TEO TEOCOLI/ L’attore ritorna su Rai 1 al fianco di Amadeus per festeggiare il nuovo anno (L’anno che verrà, oggi 31 dicembre 2016)

TEO TEOCOLI, L’ATTORE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1 (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Un gradito ritorno sulle scene televisive è atteso per la notte del 31 dicembre. A L'anno che verrà, in onda su Rai Uno a partire dalle ore 21, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica e in prosecuzione per tutta la notte, al fianco del conduttore Amadeus ci sarà anche Teo Teocoli.

TEO TEOCOLI, L’ATTORE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1: IL RITORNO IN TV (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Nato a Taranto e cresciuto tra Reggio Calabria e Milano, Teo è ricomparso sul grande schermo nel corso del 2016 con il film Forever Young, diretto da Fausto Brizzi e interpretato insieme a Fabrizio Bentivoglio, Lorenza Indovina, Stefano Fresi, Lillo e Nino Frassica. L'attore e comico è pronto a vivere una notte di puro spettacolo accogliendo ed affiancando i vari ospiti con la sua grande verve. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera alcuni mesi fa, Teocoli ha tracciato un piccolo bilancio della sua lunga carriera e raccontato le sue sensazioni in vista dei prossimi impegni. Lo showman ha dichiarato di essere stato inizialmente molto arrabbiato per essere andato via dalla televisione, ma poi ha continuato a svolgere il suo lavoro con classe e professionalità. Ha ringraziato sua moglie e le tre figlie per averlo assistito in ogni momento della sua vita, compresi i più difficili. Infine, ha confermato di avere un brutto carattere che è riuscito a gestire al meglio soltanto col passare degli anni.

TEO TEOCOLI, L’ATTORE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1: LA CARRIERA (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Teo nasce a Taranto il 25 febbraio 1945, ma dopo un'infanzia a Reggio Calabria si trasferisce a Milano insieme alla sua famiglia. Inizia la sua carriera artistica in qualità di cantante negli anni Sessanta, ma senza raccogliere grandi soddisfazioni. La svolta arriva nel decennio seguente, quando intraprende il percorso di cabarettista. Si esibisce al Derby con Cochi e Renato e Massimo Boldi, prima di diventare famoso nel 1982 su Antenna 3 grazie al programma Non lo sapessi ma lo so, insieme a Boldi. È il trampolino di lancio di una carriera straordinaria, caratterizzata soprattutto da numerosi programmi televisivi. Tra questi, si ricordano Drive In, Emilio, Il gioco dei 9, Striscia la notizia, Mai dire Gol, Quelli che il calcio, Sei un mito!, La domenica sportiva, Teo in the Box. Il 2014 è l'anno nel quale è concorrente al talent Ballando con le stelle. Nel frattempo, è un apprezzato imitatore di personaggi veri e fittizi, tra i quali gli indimenticabili Cesare Maldini, Adriano Celentano, Max Pezzali, Felice Caccamo, Peo Pericoli.

