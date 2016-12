TOM & JERRY INCONTRANO SHERLOCK HOLMES/ Le curiosità sul film d'animazione in onda su Italia Uno (oggi, 31 dicembre 2016)

TOM & JERRY INCONTRANO SHERLOCK HOLMES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes, è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, domenica 1 gennaio 2017. La pellicola d'animazione è stata diretta da Spike Brandt e Jeff Siergey con la sceneggiatura che è stata curata da Earl Kress. La produzione è stata firmata da Bobbie Page e Sam Register mentre le case di produzione che hanno aderito al progetto sono a marchio Warner Bros. Pictures, Television Animations Distribution e Turner Entertainmen, la distriuzione in Italia è stata invece gestita dall'azienda Warner Home Video. La pellicola è stata prodotta in USA nel 2010. Curiosità: La storia di Tom e Jerry è davvero affascinante e lunga, il gatto e il topo sono stati creati dai grandi disegnatori statunitensi William Hanna e Joseph Barbera nel lontano 1940. L'eterna caccia che si è instaurata tra i due protagonisti, però, non ha affatto stancato il grande pubblico, a partire dal 1992 sono approdati sul grande schermo grazie al lungometraggio "Tom & Jerry: Il film". Da allora la loro filmografia si è arricchita di altri tredici titoli.

TOM & JERRY INCONTRANO SHERLOCK HOLMES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: IL CAST - Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 31 dicembre 2016 alle ore 19.20. Una pellicola d'animazione realizzata nel 2010 dalla Warner Bros ed incentrata attorno alle avventure dei celeberrimi personaggi nati dalla penna dei mitici William Hanna e Joseph Barbera. Per quanto riguarda la regia del film, i principali animatori sono stati Spike Brandt and Tony Cervone, la loro filmografia è davvero densa di produzioni popolari e di alto livello come, ad esempio, " Tom and Jerry: Back to Oz", "Scooby-Doo! and Kiss: Rock and Roll Mystery" e "The Flintstones & WWE: Stone Age SmackDown!". Venendo a parlare degli attori che hanno preso parte a questa divertente produzione, non possiamo non citare la presenza di Billy West, popolare doppiatore classe 1952 che ha prestato la voce a Bugs Bunny, a Taddeo, a Daffy Duck e ad altri personaggi storici del mondo del cartoon statunitense. Molto rilevante anche la presenza del grande attore britannico John Rhys-Davies, indimenticabile nella parte di Sallah nella serie di film "Indiana Jones" o in quella del nano Gimli nella saga cinematografica "Il Signore degli Anelli". Citiamo, infine, la presenza dell'attore inglese Michael York, ottimo artista che nel corso della sua brillante carriera ha recitato per attori di ottimo livello come, ad esempio, Sidney Lumet, Michael Anderson, Alan Parker, Billy Wilder, Marty Feldman e George Cukor. Ma scoprimao insieme la trama del film d'animazione.

TOM & JERRY INCONTRANO SHERLOCK HOLMES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo nella Londra vittoriana, la capitale dell'Impero Britannico è messa a ferro e fuoco da un criminale invisibile che mette in atto furti rocamboleschi ed estremamente creativi. Il suo primo colpo è stato condotto in modo davvero magistrale, grazie all'aiuto di tre agilissimi gatti, il misterioso rapinatore è riuscito a trafugare un diamante rosa dall'inestimabile valore. Gli uomini di Scotland Yard si precipitano immediatamente sulla scena del crimine: sfortunatamente, però, non sono in grado di acciuffare i colpevoli dato che i gatti riescono a fuggire passando per i tetti della città, approfittando del favore della notte. Una volta al sicuro, i tre felini consegnano la refurtiva ad un misterioso personaggio. Il giorno dopo il dottor Watson si precipita al 221B di Baker Street e informa il suo collega Sherlock Holmes della rapina. Holmes chiama il topo Jerry, uno dei suoi assistenti, e gli ordina di portargli una copia del Times, il principale quotidiano di Londra, per avere tutti i dettagli riguardanti questo particolare ed insolito furto. Il roditore si dirige immediatamente a comprarlo, ma la sua corsa viene rallentata dall'incontro con il gatto Tom, il quale ha con sé una lettera da consegnare ad Holmes in persona. I due, come al solito, iniziano a bisticciare e Tom cerca di catturare l'astuto Jerry senza, però, riuscire nella sua impresa. Alla fine il topolino riesce ad avere la meglio e torna a casa dal suo datore di lavoro, consegnandoli il giornale e la missiva di Tom. Leggendo la lettera, il detective e Watson decidono di andare al teatro Nigel Bruce per incontrare una cantante di nome Rossa. Grazie alla donna, l'investigatore riesce a capire che dietro alla misteriosa ondata criminale che affligge Londra si nasconde lo zampino dello sfuggente Professor Moriarty, eterno nemico di Holmes. Sicuramente il suo prossimo obiettivo sarà la Stella del Punjab, un diamante dall'incredibile valore che viene custodito all'interno dell'ambasciata indiana a Londra.

br/>© Riproduzione Riservata.