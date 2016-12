UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Claudio Sona e Mario Serpa, "sarà un anno speciale perché ho te vicino", video (oggi, 31 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA "SARÀ UN ANNO SPECIALE PERCHÉ HO TE VICINO", VIDEO - Sono i protagonisti più amati dell'ultima edizione di Uomini e donne e loro lo sanno bene: stiamo parlando di Claudio Sona e Mario Serpa, i pionieri del primo trono classico gay della storia del dating show di Canale 5. I due piccioncini, freschi di scelta, si apprestano a salutare il 2016, un anno molto speciale che ha donato loro l'amore e la fama, e per ringraziare i tanti fan che da sempre li seguono con affetto, i due ragazzi hanno scelto di condividere un breve video su Instagram, dove hanno ringraziato il pubblico che li ama con un augurio molto speciale. Queste le parole che accompagnano il breve filmato: "Per l'affetto che ogni giorno ci dimostrate... mille volte grazie!!! Sarà un anno speciale, me lo sento perché ho te vicino @realclaudiosona" Vi auguriamo tanto amore e serenità... e mi raccomando stasera tuteliamo anche i nostri amici a quattro zampe. Claudio Sona, inoltre, ha voluto sottolineare questo concetto con un ulteriore messaggio molto importante, ecco le sue parole: "Mi raccomando stasera andateci piano con i botti, che oltre potervi far male ci sono anche gli animali, quindi cercate di tutelarli". Se vi siete persi il video pubblicato da Mario Serpa, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: "NON SMETTETE MAI DI CERCARE L'AMORE", L'AUGURIO DI CLARISSA MARCHESE AI FAN - L'esperienza televisiva di Uomini e Donne è stata per Clarissa Marchese e Federico Gregucci indimenticabile, così come sarà indimenticabile l'anno che si concluderà fra poche ore. La loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi, che ha visto lei fra i protagonisti del trono classico e lui tra i corteggiatori, ha portato alla formazione di una delle coppie più belle di sempre, una storia che ha fatto sognare e che continua a emozionare tutto il pubblico di Canale 5. Pochi minuti fa, Clarissa Marchese è tornata sui social per lasciare ai tanti fan i suoi migliori auguri, e nel messaggio, condiviso su Instagram, l'ex tronista ha scelto di dare anche un piccolo consiglio a chi ancora è alla ricerca dell'amore vero. Ecco le sue parole: "Che il 2017 sia per tutti voi quello che il 2016 è stato per me: un anno che mi ha fatto vivere esperienze uniche, che ha fatto entrare nella mia vita persone meravigliose ma soprattutto che mi ha permesso di conoscere la mia anima gemella, semplicemente LA MIA PERSONA! Non smettete mai di cercare l'amore, quello vero, perché è solo così che le vostre vite si riempiranno di gioia... #noi @fede_greg per una vita insieme! Buon anno nuovo!!!". Per Federico e Clarissa, quindi, il 2016 si chiude nel migliore dei modi. Quali novità ci riserveranno per il futuro? Per visualizzare il post di auguri potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: TUTTO A GONFIE VELE PER I CLAMARIO - L'ultima delle coppie nate a Uomini e donne è quella formata da Claudio Sona e Mario Serpa. Intervistato da Gay.it, Mario ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più dalla sua immensa schiera di fan. Serpa ha confessato che al momento procede tutto a gonfie vele e finalmente può vivere la sua relazione con Claudio lontani dalle telecamere di Uomini e Donne. Di seguito, l'ex corteggiatore ha confessato già di avere una serie infinita di progetti da portare avanti con il fidanzato: "Ma come in tutte le relazioni bisogna fare un passo alla volta perché crediamo molto nel nostro sentimento e non vogliamo, in alcun modo, compromettere quello che stiamo costruendo", ha esclamato. Mario ha quindi dichiarato di non avere avuto alcuna tattica all'interno del programma e di essere una persona molto affettuosa anche lontano dalle telecamere. Successivamente Mario ha raccontato di avere solo ricevuto affetto dalla gente e nessun attacco omofobo: "Fino ad oggi non ho mai ricevuto nessun attacco diretto; mi è capitato, comunque, di leggere in questo periodo alcuni commenti poco piacevoli, ma non sto qui a giudicare il pensiero altrui". In ultimo Mario ha confessato di essersi licenziato dal negozio romano dove lavorava come commesso e di aver voglia di valutare le proposte che arriveranno: "In questo preciso momento ci sono tante cose in ballo di cui tener conto che, sicuramente, valuterò...".

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: TERESA CILIA IN DOLCE ATTESA? – Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo diventeranno genitori per la prima volta tra pochi mesi? Dopo Beatrice Valli e Marco Fantini, anche i Teresavvo potrebbero essere in dolce attesa. I rumors sono esplosi dopo la pubblicazione di una foto in cui i fans hanno notato un pancino sospetto dell’ex tronista di Uomini e Donne. Magrissima e sempre in perfetta forma, i fans più attenti non hanno potuto fare a meno di notare una forma più arrotondata di Teresa. Tanti i commenti dei fans che hanno cominciato ad ipotizzare l’arrivo di una piccola Teresa o di un piccolo Salvatore. “Lo vedo benissimo il pancino ..lo pensiamo in tante ..gli occhietti poi parlano” si legge su uno scatto dei Teresavvo, “Ma ci sono novità in arrivo? Augurissimi per tutto alla mia coppia preferita” scrive una fan mentre un’altra aggiunge “Cuori buon Natale a voi Salvo ma stai per diventare papà o sbaglio?” e infine “Terry sei uno splendore…brilli stellina..nascondi un dolce segreto per me..baciuzzi”. Teresa e Salvatore, per il momento, preferiscono non commentare tali voci. LA coppia, dunque, aspetterà il momento giusto per annunciare il lieto evento? Non ci resta che aspettare.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LA CLASSIFICA DELLE COPPIE PIU' AMATE DI QUESTO 2016! - Tutto è pronto per la fine dell'anno e anche per fare il reconto e le classifiche di quello che è successo in questo 2016 che ci stiamo lasciando alle spalle. I fan di Uomini e donne, in particolare, si stanno preparando per stilare la classifica delle coppie più amate di questo anno. L'imbarazzo della scelta è davvero tanto visto che in questo anno si sono formate coppie davvero amate e discusse e solo una di queste, al momento, sembra essersi divisa in modo definitivo. Stiamo parlando della coppia formata da Ludovica Valli e Fabio Ferrara, ormai un lontano ricordo dei fan. Lontano dal podio di questa fantomatica classifica possiamo tenere anche Claudio D'Angelo e Riccardo Gismondi. Le loro scelte sono state davvero poco comprensibili e per questo eviteremo di metterle sul podio della classifica nonostante l'annuncio di imminenti nozze da parte di Riccardo e Camilla. Le coppie che si giocano il tutto per tutto sono quelle formate da Oscar Branzani e la sua Eleonora, Andrea Damante e Giulia De Lellis, Clarissa Marchese e il suo Federico e, infine, Mario Serpa e Claudio Sona. Proprio a loro due tocca il primo posto della classifica mentre al secondo posto abbiamo deciso di mettere Oscar ed Eleonora e al terzo i Damaellis. Fuori dal podio rimane Clarissa Marchese nonostante la sua ottima scelta. Contenti di questa classifica?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO PRONTI A SPOSARSI? – Nonostante le critiche di chi continua a vedere nella scelta di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono business, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno cercando di replicare alle offese con i fan. Riccardo e Camilla, infatti, non solo convivono ma sono pazzi l’uno dell’altra. Se i sentimenti della Mangiapelo non sono mai stati messi in dubbio, in tanti non avrebbero mai scommesso un centesimo su Riccardo. Il Gismondi, però, dopo aver rifiutato l’amore per tutta la vita, è stato letteralmente travolto da Camilla per la quale, oggi, prova un amore profondo. “Avevo impiegato anni - tutta la vita, in pratica- a tirare su quei muri, ma lei è arrivata e li ha buttati giù, lasciando solo un cumulo di macerie”, scrive l’ex tronista di Uomini e Donne sfoggiando il suo nuovo look con cui ha dato inizio alla nuova fase della sua vita. Giovani, belli e innamorati, Riccardo e Camilla sono uniti da un sentimento profondo. Se a ciò si aggiunge un pizzico di popolarità come quella raggiunta da Andrea Damante e Giulia De Lellis, il quadro è completo.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MARIO SERPA E CLAUDIO SONA A MESSINA – Ed eccoci qui pronti per la nuova abbuffata, l'ultima del 2016, e subito dopo una partita alle carte, una tombola o un concerto in piazza. A quanto pare gli eventi non mancheranno nemmeno nel 2017 dopo Mario Serpa e Claudio Sona sono pronti ad incontrare i fan. La coppia, una delle ultime nate a Uomini e donne, sembra pronta ad incontrare i propri fan, dove? Presto detto. Proprio i due, poco fa, con questo piccolo video che Mario ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, hanno annunciato che il 5 gennaio prossimo saranno ai Giardini Naxos. In particolare, Mario ha scritto: "Ciaoooo giovedì 5 gennaio 2017 io e Claudio vi aspettiamo allo Shane54 - ex Tropicana - Giardini Naxos (ME) non mancateeeee". Ecco qui il video postato un'ora fa e che ha già raccolto mi piace e tanti commenti positivi. A quanto pare i due sono ancora insieme e non hanno passato solo il Natale a Verona, nelle prossime ore si sposteranno a Roma?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FINALMENTE MARIO E CLAUDIO SI VIVONO LONTANI DALLE TELECAMERE (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Mario Serpa e Claudio Sona sono gli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne più amati della prima stagione del programma che ha aperto i battenti lo scorso settembre. Il trono gay è stato inaugurato in questo anno proprio con Claudio Sona, scelto dalla redazione di Maria De Filippi dopo una accurata selezione. Dalla scelta televisiva è passato pochissimo tempo e, la coppia dei ClaMario (così li chiamano i fan), ha conquistato notevolmente l'affetto del pubblico anche grazie al loro costante rapporto social. Claudio e Mario infatti, sono molto presenti su Instagram ed anche su Facebook attraverso le loro pagine ufficiali. Tramite i loro profili, la coppia condivide spessissimo scatti ma soprattutto video divertenti che fanno letteralmente impazzire fan e seguaci. Al momento, i giovani stanno passando le vacanze natalizie a Verona, nella casa dell'ex tronista che, come tutti sapete è anche proprietario di Urban Cafè, un pub in città che gestisce con amore e dedizione.

© Riproduzione Riservata.