SANREMO 2017 / News: Ron per la settima volta sul palco dell'Ariston (Oggi, 31 dicembre 2016)

SANREMO 2017, NEWS: RON PER LA SETTIMA VOLTA SUL PALCO DELL'ARISTON - Con l'anno nuovo si avvicina anche il Festival di Sanremo 2017, che quest'anno vede vecchi e nuovi nomi in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston per stabilire quale sia la migliore canzone italiana dell'anno. A Sanremo 2017 sarà presente anche Ron con L'ottava meraviglia, inedito che ha scritto insieme a Mattia Del Forno, Francesco Caprara ed Emiliano Mangia. La prima volta che Ron è salito sul palco di Sanremo è stata nel 1970 quando aveva solo sedici anni: il cantante si esibì con Nada, nel brano Pa' diglielo a Ma'. Nel 1996 invece Ron lo vinse il festival di Sanremo con Vorrei incontrarti, testo che ha cantato insieme a Tosca. Che il 2017 sia l'anno della rivincita per Ron? Nome d'arte di Rosalino Cellamare, il cantante ha pubblicato quest'anno il suo ultimo album, La forza di dire sì. L'ultima volta che Ron ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 è stato tre anni fa e adesso sta preparando il suo ritorno in grande stile.

SANREMO 2017, NEWS: TIZIANO FERRO PRIMO SUPEROSPITE - Inizia a sapersi qualcosa di più sul Festival di Sanremo 2017, la cui edizione prevista per il prossimo anno sembra promettere di essere ricca di colpi di scena. Mentre ancora non si sa chi sarà la valletta (o il valletto) di Carlo Conti, si ha già il nome del primo superospite che canterà sul palco dell'Ariston. Si tratta del grande Tiziano Ferro, che si esibirà il 7 febbraio. "Sono felicissimo che Tiziano torni a Sanremo per la seconda volta dopo la bellissima performance che fece due anni fa, al mio primo Festival. In quell'edizione, fu lui il primo grande ospite ad esibirsi sul palco dell’Ariston", ha detto Carlo Conti a Vanity Fair. Carlo Conti è alla terza conduzione del festival di Sanremo, e ha intenzione di creare un'atmosfera che sia ricordata dai telespettatori. Come annunciato dal presentatore, vorrebbe portare numerose personalità importanti sul palco dell'Ariston: vorrebbe persino la ex first lady Michelle Obama! Riuscirà nel suo intento?

SANREMO 2017, NEWS: MARIANO DI VAIO SI CANDIDA COME VALLETTO DI CARLO CONTI – Fervono i preparativi per Sanremo 2017 che prenderà il via su Raiuno il prossimo 7 febbraio. Per Carlo Conti si tratta del terzo anno consecutivo e il conduttore sta facendo le cose in grande per non deludere il pubblico. Oltre ad aver messo su un cast di cantanti che accontenta sia i più giovani che gli adulti, Carlo Conti vorrebbe portare sul palco del Teatro Ariston nomi eccellenti come ospiti delle cinque serate. Finora, l’unico ospite ufficiale è Tiziano Ferro che delizierà il pubblico di Raiuno e dell’Ariston la sera del 7 febbraio. Carlo Conti vorrebbe riuscire a portare sul palco anche artisti musicali del momento amati dai giovani ma il vero sogno del conduttore toscano è sicuramente l’attrice Julia Roberts, come ha rivelato in una recente intervista mentre ha smentito la partecipazione dei tre tenori de Il Volo nelle vesti di ospiti. Restano top secret, invece, i nomi delle vallette. Smentita la presenza di Chiara Feragni, sulla cresta dell’onda non solo per la sua attività di fashion blogger ma soprattutto per la sua relazione con Fedez, resta in pole il nome dell’ex Miss Italia ed oggi attrice, Miriam Leone. Carlo Conti, tuttavia, potrebbe decidere di ripetere l’esperimento fatto lo scorso anno con Gabriel Garko. Mariano Di Vaio, famoso fashion blogger e reduce dall’esperienza come mentore di Selfie – Le cose cambiano, in un'intervista ha ammesso che gli piacerebbe essere il valletto di Carlo Conti.

