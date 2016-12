MAGIC CHRISTMAS/ Su Rai 1 il film diretto da Michael Givens con Chris Thomas

MAGIC CHRISTMAS, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: IL CAST - Nel pomeriggio televisivo di sabato 31 dicembre su Rai 1 viene proposto a partire dalle ore 16,45 un classico film a tema natalizio intitolato Magic Christmas. Si tratta di una pellicola di genere commedia uscita nelle sale cinematografiche americane nell’anno 2014 con durata di circa 80 minuti per la regia di R. Michael Givens e soggetto e sceneggiatura che sono state realizzate da Gregory Poppen e Jon Young. Le musiche della colonna sonora di questo film sono state composte da Misha Segal, la fotografia è stata curata dallo stesso regista, il montaggio è stato eseguito da Robert Pergmant mentre i costumi utilizzati nel corso delle riprese sono stati confezionati da Kishmere Carter. Nel cast sono presenti Chris Thomas Howell, Jonathan Silverman, Burt Reynolds, Lisa Sheridan, Maeve Quinlan, Dashiell Howell,Sadie Stahura, Darien Williardson e Bessie Thornton.

MAGIC CHRISTMAS, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Ci troviamo in una splendida e tranquilla cittadina americana dove vive un uomo di mezza età di nome Jack (Chris Thomas Howell). Jack è proprietario di una panettiera che negli anni passati gli hanno permesso di tenere un tenore di vita piuttosto importante e di dare ai propri figli tutti le cose di cui avevano bisogno al pari dei propri coetanei. Tuttavia ormai vicino alla soglia dei cinquant’anni si rende conto che la propria esistenza non è così brillante come lui pensava. Un sentimento nato principalmente da alcune difficoltà relative alla panettiera, che nell’ultimo periodo ha visto decrescere in maniera preoccupante il volume degli affari, e dell’essersi reso conto di aver sempre dato troppa importanza all’aspetto lavorativo ed economico della vita stando troppo lontano dai propri due figli. Insomma, si tratta di una vera e propria crisi esistenziale dalla quale ne vuole uscire fuori non solo rilanciando il proprio negozio di pane ma anche migliorando il rapporto con la moglie, che ha trascurato troppo a lungo, e quello nei confronti dei figli, promettendosi di essere maggiormente presente. In effetti i figli possono ammirare finalmente un padre più vicino a loro che chiede delle loro giornate trascorse tra studio ed amici e di tanto altro. Jack sembra più felice e per questo decide di voler fare un ulteriore passo in avanti, e nello specifico di organizzare una bellissima vacanza in montagna assieme alla moglie ed ovviamente i figli. Non appena la sua famiglia viene a sapere di questa importante novità, è ovviamente molto felice anche perché è un qualcosa che ormai non facevano più da tantissimo tempo. Una splendida vacanza da trascorrere nel periodo natalizio in uno resort di vecchia concezione nel quale non c’è alcuna parvenza delle innovazioni tecnologiche come smartphone, tablet e quant’altro. Tutto sembra andare per il meglio fino a che Jack e la famiglia non si ritrovano lungo la strada di Robert. Robert è un vecchio amico di Jack che ha il piccolo ma non trascurabile difetto di essere una persona molto competitiva...

