difficile non solo da un punto di vista logistico, c’è un ragazzo di nome Dalton Joiner (Liam Hemsworth). Dalton prima di partire alla volta del Vietnam è alle prese con delle difficoltà nel rapporto con la propria fidanzata di nome Jane (Teresa Palmer). I dissapori tra i due diventano talmente importanti che i due alla fine si lasciando proprio poche ore prima della partenza da parte di Dalton. Siamo nel 1969 e gli scontri a fuoco sul territorio vietnamita vanno avanti con incredibile drammaticità. Tantissimi i morti da una parte e dall’altra. Dalton probabilmente anche in ragione di un malessere generale che si respira tra le truppe americane, sente nel proprio animo e nel proprio cuore un forte magone. Lui si accorge di essere ancora molto innamorato di lei ed i tantissimi chilometri che li separano sono un fardello troppo pesante da continuare a portare. Dalton allora decide, giovandosi dell’aiuto di un caro commilitone, di effettuare un clamoroso colpo di scena ed ossia tentare la diserzione per far ritorno in Patria non rendendosi conto di come questo possa essere non solo una perdita di onore ma anche motivo per un processo davanti alla corte marziale. L’amore nei confronti di Jane è talmente forte che niente sembra poterlo fermare. In effetti, Dalton ritorna nella propria cittadina natale dove però si accorge che la propria amata donna è diventata attivista all’interno di una associazione pacifista.

