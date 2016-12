STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: L'anno che verrà, Gli Aristogatti e Festival del Circo di Montecarlo (sabato, 31 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 31 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, sabato 31 dicembre 2016, nonostante i preparativi per i festeggiamenti della fine dell'anno, il palinsesto Rai è stato comunque allestito nel miglior dei modi ma soprattutto ci permetterà di festeggiare insieme la fine del 2016 e l'inzio del 2017, come? Ovviamente con il programma di Rai Uno con il programma intitolato L'Anno che verrà. Quest'anno l'evento si terrà a Potenza e sarà presentato dal trio composto da Amadeus, Claudio Lippi e Rocco Papaleo e andrà a vanti fino a tarda notte. Su Rai Due i bambini potranno intrattenersi con il film d'animazione Gli Aristogatti, uno dei classici della Walt Disney, ambientato nella Parigi dei primi anni del Novecento. Una ricca dama francese decide di fare testamento e di lasciare tutto ciò che possiede ai suoi gatti. Il suo maggiordomo, venuto a conoscenza di questa volontà, decide di far sparire gli animali, in modo tale che diventi lui il logico destinatario di tutti i beni. Subito dopo in seconda serata da un altro splendido cartone, vale a dire Aladdin.

Su Rai Tre si potrà assistere in prima serata alla seconda parte del Festival del Circo di Montecarlo, e subito dopo ci sarà la puntata di fine anno di Blob, intitolata per l'occasione Never Ending Blob. Se siete interessati a guardare un film di fantascienza allora il canale giusto è Rai 4, dove verrà trasmessa la pellicola dal titolo Inkheart, La leggenda del cuore d'inchiostro, interpretata da Brendan Fraser, Andy Serkis, Eliza Bennett e Paul Bettany, il film racconta la storia di Mortimer Folchart (Brendan Fraser), un rilegatore di libri che ha perso la moglie Theresa in circostanze misteriose e vive da solo con la figlia dodicenne, Meggie.

Il ricordo della compagna non lo abbandona, in quanto si ritiene responsabile di ciò che le è capitato, perché è stato lui a farla sparire in una delle favole che leggeva. I fan della musica lirica troveranno la propria dimensione su Rai 5, dove andrà in onda una delle più belle opere, Il Barbiere di Siviglia, composta da Gioachino Rossini. Se invece siete desiderosi di un film d'amore e avventura allora dovrete sintonizzarvi su Rai Movie, dove verrà trasmessa la pellicola Love and honor. Su Rai Premium si potrà assistere ad un'altra puntata della mini serie televisiva Caruso: La voce dell'amore, dedicata al cantante lirico napoletano Enrico Caruso. Se vi va di ripercorrere una parte dell'anno sportivo che sta per concludersi allora sintonizzate il vostro televisore sul canale Rai Sport 1, dove verranno trasmesse le immagini più belle delle Paralimpiadi della scorsa estate, tenutesi durante la XXXIesima edizione dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.