Uomini e Donne / Trono Over anticipazioni: Anna Tedesco, non i soliti auguri ma un messaggio speciale, foto (News, oggi 31 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: ANNA TEDESCO, NON I SOLITI AUGURI MA UN MESSAGGIO SPECIALE - Sta per chiudersi un altro anno anche per i protagonisti del Trono Over di uomini e Donne, un anno pieno di amore, di polemiche ma anche di rotture, come abbiamo già visto per Gemma Galgani e la sua storia d'amore mai iniziata con l'affascinante Marco Firpo. In attesa di scoprire se il nuovo anno regalerà l'more ai single, c'è un'altra dama pronta ad augurare il meglio ai tanti fan che ogni giorno la seguono su Facebook, si tratta di Anna Tedesco, che però riserva a tutti un messaggio un po' particolare: "Cari amici oggi non voglio farvi i soliti auguri di Buon Anno, voglio mandarvi un augurio speciale. In questa vita frenetica piena di impegni e lavoro vi auguro di trovare del tempo. Tempo per pensare, tempo per cucinare, vedere dei film e leggere buoni libri, tempo per passeggiare ed amare, tempo da dedicare a voi stessi e agli altri, per vedere i sorrisi dei vostri figli e nipoti, per vederli sbagliare e crescere, tempo per litigare, dimenticare, perdonare e per versare lacrime di gioia. Vi auguro di fare mille sogni a colori e avere tempo per sperare che si realizzino. Vi auguro tempo, tempo e ancora tempo per vivere tanti futuri nuovi anni felici!". Anna Tedesco, quindi non ha dubbi: è il tempo il bene più prezioso da augurare agli altri. Qui potete visualizzare il suo post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI TORNA SUI SOCIAL E SPIEGA IL MOTIVO DELLA SUA LUNGA ASSENZA - Lontana dallo studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani si dedica al suo lavoro con grande impegno, tanto che i preparativi per il capodanno a teatro, nella giornata di oggi, l'hanno tenuta distante dai suoi amatissimi follower. A molti, infatti, non è sfuggita l'assenza della dama di social, che pochi minuti fa ha condiviso un lungo post per spiegare i motivi della sua lontananza da Facebook: "Ci siamo quasi... scusate se il buongiorno questa mattina non vi è arrivato. Come dico sempre, ognuno di noi ha i suoi impegni ed anche io ho una vita normalissima. Il lavoro chiama e io sono sempre presente, ci sono state tantissime cose da organizzare per la grande festa di stasera che ci ha particolarmente coinvolti !!!! Appena libera , il mio primo pensiero siete state voi, che anche in questa giornata così frenetica siete con me!!!!". La dama ha anche condiviso un pensiero di auguri: "Sono vicina a tutti coloro che stasera lavoreranno, maggiormente a chi ha un lavoro più disagiato rispetto al mio! A loro va il mio Augurio.. Il mio pensiero sarà con voi e con tutte le persone sole ....a volte si è soli anche in mezzo a mille persone ma io ho la fortuna di avere dei cari amici che pur di starmi vicina come per tradizione ,hanno optato per il "nostro Capodanno " questa volta a Teatro e già mi batte il cuore dalla gioia". Gemma non dimentica inoltre il suo amico a quattro zampe Piri. Cliccate qui per leggere il suo post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: SOSSIO ARUTA IN VIAGGIO MA PRIMA SALUTA I SUOI FAN – Dove starà andando Sossio Aruta? A quanto pare il cavaliere di Uomini e donne ha deciso di passare il Capodanno in famiglia e proprio per questo si è già messo in viaggio in autostrada per raggiungere la meta della serata. Questo, però, non lo ha fermato e non lo ha tenuto lontano dai social dove ha voluto pubblicare questa foto con vino e un bel camino per salutare i fan e augurare loro un buon anno nuovo, segno che non tornerà presto sui social, almeno non nelle prossime ore. In particolare, il Re Leone della trasmissione, ha scritto: "UN 2017....CHE POSSA RISCALDARE TUTTI I VOSTRI . ??????.. IL RE LEONE...". Riuscirà questo nuovo anno a regalare l'amore al cavaliere oppure i tempi per lui non sono ancora maturi? Magari per riuscire a trovare una donna finirà anche lui nel trono classico come Luca Rufini? Al momento sembra di no, non ci resta che attendere e augurargli il meglio per questo nuovo anno. Ecco qui lo scatto postato poco fa su Instagram.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI VERSO IL 2017 – Uomini e donne tornerà il prossimo 9 gennaio e l'attesa è ancora lunga per i fan del programma. Dopo questa sera, però sembra che tutto cambierà e la strada sarà in discesa vero la nuova puntata, la prima del 2017 e i nuovi tronisti da conoscere. Tra vecchi e nuovi protagonisti quello che sembracerto è che Gemma Galgani sia nuovamente la protagonista assoluta di Uomini e donne e del trono over anche se la dama torinese sembra impaurita da quello che potrà succedere e da come questo anno si trascorso così velocemente. In particolare, proprio alla mezzanotte di ieri, la dama è tornata su Facebook per scrivere: "È quasi passato un altro anno... ?? Aiutooooo!!!! Troppo in fretta forse? Io comunque l'ho vissuto e ogni giorno l'ho trascorso con voi quindi sono FELICE!!!! E voi??? Un abbraccio e un bacio della buonanotte a tutte!!!!! A domaniiii....". Ancora oggi non ha deliziato i suoi fan con un buongiorno ma siamo sicuri che la dama presto avrà modo di farsi perdonare.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIORGIO MANETTI IN VERSIONE BIANCONIGLIO! – E anche Giorgio Manetti è tornato sui social in vista della fine del 2016, il primo senza la sua Gemma Galgani, ormai un lontano ricordo della sua vita da latin lover che lo ha portato anche ad occuparsi di un corso di seduzione. Le soddisfazioni nella vita lavorativa e in affari non sono certo mancate per lui anche se la vita privata ancora tarda ad assestarsi. Le dame continuano a fare la spola tra la propria casa e lo studio di Uomini e donne ma la maggior parte di loro viene rifiutata, nessuna è come Gemma? Sembra proprio che l'effetto della dama torinese sul gabbiano toscano non sia ancora finito, ma anche oggi lui si è alzato con un pensiero speciale alle persone importanti che lo seguono e lo sostengono, i propri fan. Sulla sua pagina Facebook, il cavaliere ha voluto postare un orologio in pieno stile Bianconiglio con tanto di auguri speciali. Giorgio ha scritto: "Buon anno a tutti, sperando che il 2017 sia un anno di pace e serenita.". Ecco il post che ha pubblicato qualche ora fa su Facebook.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: ANCHE GIULIANO GIULIANI HA QUALCOSA DA DIRE – Mancano poche ore all’ultimo dell’anno e così l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giuliano Giuliani, si è lasciato andare alle solite riflessioni annuali. “Puntuale come ogni anno arriva l'ultimo giorno.... soliti discorsi, soliti bilanci, solite speranze, promesse, progetti, illusioni, ci mettiamo la maschera dell'ottimismo, della positività perché dobbiamo e ci crediamo davvero almeno per un attimo, per l'attimo in cui si accendono le luci, esplodono i fuochi d'artificio e noi brindiamo allegri, speranzosi” – scrive Giuliano Giuliani che poi aggiunge – “sotterriamo l'anno vecchio come fosse stato un nemico e dessimo a lui tutte le colpe dei nostri insuccessi, delle nostre sconfitte, della violenza che dilaga, ... ma quando le luci si spengono, la musica finisce rimangono le ceneri e la puzza di solfato dei fuochi nell'aria fredda di un inverno appena cominciato.....tutto assume un'altra dimensione, la realtà si ripresenta come sempre e, come sempre noi siamo pronti ad accoglierla e a fingere che tutto cambierà”, conclude l’ex cavaliere che non riesce a nascondere un velo di malinconia e tristezza per l’anno che sta finendo.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: ECCO COME TINÌ CANSINO È ARRIVATA NEL PROGRAMMA - Tinì Cansino insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari rallegra i pomeriggi del trono over di Uomini e Donne. L'attrice greca infatti, a differenza degli altri due opinionisti televisivi, prende parte al programma dedicato ai sentimenti solo per quanto riguarda le dinamiche di dame e cavalieri. L'attrice nella maggior parte dei casi è sempre molto silente, tranne di recente quando, con un guizzo di "anticonformismo", ha preso la parola chiedendo a Gemma Galgani per quale motivo non lasciasse in pace Giorgio Manetti. Questo ha dimostrato che anche la donna è infastidita dalle dinamiche televisive della dama torinese che concentra tutta l'attenzione su di sé mettendo in ombra gli altri protagonisti over. E, proprio per la questione "ombra", alcuni di loro hanno deciso di traslocare verso altre possibilità. Luca Rufini è uno di questi ed infatti, l'affascinante cavaliere over, ha deciso di lanciarsi verso la nuova esperienza come corteggiatore di Sonia Lorenzini, nuova tronista del trono classico insieme a Luca Onestini e Manuel Vallicella. Tornando alla seguitissima fascia over, il programma tornerà in pista dal prossimo 9 gennaio 2016 e, tra le altre cose, le dinamiche che vedremo aprire l'anno potranno proprio interessare dame e cavalieri over. “Ho deciso di propormi a Maria per poter partecipare a Uomini e donne e quando ho saputo di essere stata accettata è stato un immenso piacere. Ero da sempre una telespettatrice attenta e adesso, da tre anni, faccio parte di una bellissima famiglia”, ha raccontato di recente Tinì Cansino durante una intervista. In questo modo, avrà sicuramente appagato le numerosissime curiosità riguardo il suo ingresso del programma da tre anni a questa parte. Le dichiarazioni della sobria opinionista però, non sono terminate qui e così, Tinì ha raccontato: “Uomini e donne mi piace molto, per me ogni puntata è come una seduta di terapia che mi spinge a capire cos’è davvero l’amore”. Tinì Cansino grazie a questa intervista, ha avuto modo di regalare al suo pubblico anche un aspetto più intimo e personale della sua vita.

