STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Capodanno con Gigi D'Alessio, Indipendence Day e E io mi gioco la bambina (sabato, 31 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 31 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, sabato 31 dicembre 2016, il palinsesto dell'aziena televisiva Mediaset offre ai suoi telespettatori un vasto repertorio di programmi di intrattenimento serale tra cui film di genere drammatico, poliziesco oppure commedie, ma in vista della notte di Capodanno non poteva non prevedere una serata all'insegna dello spettacolo di musica ed intrattenimento che saluterà l'anno in corso e dare inizio all'anno che verrà. Potrebbe infatti registrare il numero di ascolti più alto delle reti Mediaset. Su Canale 5 andrà in onda lo show musicale Capodanno con Gigi D'Alessio in cui ci saranno tanti cantanti ospiti per festeggiare in allegria il nuovo anno. Il programma durerà circa 6 ore e prenderà anche lo spazio della seconda e della terza serata.Ma senza troppi indugi, scopriamo subito nel dettaglio la programmazione dell'ultima serata dell'anno sulle reti del Biscione.

Come già anticipato precedentemente sull'emittente televisiva di Canale 5 la prima serata sarà piuttosto lunga e prenderà il via alle ore 21 con il tradizionale Messaggio del Presidente della Repubblica, un discorso di dieci minuti da parte di Sergio Mattarella che augura buon anno alla popolazione. Sull'emittente televisiva di Italia Uno invece la prima serata prevede la pellicola drammatica intitolata Indipendence Day, in cui gli americani sono alle prese con i festeggiamenti per il giorno dell'Indipendenza ma alla vigilia la Terra viene invasa dagli extra-terrestri. A seguire, in seconda serata, verrà trasmesso il programma di intrattenimento Mistero Speciale Superhumans.

Per concludere il triangolo su Rete 4 andrà in onda la commedia degli anni '80 E io mi gioco la bambina, in cui il protagonista è costretto ad occuparsi di una bambina di sei anni per pagare i suoi pegni. Mentre subito dopo sarà trasmessa un'altra commedia americana, dal titolo Stanno tutti bene - Everybody's fine con la partecipazione di Robert De Niro. Sul La5 andrà in onda il film drammatico Vi presento Joe Black, interpretato da Brad Pitt, Antony Hopkins e Claire Forlani. La prima serata di Italia 2 allieta il pubblico con una commedia all'italiana intitolata Ho vinto la lotteria di Capodanno.

Nel cast sono presenti attori come Antonio Allocca, Paolo Villaggio, Giancarlo Magalli e Camillo Milli, mentre la regia è a cura dei Neri Parenti. Sul canale televisivo di Mediaset Extra invece l'azienda ripropone il programma comico di intrattenimento, Colorado, con l'eccezionale conduzione della coppia formata da Luca e Paolo che presenteranno di volta in volta i vari comici che si alterneranno sul palco con il solo obiettivo di far ridere. La prima serata su Iris è dedicata anch'essa alla comicità trasmettendo la pellicola storica diretta da Mario Monicelli che vede come protagonista l'intramontabile Alberto Sordi.

Sul canale Top Crime per gli appassionati del crimine ci sarà la serie americana di genere poliziesco The Closer VII, di cui andranno in onda il secondo ed il terzo episodio intitolati rispettivamente Recidivo e Un Lavoretto Facile Facile. Per concludere il palinsesto su Boing, il canale dei piccoli, sarà trasmesso Titan A.E., film di animazione e fantascienza.