Loredana Bertè/ La cantante ospite da Gigi D'Alessio su Canale 5 (Capodanno con Gigi D’Alessio, oggi 31 dicembre 2016)

LOREDANA BERTE’, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5 (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Questa sera, sabato 31 dicembre si rinnova orma il consueto appuntamento con il Capodanno di Canale 5 condotto da Gigi D'Alessio. A partite dalle 21.15 fino a mezzanotte inoltrata, tantissimi ospiti si alterneranno sul palco per accompagnare i telespettatori nel vivo del 2017. Tra i tanti artisti chiamati a rapporti da Gigi D'alessio ci sarà anche l'intramontabile Loredana Bertè che recentemente è stata protagonista assieme a tante altre star femminili del panorama musicale italiano, del progetto Amiche in Arena.

LOREDANA BERTE’, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5: UN PROGETTO SOCIALE CONTRO IL FEMMINICIDIO (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - La Bertè, lo scorso 19 novembre, ha duettato con artiste del calibro di Fiorella Mannoia, Elisa, Alessandra Amoroso, Noemi, Gianna Nannini e tante altre, in uno splendido spettacolo musicale contro il femminicidio, tenutosi nell'Arena di Verona. Tutto il ricavata della serata è stato interamente devoluto in beneficenza a favore di ben 75 centri antiviolenza. In origine lo spettacolo avrebbe dovuto celebrare la carriera musicale di Loredana Bertè e si è invece trasformato in un meraviglioso progetto sociale. Lo spettacolo è stato aperto dalla canzone scritta dalla Bertè Il mare d'inverno ed è proseguito per tre ore. Non sono mancati momenti dedicati al ricordo della sorella Mia Martini. Il concerto e poi divenuto un cd ed un dvd. I proventi ottenuti da entrambi continueranno ad aiutare economicamente i centri antiviolenza di tutta Italia.

LOREDANA BERTE’, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5: GLI ALBUM PIU' VENDUTI (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Loredana Bertè è nata a Bagnara Calabra nel 50. E' tra le icone rock italiane più famose. Durante il corso della sua carriera ha inciso circa 200 brani, 46 scritti interamente da lei, ed ha venduto più di sette milioni di album. La hit che le ha permesso di raggiungere le vette più alte delle classifiche musicali nazionali è stata Non sono una signora, brano del 82. Nel 2015 la rivista Tv sorrisi e Canzoni l'ha inserita nella classifica dei primi dieci artisti più influenti del panorama musicale italiano. Gli album di Loredana Bertè che sono riusciti a vendere il maggior numero di copie sono stati Traslocando e Jazz. Secondo la rivista musicale Rolling Stone, Traslocando rappresenta il miglior album italiano di un interprete donna. Tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli ottanta, la Bertè si è aggiudicata 5 Tele gatti come miglior cantante italiana.

br/>© Riproduzione Riservata.