ANTICIPAZIONI UNA VITA / Puntate spagnole: Celia ha chiuso, Felipe diventerà solo un lontano ricordo! Primo divorzio ad Acacias 38?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CELIA DICE ADDIO A FELIPE? - I problemi tra i coniugi Alvarez Hermoso tengono banco da diverse settimane nelle puntate spagnole di Una vita. Il tradimento dell'avvocato con Huertas ha rappresentato l'inizio di una crisi che difficilmente giungerà al termine, almeno nel breve tempo. A confermare come i suoi sentimenti siano cambiati sarà la stessa Celia che aprirà il suo cuore a Trini dicendole di avere capito di non essere più innamorata del marito. Sarà per questo che non riuscirà a perdonarlo, né tanto meno a pensare un futuro al suo fianco. Di diverso avviso sarà Felipe, per nulla disposto a perdere la donna che ha sposato: l'avvocato dirà a Ramon di essere dispiaciuto per il tradimento e di volere lottare per farsi perdonare da Celia. A questo punto basterà parlare di perdono? O per Celia ci sarà presto un nuovo amore all'orizzonte? Il sospetto che questo amore arriverà presto al capolinea è inevitabile...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: MAURO E' GIA' FIDANZATO? - Nelle puntate spagnole di Una vita, l'ispettore Mauro continuerà ad essere un uomo integerrimo, convinto che Cayatena nasconda più di qualche particolare sul suo passato. Ma cosa riserverà invece la vita privata del nemico giurato della De La Serna. In Italia dovremo attendere ancora diverso tempo prima di scoprire che San Emeterio è già fidanzato con Humilidad: la donna si recherà a fargli visita in ufficio, poco dopo il primo bacio scambiato tra l'uomo e Teresa. Apparirà evidente fin dall'inizio che questa relazione non sia caratterizzata dal grande amore e che solo Humilidad provi qualcosa per l'uomo al quale è stata promessa. Quelli che inizialmente saranno solo dei sospetti, si trasformeranno molto presto in certezza: Mauro avrà solo una persona nel suo cuore ovvero la bella Teresa, ma riuscirà ad essere felice al suo fianco? Gli ostacoli purtroppo non mancheranno, a partire da un assurdo matrimonio.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ROSINA ALLE PRESE CON UN FANTASMA! - Quello che succederà nelle prossime puntate di Una vita ci faranno ridere e non poco. Ai drammi di Cayetana, della verità sulla sua identità e dei nuovi arrivati in via Acacias 38, i fan della soap spagnola potranno ridere grazie a Rosina e suo marito. Purtroppo Maxiliano presto uscirà di scena e morendo lascerà Rosina sola e disperata tanto che la donna finirà per vedere il defunto marito dappertutto. Maximiliano è destinato a tornare in versione fantasma e a farlo per la gioia della moglie che proprio grazie a lui non solo ritroverà la serenità ma anche il nuovo amore di tanto abbiamo parlato in questi giorni. Una volta dato il via libera alla moglie di essere felice accanto ad un altro, Maximiliano potrà tornare in cielo e come nelle migliori delle commedie in questo stile, saluterà tutti con un romantico lento con la moglie. Saranno Leonor e Pablo a trovare Rosina alle prese con un ballo (un assolo per loro) sicuri che in quel momento stia pensando proprio al defunto marito.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVE ACCUSE PER CAYETANA? - La perfida Cayetana sarà più che mai al centro delle trame delle puntate spagnole de Il Segreto, anche se molte cose cambieranno per lei dopo la morte di German. Dopo essere uscita dal carcere la perfida dark lady avrà un unico obiettivo in mente ovvero portare a termine la sua vendetta nei confronti di Mauro. Tra loro si aprirà uno scontro cruento che avrà conseguenze nella vita di entrambi: se per l'ispettore San Emeterio arriverà il degrado nel suo lavoro, Cayetana dovrà fare i conti con la fissazione del poliziotto, deciso a tutto per incastrare la vedova De La Serna per i suoi crimini. A tal proposito, le conseguenze non tarderanno ad arrivare. Cayatana, infatti, verrà nuovamente arrestata e finirà in carcere, rischiando la pena di morte. E proprio quando tutto sembrerà perduto, la crudele donna riuscirà a farla franca ancora una volta e sarà ritenuta incapace di intendere e di volere. Ma siamo davvero certi che la sua sia una finzione questa volta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA VERGONA DI SUSANA - Nelle puntate spagnole di Una vita Susana dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni, trovandosi di fronte al suo peggiore incubo. Proprio colei che non ha mai negato il suo interesse per l'apparenza e le convenzioni sociali, sarà costretta ad essere pubblicamente umiliata. L'occasione sarà data dalla cena di Natale, che lei trascorrerà a casa del nuovo vicino Arturo (il militare presso il quale lavora Simon, il nuovo personaggio interpretato da Jordi Coll). Tale invito verrà allargato anche a Liberto, il nipote di Susana da lei ospitato e che negli ultimi tempi ha dato vita ad una scandalosa relazione niente meno che Rosina. E proprio quando i festeggiamenti sembreranno proseguire per il meglio, Arturo annuncerà di avere invitato anche un'altra persona: si tratterà proprio di Rosina, a sua volta presente alla cena della vigilia. E sarà in tale contesto che Susana dovrà fare i conti con la peggiore vergogna di sempre, quando Rosina e Liberto cominceranno a litigare pubblicamente a causa della gelosia provata dalla madre di Leonor per Elvira.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA SARA' LA MAESTRA DI TANO - L'entrata in scena di Teresa, la bella maestra protagonista della seconda stagione di Una vita, non resterà priva di conseguenze per molti dei protagonisti della telenovela. Negli episodi spagnoli, infatti, Mauro esprimerà i suoi dubbi riguardo l'identità di Cayetana ed un possibile scambio avvenuto tra le due donne quando erano solo delle bambine. Per capire come si siano svolti i fatti molti anni prima, Mauro consiglierà a Teresa di entrare nelle vite degli abitanti di Acacias 38, prima fra tutte della perfida Cayetana. Sarà per questo che la maestra si intrufolerà in una festa organizzata presso l'abitazione dei De La Serna e scoprirà che in effetti la rivale avrà una collana a lei appartenuta quando era solo una bambina. Cosa dovremo aspettarci in seguito? Per indagare senza essere sospettata di essere complice di Mauro, Teresa cercherà un modo per trasferirsi in pianta stabile nel complicato palazzo spagnolo. Sarà per questo che, anche grazie all'aiuto dell'ispettore San Emeterio, la dolce maestra verrà assunta a casa degli Alvarez Hermoso per fare da tutrice a Tano. Ne conseguirà la nascita di una bella amicizia con Celia, ma anche un'importantissima scoperta relativa al figlio adottivo di Felipe e Celia. Sarà proprio Teresa, infatti, a scoprire che il ragazzo sarà una sorta di genio e che avrà bisogno di studi approfonditi a Londra per esprimere al meglio le sue potenzialità.

© Riproduzione Riservata.