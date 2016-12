STORM RIDER - CORRERE PER VINCERE/ Su Rai 2 il film con Kevin Sorbo

STORM RIDER - CORRERE PER VINCERE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2: IL CAST (OGGI, 31 DICEMBRE) - Nel primo pomeriggio di oggi, 31 dicembre 2016, è in programmazione su Rai 2 Storm Rider - Correre per vincere, film drammatico. Una pellicola statunitense, prodotta da Trevor Drinkwater. Nel cast è presente Kevin Sorbo, nei panni dello zio Sam, l’attore è noto al grande pubblico per il suo ruolo come Hercules nella fortunata serie televisiva omonima, nella quale interpretava il figlio di Giove. Accanto a lui compare Kristy Swanson, che aveva interpretat Buffy, l’ammazzavampiri, nel film che precedette la serie tv, dove invece l’adolescente cacciatrice di vampiri di Los Angeles aveva il volto dell’attrice Sarah Michelle Gellar.

STORM RIDER - CORRERE PER VINCERE: LA VIZIATA DANI, COSTRETTA A VIVERE IN UNA FATTORIA CON LO ZIO, TRAMA (OGGI, 31 DICEMBRE) - Il film narra le vicende di una ragazza di nome Dani, da sempre Dani ha dimostrato di avere un carattere ribelle, poco propenso al rispetto delle regole, temperamento acuito dalla sua giovane età e che la porta a trovarsi spesso in conflitto con la propria famiglia. Dani è molto viziata ed è abituata ad un tenore di vita molto agiato, le piace cavalcare ed infatti frequenta spesso un maneggio e ama trascorrere il proprio tempo in compagnia dei suoi amici e delle sue amiche in giro per discoteche e locali. Un giorno però accade qualcosa che sconvolge la vita di Dani fino a cambiarla drasticamente e per sempre. Il padre di Dani infatti viene arrestato e la ragazza sembra cadere in un incubo, tutti i lussi e il benessere a cui era stata abituata non ci sono più. Inoltre ad occuparsi di lei non c’è più nessuno se non il vecchio zio Sam (Kevin Sorbo) che vive in campagna. Lo zio Sam infatti con molti sacrifici e con molto lavoro ha messo su una bella fattoria nella quale vive serenamente. Quando però Dani viene a conoscenza del fatto che dovrà trasferirsi in questo posto sperduto in compagnia solo di animali, ha un moto di ribellione e viene pressa dallo sconforto, abituata com’è a uno stile di vita completamente diverso.Tuttavia si rincuora quando crede che all’interno della fattoria ci sono i cavali che lei ama molto cavalcare e che potrebbe anche imparare ad addestrare. Quando però arriva nella fattoria e fa la conoscenza dello zio Sam il quale le rivela che non c’è alcun cavallo da poter cavalcare nè tanto meno da poter addestrare, Dani cade in una profonda tristezza. Tuttavia proprio quando sembra per lei tutto perduto, Dani inizia a prendersi cura e ad occuparsi di un mulo, da questa semplice esperienza inizia pian piano a capire il senso profondo delle cose e della vita e cosa sia davvero importante al di là di vizi e passatempi frivoli.

© Riproduzione Riservata.