TONY HADLEY / L’ex frontman degli ''Spandau Ballet'' si esibirà per salutare l’arrivo del nuovo anno (L’anno che verrà, oggi 31 dicembre 2016)

TONY HADLEY, IL CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1 (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Il Capodanno 2017 è ormai alle porte e come ogni anno, anche per questo 31 dicembre Rai Uno ha in serbo grandi sorprese per i suoi telespettatori. A guidare le redini della trasmissione L'anno che verrà saranno Amadeus e Teo Teocoli che intratterranno il pubblico in diretta da Potenza fino allo scoccare della mezzanotte. Sul palco si alterneranno tantissimi ospiti comprese grandi star internazionali come Tony Hadley.

TONY HADLEY, IL CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1: CURIOSITA' (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - L'ex frontman degli Spandau Ballet è reduce da una breve tournée in Italia durante la quale è stato ospite, assieme alla sua band, nei maggiori teatri ed auditorium di Roma,Torino e Milano. Il 18 novembre è stata pubblicata una nuova edizione del loro The Christmas Album, uscito lo scorso Natale e rivisitato nel 2016. L'album contiene alcuni brani inediti, accompagnati dai successi intramontabili degli Spandau Ballet. The Christmas Album è stato interamente registrato in Italia assieme ad artisti italiani. I due inediti sono Every seconds I'm away e Snowing all over the world. Recentemente è stato ospite del Concerto di Natale, trasmissione andata in onda la sera del 24 dicembre, condotta da Federica Panicucci e registrata l'8 dicembre presso l'Auditorium Conciliazione di Roma. In tale occasione Tony Hadley si è esibito in alcuni grandi classici natalizi.

TONY HADLEY, IL CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1: LA CARRIERA (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Tony Hadley, il cui vero nome è Anthony Patrick Hadley, è nato nel giungo del 60 a Londra. E' stato il frontman degli Spandau Ballet, la band che ha fondato il cosiddetto movimento New Romantic nel corso degli anni 80. La band nacque nel 79, riscuotendo un enorme successo internazionale. Si sciolse circa dieci anni dopo nel 89. Da quell'anno in poi Tony Hadley intraprese la sua fortunata carriera da solista che continua tutt'oggi. Nel 99 il cantante, assieme al batterista ed il sassofonista degli Spandau Ballet, fece causa al chitarrista per ottenere una diversa suddivisione dei proventi legati ai diritti d'autore dei brani del gruppo. Nel 2003 ha vinto il reality statunitense Reborn in the USA e successivamente ha pubblicato un nuovo album contenente i suoi singoli da solista ed alcuni grandi successi degli Spandau Ballet. Nel 2007 ha preso parte al musical Chicago nelle vesti di un avvocato, presso il Cambridge Theatre.

