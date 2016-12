Music Quiz / Le pagelle della terza puntata: Amadeus si diverte, Gloria Guida è la vincitrice

MUSIC QUIZ, LA PAGELLE DELLA TERZA PUNTATA: AMADEUS SI DIVERTE, GLORIA GUIDA E' LA VINCITRICE - E' il momento del pagellone della terza puntata di Quiz Music, il nuovo show di Rai Uno dedicato alla musica e all'intrattenimento. Cominciamo dal padrone di casa, Amadeus, che conduce la trasmissione senza prendersi troppo sul serio: si diverte, canta e balla assieme al suo pubblico. Sicuramente un impatto positivo il suo, per la trasmissione della Rai. In cima alla classifica non potevamo non mettere il nome di Gloria Guida, che arriva carica alla super sfida finale dove stravince con ben tredici interpreti indovinati. Premio simpatia a Serena Rossi, che nella fase conclusiva della puntata ha addirittura suggerito ai suoi avversari. Il clima è disteso all'Auditorium, dove si respira aria di sana competizione e goliardia. D'altra parte con l'arrivo dell'ultimo dell'anno c'è voglia di festeggiare, di divertirsi e nella terza puntata di Quiz Music l'intrattenimento non è affatto mancato. Promossi tutti.

