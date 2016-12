MASTERCHEF ITALIA 6/ Ed. 2017: concorrenti, tutto pronto per le prime prove ufficiali! (oggi, 31 dicembre)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017: CONCORRENTI E NEWS. TUTTO PRONTO PER LA PRIMA PROVA UFFICIALE - Anche la seconda puntata di Masterchef Italia 6 è andata in onda portando con sè tante risate e i primi momenti ad alta tensione. Sono tanti quelli che sono stati esclusi e tante le lacrime versate, ma i nostri giudici non hanno fatto mancare dei momenti in stile commedia all'italiana. Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Carlo Cracco e Bruno Barbieri sanno come intrattenere gli spettatori e, anche se ognuno di loro ha caratteristiche diverse, insieme sono una vera e propria forza. Nonostante tutto i mitici 20 sono pronti a mettersi ai fornelli e nella prossima puntata affronteranno la loro Mistery Box. Ancora è tutto segreto e non sappiamo quali saranno gli ingredienti della loro prima prova ufficiale nei panni di aspiranti chef e con il grembiule addosso. Come sempre, la prima puntata ufficiale porterà con sé anche una prova in esterna divisi in brigata e l'odiato pressure test, chi la spunterà?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017: CONCORRENTI E NEWS. GIULIA BRANDI SI RACCONTA, PER LEI IL GIUDICE DA TEMERE È CANNAVACCIUOLO - Tra i 20 concorrenti che si sono guadagnati i grembiule di Masterchef Italia 6 c’è anche Giulia Brandi, 31enne di Fermignano. Dopo la prima prova in esterna ha superato la prima selezione con un piatto di tagliatelle e tanta simpatia ma una volta messa alla prova insieme agli altri concorrenti non ha deluso i giudici nella prova delle cotture, cucinando una frittura di pesce che le è valsa subito la pedana e quindi la sicurezza di essere tra i venti finalisti che si contenderanno il titolo di sesto Masterchef italiano. In un video realizzato per Masterchefit Magazine e pubblicato sulla pagina Facebook dedicata al talent show per aspiranti cuochi di Sky Uno la vediamo raccontarsi in poche e semplici domande. Se fosse un piatto Giulia sarebbe un piatto di tagliatelle, magari proprio quelle che le hanno consentito di superare i provini. L’ingrediente che non deve mai mancare nella sua cucina è l’olio mentre l’abbinamento di ingredienti che la fa impazzire è quello dato dalle albicocche secche con il formaggio. Per quanto riguarda i giudici, Giulia si esprime così: “Il giudice più cattivo secondo me è Cannavacciuolo, che è forse il più esigente di tutti. Il più buono invece è Cracco, fa tutto il turo ma sotto sotto in realtà è tenero”. Clicca qui per vedere il video.

