STEFANO DE MARTINO / News: nonostante Belen Rodriguez, per lui è stato un anno al top (oggi, 31 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: NONOSTANTE BELEN RODRIGUEZ, HA AVUTO UN ANNO AL TOP - Stefano De Martino non ha avuto un anno facile a causa della sua separazione con l'ex moglie Belen Rodriguez. Nonostante si sia trovato, in giovanissima età, a essere un padre single, il ballerino non si è però lasciato andare allo sconforto e ha continuato a testa alta il suo cammino verso una nuova vita. Con tutte le difficoltà della situazione, Stefano De Martino ha avuto un 2016 costellato di successi: è stato riconfermato ad Amici 2016, programma che l'ha lanciato insieme ad Emma Marrone, e ha ottenuto il ruolo di mentore (che doveva essere inizialmente di Fabrizio Corona), a Selfie - le cose cambiano, accanto a Mariano Di Vaio e Simona Ventura. Stefano De Martino è sempre più apprezzato dall'opinione pubblica anche per la sua riservatezza nella sua vita privata: ogni volta che pubblica un immagine del figlio ne oscura il volto e, soprattutto, cerca di non stare al centro del gossip con presunti flirt e nuove fidanzate. Insomma, un anno al top è stato questo per Stefano De Martino, e chissà che il 2016 non porti con sé anche un nuovo amore nella sua vita.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: SIMONA VENTURA E LA PROVOCAZIONE SU ANDREA IANNONE - Stefano De Martino conferma di essere un gran signore per quanto riguarda la sua vita privata e il non voler spiattellare davanti le telecamere i suoi fatti personali - soprattutto quelli che riguardano la sua ex moglie Belen Rodriguez e suo figlio Santiago. Nell'ultima puntata di Selfie, le cose cambiano, è arrivata una ragazza appassionata di motocross che ha chiesto ai mentori e ai giudici di tirare fuori la sua femminilità, perché il suo look era troppo da "maschiaccio". "Una ragazza così può piacere a Valentino Rossi, anzi ad Andrea Iannone", ha detto Simona Ventura, lanciando ovviamente una provocazione a Stefano De Martino, dato che il pilota di MotoGp è l'attuale compagno di Belen Rodriguez. Stefano De Martino non si è minimamente scomposto di fronte alla frecciatina della conduttrice - che evidentemente voleva provare a portare la vita privata di Stefano in trasmissione - e, anzi, ha riso alla sua battuta, chiudendo e interrompendo immediatamente le polemiche sul nascere.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: OPINIONISTA ALL’ISOLA DEI FAMOSI CON VLADIMIR LUXURIA? IL GOSSIP - Il 2016 è sicuramente l’anno che ha consacrato Stefano De Martino come personaggio televisivo. Il ballerino ha smesso di essere semplicemente “il marito di Belen Rodriguez” ed ha iniziato una carriera parallela a quella della danza. Dopo aver fatto da supporter ad Amici di Maria De Filippi, Stefano è stato caposquadra a Pequenos Gigantes, ha affiancato Sabrina Ferilli ad House Party anche se non come conduttore ed è poi approdato a Selfie - le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura dove ha vestito i panni di mentore insieme all’amico Mariano Di Vaio. Il futuro in tv di De Martino sembra più che roseo e in queste ore circola un appetitoso gossip sul prossimo programma che potrebbe vederlo protagonista. Il 30 gennaio partirà infatti l’Isola dei famosi 2017 e si è già iniziato a parlare del cast. Secondo quanto riportato da Novella 2000, Stefano potrebbe essere chiamato a rimpiazzare Alfonso Signorini, ricoprendo il ruolo di opinionista insieme a Vladimir Luxuria.

