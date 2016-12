OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni verso il nuovo anno e di Branko per Capodanno: Ariete e Leone, un nuovo anno da protagonisti (oggi 31 Dicembre)

OROSCOPO PAOLO FOX, VERSO 2017 E PREVISIONI DI CAPODANNO DI BRANKO, OGGI 31 DICEMBRE 2016: Ariete e Leone sono sicuramente i due segni zodiacali con maggiori aspettative per queste 2017. Lo ha confermato l'astrologo Branko, durante le sue previsioni con l'oroscopo di fine anno. Per l'Ariete sembra infatti che si possano aprire nuove strade interessanti a partire da gennaio, con nuove conquiste dietro l'angolo. Bene l'amore, Mercurio è favorevole e organizzerà sempre nuove occasioni per fare conoscenze. Branko ha ipotizzato persino un matrimonio improvviso o una relazione molto seria. Bene anche la questione lavoro, sebbene ci siano da rispettare degli importanti iter burocratici. Il consiglio dell'astrologo è di sfruttare la propria simpatia per allacciare nuove relazioni professionali. Il coraggio verrà premiato, ma attenzione ai rischi finanziari. Alimentazione da tenere sotto controllo, così come viene suggerità prudenza per l'attività fisica e per eventuali lunghe guide. Subito dopo l'Ariete si piazza il Leone, il cui nuovo anno si prospetta pieno di brillanti occasioni. Starà alla persona saperle cogliere ed impegnarsi al massimo per non sciupare tutte le nuove possibilità che busseranno alla porta in questo 2017.

OROSCOPO PAOLO FOX, VERSO 2017 E PREVISIONI DI CAPODANNO DI BRANKO, OGGI 31 DICEMBRE 2016: Tra i segni zodiacali che cominceranno il 2017 in salita ci sono i Gemelli e la Vergine. Secondo quanto riferito dalle previsioni di Branko, durante la trasmissione in onda su Dimensione Suono Due, per le persone nate sotto il segno dei Gemelli si prospetta un gennaio faticoso, con tante prove da superare e ostacoli imprevisti. Servirà pazienza per uscire indenni dalla difficoltà, con un occhio rivolto al campo sentimentale perchè l'amore potrebbe fare una sua comparsa. E' il momento di scrollarsi di dosso la fiducia, di essere ottimisti e maggiormente propensi alle trattative, al commercio e ai rapporti con le banche. Il consiglio di Branko riguarda la salute: "Non esagerare con le abbuffate". Qualche difficoltà anche per la Vergine, che dovrà affrontare un anno ricco di pesantezza. Tuttavia ci saranno alcune situazioni piccanti in amore che potranno risollevare il morale. Positiva la situazione finanziaria, da curare con attenzione la forma fisica e il nervosismo.

OROSCOPO PAOLO FOX, VERSO 2017 E PREVISIONI DI CAPODANNO DI BRANKO, OGGI 31 DICEMBRE 2016: GEMELLI, BILANCIA, ACQUARIO - Per quanto riguarda i segni zodicali dell'Aria, l'esperto Branko ha voluto dispensare un chiaro consiglio al segno della Bilancia: "Non cambiate amici della Bilancia, vi invito a restare così - ha detto durante la lettura dell'oroscopo nella trasmissione in onda su Dimensione Radio Due - Esattamente così come siete". E ha proseguito sottolineando l'importanza di preservare il proprio carattere, il proprio modo di pensare. Nuovi amori in vista per l'Acquario, già in questa notte di San Silvestro: "Un momento super per chi nasce sotto questo segno. La luce rispldenderà anche per il 2017". Branko, dunque, promette nuovi amori e ondate di emozioni. Per i Gemelli ottime prospettive per il nuovo anno, il nostro esperto invita tutte le persone nate sotto questo segno a svagarsi, a festeggiare l'arrivo del nuovo anno e di goderselo insieme ai vecchi amici e alle nuove conoscenze che si concretizzeranno questa notte.

OROSCOPO PAOLO FOX, VERSO 2017 E PREVISIONI DI CAPODANNO DI BRANKO, OGGI 31 DICEMBRE 2016: CANCRO, SCORPIONE, PESCI - E' il momento dell'oroscopo dei segni zodiacali dell'acqua, con le previsioni dell'esperto Branko durante la puntata in onda su Dimensione Radio Due questa mattina. Amore e passione per il segno del Cancro, Branko non ha alcun dubbio in merito e con le sue parole sembra voler invitare le persone appartenenti a questo segno a cogliere le occasioni. Per gli amici dello Scorpione c'è un quesito: con chi passare l'ultima notte dell'anno? Una cosa è certa, l'amore accompagnerà il segno dello Scorpione ovunque lui si trovi. Aspetti piuttosto incoraggianti quindi, in attesa del 2017. Per quanto riguarda i Pesci, il nostro esperto invita a guardare a lungo termine: "Cari amici dei pesci, l'importante è avere una luce che risplenda in voi e che vi sussurri che nel duemiladiciassette andrà meglio, molto meglio". A fine puntata Branko saluta i suoi fan, con l'augurio di un buon anno. "Credete in voi stessi e ricordate che l'età è solo un fattore accidentale" ARIETE, LEONE, SAGITTARIO - Questa mattina su Dimensione Suono Due è andato in onda l'oroscopo di Branko, che ha svelato le sue previsioni per i segni zodiacali in occasione dell'ultimo dell'anno. Ottime notizie per l'Ariete, che secondo l'esperto ritroverà entusiasmo ed energie con l'arrivo del 2017. Inoltre ha spiegato che l'ottimismo sarà un elemento fondamentale per una splendida notte di San Silvestro. Dunque amici dell'Ariete siete avvisati. Altro segno di fuoco, altre previsioni: Branko ha illustrato la situazione del Leone: "Siete un segno di fuoco e tornerete ad ardere, ma soltanto dopo la mezzanotte". Per il segno Sagittario, Branko si riferisce alle coppie stabili invitandole alla calma: "Non guastatevi le feste con le critiche nei confronti altrui." Suggerisce un viaggio breve, di staccare la spina dalla quotidianità per ritrovare l'equilibrio necessario. Dunque tra i tre segni sopracitati l'Ariete sembra quello più promettente. Bene ache il Leone, che dovrà comunque pazientare fino a domani.

OROSCOPO PAOLO FOX, VERSO 2017 E PREVISIONI DI CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE 2016: VERGINE, TORO, GEMELLI, CAPRICORNO - I segni Vergine, Toro, Gemelli e Capricorno si sono guadagnati ben 5 stelle nell’ultimo intervento di Paolo Fox a “I Fatti vostri”, la trasmissione di Rai Due che ogni giorno ospita l’astrologo. Per i Vergine ci sono delle belle novità in arrivo già nel primo mese del 2017, un anno che darà grandi soddisfazioni ai nati sotto questo segno. Il consiglio dato da Paolo Fox agli amici della Vergine è di sfruttare queste ultime ore del 2016 per sistemare i conti in sospeso. Per passare un Capodanno spensierato i nati sotto questo segno dovranno scegliere la giusta compagnia. I Toro potrebbero scegliere di passare la fine dell'anno con pochi amici oppure con i familiari. Alcune persone a cui sono stati legati in passato potrebbero tornare ma bisogna stare attenti ai disguidi che possono nascere in questo momento dell’anno. I Gemelli sanno sempre come reagire nonostante Saturno remi contro ormai da tempo. I nati sotto questo segno si rialzeranno ancora una volta, proprio come dei veri combattenti, e la positiva influenza di Giove conferirà loro la forza di affrontare ogni ostacolo. La Luna sorride ai Capricorno, che possono rimettersi in carreggiata anche in amore.

OROSCOPO PAOLO FOX, VERSO 2017 E PREVISIONI DI CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE 2016, TEMPI DURI PER ARIETE E BILANCIA - Non poteva andare peggio ad Ariete e Bilancia, che si sono visti assegnare solo 2 stelle da Paolo Fox nel suo ultimo intervento a “I Fatti vostri”, il programma in onda su Rai Due che ogni giorno ospita le previsioni dell’astrologo. Gli Ariete non sanno come trascorrere il Capodanno 2017 e i primi due mesi dell’anno che sta per arrivare saranno caratterizzati dall’attuazione di molti cambiamenti e piccoli stravolgimenti di vita. Le ultime ore dell’anno potrebbero essere contraddistinte da piccoli screzi in famiglia e nel campo sentimentale. I Bilancia hanno voglia di trasgressione in questo Capodanno 2017. Nonostante si tratti di un segno tranquillo, ogni tanto viene loro voglia di perdere un po’ la testa. Queste ultime ore del 2016 saranno ricche di tensione ma il 2017 sarà un anno molto interessante grazie alla buona influenza di Giove. I SEGNI IN BILICO: CANCRO E LEONE - Bottino magro per Leone e Cancro, che nell’ultimo intervento di Paolo Fox a “I fatti vostri” si sono visti assegnare solo tre stelle, quando il minimo che si può ricevere è 2. Per i Cancro la fine dell’anno è sempre un momento di riflessione e di bilanci. In amore i nati sotto questo segno riscuotono un grande successo e da febbraio sono in arrivo delle responsabilità. In queste ultime ore del 2016 però i Cancro si terranno in disparte. I Leone vivono invece molte tensioni in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda le relazioni con gli altri. I nati sotto questo segno potrebbero quindi voler passare il Capodanno in solitaria o, in alternativa, con qualcuno che li sappia davvero stimolare.

OROSCOPO PAOLO FOX, VERSO 2017 E PREVISIONI DI CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE 2016,: SAGITTARIO, SCORPIONE, ACQUARIO PESCI - Le stelle sorridono a Sagittario, Scorpione, Acquario e Pesci. Paolo Fox, ospite ogni giorno a “I Fatti Vostri”, ha conferito a questi segni ben 4 stelle, un risultato davvero buono considerando che il massimo a cui si può aspirare è 5. I Sagittario escono da un periodo un po’ fiacco e ora sono pronti a tornare in carreggiata grazie a una Venere positiva. I nati sotto questo segno devono fare però attenzione a non esagerare con le spese: meglio concentrarsi sull’amore. Lo Scorpione dovrà usare queste ultime ore del 2016 per mettere a posto alcune questioni professionali. Il 2017 sarà per i nati sotto questo segno un anno grandioso a patto che gli Scorpione riescano ad essere lungimiranti. La Luna che entra nel segno degli Acquario consente loro di iniziare il 2017 in modo splendido, con la sfera amorosa che andrà di bene in meglio. I Pesci sono disposti a tutto per l’amore e nel 2017 la loro bontà verrà ripagata al meglio.

OROSCOPO PAOLO FOX, VERSO 2017 E PREVISIONI DI CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE 2016, PER CAPRICORNO, ARIETE, GEMELLI E GLI ALTRI SEGNI ZODIACALI - Cosa riservano gli astri per la giornata di oggi? La risposta ci viene fornita da Paolo Fox con il suo oroscopo, ricco tra l'altro di anticipazioni per il 2017, visto che siamo arrivati all'ultimo giorno dell'anno. Le novità che l'astrologo ha rivelato ai microfoni di LatteMiele sono particolarmente interessanti e allora non ci resta che scoprirle... Partiamo dai segni di Fuoco, quindi dall'Ariete: la giornata si chiude tra tensioni e preoccupazioni varie. Il consiglio è di investire la propria energia vitale in progetti costruttivi, senza dimenticare che sentimenti come amore ed amicizia non andrebbero trascurati. Buoni propositi per gennaio, ma grande rialzo a febbraio. La settimana si conclude al meglio per il segno del Sagittario grazie alla ritrovata dinamicità. Ultimo segno di Fuoco è il Leone. Fine settimana piuttosto fiacco per questo segno, che avrà voglia di passare il Capodanno con pochi intimi. Sono molti i dubbi in questo periodo, quindi si consiglia di stare lontano da polemiche poco costruttive. Ora, invece, è il turno dei tre segni d'Acqua, quindi focalizziamoci sul Cancro, che ha portato avanti delle brutte sensazioni pronte ad esplodere. Il suggerimento fornito ai microfoni di LatteMiele da Paolo Fox è di lasciarsi scivolare addosso il giudizio degli altri, e di stare tranquilli il più possibile. Buone occasioni in amore per il mese di gennaio. L'astrologo ha previsto fatica, invece, per lo Scorpione, che non riesce a chiudere con il passato: qualcosa vi turba e vi lascia incatenato all'anno in procinto di terminare. Il 2017 potrebbe essere allora un'occasione di rinascita. Cosa prevede l'oroscopo di Paolo Fox per il segno dei Pesci? Attenzione agli affetti, perché amori ed amicizie sono dietro l'angolo. Momento propizio per i matrimoni, per i nuovi amori e per ritrovare l'affinità di coppia. E siamo ai segni di terra, quindi alla Vergine: si prospetta un fine settimana interessante e piacevole, ma alcuni affetti sono stati trascurati a causa del lavoro. Capodanno è un'ottima occasione, quindi per risollevarsi. Per il Capricorno sarà positivo secondo l'oroscopo di Paolo Fox: hanno già fatto molto quest'anno e cercano sempre più di migliorarsi. Si prospetta allora un Capodanno tranquillo e sereno. Giornata da dimenticare, invece, per il segno del Toro, che ha voglia di passare il Capodanno con poche persone, ma buone. Le relazioni superficiali "dell'ultimo momento" non fanno per voi. Ai microfoni di LatteMiele l'astrologo ha parlato poi dei segni d'Aria. Per quanto riguarda il segno della Bilancia, è stato un periodo piuttosto stressante e stancante, quindi questo fine settimana sarà dedicato al relax fisico e mentale. Ci sarà qualche perplessità in campo sentimentale a gennaio, ma nulla di irrisolvibile. Anche l'Acquario ha passato un anno faticoso, ma è stato ricco di soddisfazioni, quindi dovrebbero puntare al fine settimana perché le stelle sono di buon auspicio: ottime ricompense per le vostre fatiche. Infine, i Gemelli: stando alle anticipazioni fornite da Paolo Fox con il suo oroscopo a LatteMiele, questo segno sente l'esigenza di divertirsi con molte persone. Si prevede un Capodanno all'insegna dei buoni pensieri e dello svago, tuttavia avrete bisogno di gestire in maniera efficiente qualche problema d'ansia.

