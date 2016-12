STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: MasterChef Italia, The Simpson e Candice Renoir (sabato, 31 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 31 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, sabato 31 dicembre 2016, ultimo giorno dell'anno, sarà ancora più bello per i clienti dell'emittente privata Sky. Infatti, in attesa dell'avvento del 2017, potranno seguire sui numerosi canali diversi programma variegati, che riusciranno a soddisfare i gusti di tutta la famiglia. In particolare sui vari canali troveremo un programma dedicato alla cucina ovvero Masterchef Italia che sarà trasmesmo su Sky Uno, Fox propone una carrellata di caroni animati dedicati a tutta la famiglia, anche gli amanti del crime saranno accontentati su Fox Crime con gli episodi in onda di Candice Renoir. I canali dedicati al cinema invece sono pieni di ogni genere di film per riuscire a soddisfare al meglio tutti i suoi abbonati. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Per cominciare su Sky Uno verrà trasmessa una puntata della sesta stagione del talent show di cucina Masterchf Italia, con la presenza dei giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco. Su Fox, a partire dalle ore 21, ci sarà una maratona di episodi del cartone animato statunitense The Simpson, una dei preferiti dai giovani telespettatori. Sul canale Fox Crime invece verranno trasmesse due puntate della quarta stagione della serie televisiva thriller Candice Renoir.

Passando ai canali di cinema, su Sky Cinema Uno verrà trasmesso il film Creed, Nato per combattere, con cui Sylvester Stallone ha vinto un Golden Globe ed è stato nominato per il Premio Oscar. Per chi cerca una simpatica commedia natalizia il canale giusto è Sky cinema Christmas, dove andrà in onda il film Babbo Natale, La magia della polvere di stelle. Dallo sceneggiatore del film "Step Up All in", potrete ammirare la commedia Breanking Dance, in onda su Sky Cinema Family. Molto apprezzata anche la commedia romantica Laws of Attraction - Matrimonio in appello, interpretata da Pierce Brosnan e Julianne Moore, che andrà in onda su Sky Cinema Passion. Su Sky Cinema Comedy due geni della risata come Paolo Villaggio e Renato Pozzetto vi delizieranno con una bellissima commedia, dal titolo Le comiche 2, mentre su Sky Cinema Max i fan di Nicolas cage potranno ammirare l'attore nella sua performance nel film Left Behind, La Profezia.

A chiudere il palinsesto su Sky Cinema Cult verrà trasmesso il bellissimo film Non desiderare la donna d'altri, pellicola danese che ha ispirato la trasposizione statunitense intitolata Brothers. In questo film il protagonista Michael (Ulrich Thomsen) è costretto a partire in missione per l'Afghanistan con l'esercito. Viene catturato dai ribelli locali e tutti pensano sia morto, lasciando sua moglie e le sue due figlie. Suo fratello Jannik (Nikolaj Lie Kaas), un galeotto che da anni entra ed esce dal carcere, decide di mettere la testa a posto e di prendersi cura della famiglia di suo fratello. Dopo qualche tempo Jannik e sua cognata Sarak (Connie Nielsen) cominceranno a provare un'attrazione reciproca, ma Michael riapparirà sulla porta di casa visibilmente provato e scosso. Gli orrori vissuti in guerra l'avranno cambiato per sempre?