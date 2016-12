SMITH-UN COWBOY PER GLI INDIANI/ Le curiosità sul film con Glenn Ford e Chief Dan George, alla regia Michael O'Herlihy (oggi, 31 dicembre 2016)

SMITH - UN COWBOY PER GLI INDIANI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Smith - Un cowboy per gli indiani, è il film che andrà in onda su La7 oggi, sabato 31 dicembre 2016. Una pellicola dal genere drammatica e western adatta a tutta la famiglia è stata affidata alla regia di Michael O'Herlihy ed è stata prodotta a cura della Walt Disney Productions in USA con la durata di 112 minuti. Uno dei veri punti di forza di Smith, un cowboy per gli indiani coincide sicuramente col suo cast di primissima categoria. Protagonista principale di questo film statunitense è l'attore Glenn Ford, che può vantare un Golden Globe risalente al 1961 grazie al suo ruolo nella pellicola Angeli con la pistola. Inoltre, è stato insignito di una stella nella prestigiosa Hollywood Walk of Fame e ha lavorato nei titoli Gilda, La donna senza amore, La sete dell'oro, Il segreto del lago, Il traditore di Forte Alamo, Il seme della violenza, I quattro cavalieri dell'Apocalisse e tanti altri ancora. Ford è affiancato dalla collega Nancy Olson, a sua volta conosciuta grazie a Viale del tramonto, Stringimi forte fra le tue braccia, Il segreto di Pollyanna e Pistaaa... arriva il gatto delle nevi.

SMITH, UN COWBOY PER GLI INDIANI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: IL CAST - Smith, un cowboy per gli indiani, il film in onda su La7 oggi, sabato 31 dicembre 2016 alle ore 18.00. Una pellicola di genere western risalente alla fine degli anni Sessanta, è apparsa in anteprima internazionale nell'ormai lontano 21 marzo 1969. La pellicola vede come protagonisti principali interpreti del calibro di Glenn Ford e Chief Dan George ed è stata prodotta dalla Walt Disney Production. In realtà, stiamo parlando di un western piuttosto leggero rispetto a ciò che era più in voga in quel periodo, all'insegna dei buoni sentimenti e del rispetto reciproco. La direzione è stata affidata al regista di origine irlandese Michael O'Herlihy. Quest'ultimo è stato apprezzato per aver diretto vari episodi di numerose serie televisive storiche, tra le quali vanno menzionate Maverick, Mr. Novak, Missione impossibile, Disneyland, Mannix, Hawaii squadra cinque zero, Professione pericolo e soprattutto A-Team, Star Wars e Hunter. A tutto questo bisogna aggiungere varie pellicole cinematografiche quali Una pazza banda di famiglia e The Magnificent Hustle. Si puo' apprezzare anche il performef Chief Dan George, che nel 1971 ha sfiorato il premio Oscar come miglior attore per Il piccolo grande uomo e si è cimentato anche in Harry e Tonto e Il texano dagli occhi di ghiaccio. Ma vediamo in breve la trama del film.

SMITH, UN COWBOY PER GLI INDIANI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia del film è incentrata sul contadino Smith, molto amico degli indiani e sempre pronto ad aiutarli in caso di difficoltà. Stavolta il suo obiettivo è quello di proteggere Jimmyboy, accusato ingiustamente di omicidio e messo sotto torchio da chi mantiene l'ordine nella sua città. In questa circostanza, bisogna lottare anche contro l'ignoranza e i pregiudizi di un popolo fondamentalmente arretrato. Smith non esita a combattere contro tutto e tutti per difendere i propri ideali. La sua propensione alla giustizia lo conduce ad una difesa strenua dell'indiano in tribunale e non solo.

