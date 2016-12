VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2016: VUOI DIVENTARE UN ANGELO? ECCO LE CARATTERISTICHE CHE DEVI AVERE (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Come si fa a diventare un angelo che calca le più importanti passerelle come quella del Victoria's Secret fashion show? Ovviamente il requisito principale è la bellezza, ma ci sono altre skills che un perfetto angelo deve avere per poter arrivare ai livelli di Adriana Lima o Alessandra Ambrosio (se le loro qualità si fossero ridotte solo all'avere un bel faccino a quest'ora non sarebbero delle top model richieste in tutto il mondo). Glamour ha stilato una lista di dieci simpatiche caratteristiche essenziali per diventare un angelo di Victoria's Secret: essere a proprio agio in biancheria intima, saper lanciare dei baci in maniera super sexy, saper lavorare di squadra, sapersi pavoneggiare e non mollare mai i proprio sogni. Nessuno ci crederebbe mai, ma un angelo di Victoria's Secret deve sapersi comportare anche in maniera buffa a volte! Chiudono la lista il saper pubblicare delle foto super social su Instagram, essere delle maestre nel saper fare l'occhiolino, comportarsi naturalmente e senza pensare troppo alle mosse da fare ma, soprattutto, divertirsi come matte! Pronte a diventare degli angeli nel cielo di Victoria's Secret?

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2016: JASMINE TOOKES BELLISSIMA E SEXY IN BIKINI. FOTO (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Uno degli angeli più attesi al Victoria's Secret fashion show 2016 è sicuramente la top model Jasmine Tookes: la bellissima modella di venticinque anni ha avuto l'onore di indossare il Fantasy Bra alla scorsa sfilata di Parigi. Jasmine Tookes ha indossato il reggiseno dal valore di tre milioni di dollari che ogni anno viene affidato a una modella di Victoria's Secret. La bellissima modella ha un suo account Instagram dove pubblica le foto della sua vita quotidiana, deliziando gli ammiratori con il suo fisico perfetto e mozzafiato. Proprio poco prima della sfilata di Capodanno, a cui ovviamente prenderà parte, Jasmine Tookes ha pubblicato alcuni scatti in bikini che mostrano il suo fisico scultoreo che le hanno fatto guadagnare l'onore di indossare il Fantasy Bra, il reggiseno più ambito e costoso di tutto il marchio di lingerie. Il reggiseno è stato costruito direttamente sul corpo di Jasmine Tookes per farlo aderire perfettamente alle sue curve, e la modella ha confessato in un'intervista di esser dovutra rimanere immobile diverse ore per la sua realizzazione. Clicca qui per vedere le foto di Jasmine Tookes.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2016: BELLA HADID IN PASSERELLA, SCINTILLE CON THE WEEKND? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Questa sera si terrà l'incredibile Victoria's Secret fashion show 2016, per uno spettacolo di fine anno che si preannuncia come al solito scintillante e pieno di sorpresa. Tra gli angeli presenti in passerella, anche la bellissima Bella Hadid che, insieme a sua sorella Gigi, è una dei nuovi volti del brand di lingerie più famosi al mondo. Tra gli ospiti musicali della serata c'è anche il suo ex ragazzo The Weeknd, con il quale si è lasciata non molto tempo fa e con il quale è stata involontaria protagonista di una situazione bizzarra alla scorsa sfilata di Victoria's Secret. Mentre stava calcando la passerella fasciata in un incredibile completino argentato, fato ha voluto che The Weeknd si stesse esibendo proprio in quel momento: lo sguardo ammirato e incredulo del musicista non è passato inosservato a nessuno, e le foto della sua espressione mentre seguiva con lo sguardo Bella Hadid hanno fatto il giro del mondo. Questa sera entrambi saranno di nuovo insieme al Victoria's Secret fashion show: accadrà qualcos'altro tra i due ex innamorati?

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2016: QUANTO GUADAGNANO GLI 'ANGELI'? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Gli abbonati a Sky che questa sera non vorranno seguire il tradizionale concertone su Rai 1 o Canale 5, potranno sintonizzarsi su Sky Uno dove verrà trasmesso il Victoria's Secret Fashion Show 2016. Gli 'angeli' del noto marchio di intimo si alterneranno sulla passerella, mostrando i loro corpi mozzafiato. Ma quanto guadagna una modella di Victoria's Secret? Da sempre, è il sogno di tutte le modelle essere scritturate per la famosa azienda, non solo perché da modo di ottenere grande visibilità, ma anche e soprattutto per uno stipendio da capogiro. Gli 'angeli' più famosi riescono infatti a guadagnare circa 100.000 euro l'anno, come dichiarato da Forbes che annualmente stilla la lista delle top-model più pagate. Ovviamente si tratta solo di una piccola parte degli stupendi di personaggi del calibro di Adriana Lima o Alessandria Ambrosio che possono 'arrotondare' anche grazie alla collaborazione di altri brand. Diverso è invece lo stipendio per i volti meno noti, alla loro prima partecipazione ad una sfilata per Victoria's Secret, che possono fermarsi anche al cachet di 'soli' 1000 euro a sfilata.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2016, I PRINCIPALI NOMI DELLA SERATA, FOTO (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Sky Uno proporrà una notte di San Silvestro decisamente inedita, mandando in onda lo show di Victoria's Secret tenuto al Grand Palais di Parigi lo scorso 5 dicembre. Saranno ben 50 gli 'Angeli' che scenderanno in passerella per esporre le splendide creazioni della marca di intimo più famosa al mondo, e accompagnati dalle musiche di Lady Gaga, Bruno Mars e The Weekend. Tra i nomi più noti delle modelle segnaliamo Gigi e Bella Hadid, Kendall Jenner (sorella di Kim Kardashian), Irina Shayk e Sara Sampaio. Il pezzo più costoso della serata sarà indossato dalla modella Jasmine Tookies: progettato da Eddi Borgo, si tratterà di un reggiseno ricoperto da ben novemila pietre preziose e dal valore di circa tremila dollari. Sky Uno, nella sua pagina ufficiale, ha già pubblicato le più belle foto della serata, nelle quali gli indumenti delle modelle si confronteranno anche con il loro make-up. Chi volesse vedere fin d'ora tali scatti potrà farlo cliccando qui.

VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW 2016, GLI ANGELI DI VITTORIA’S SECRET SU SKY UNO (OGGI, 31 DICEMBRE) - È tempo di saluti sexy a questo 2016, con la Victoria’s Secret Fashion Show che prenderà il via oggi - sabato 31 dicembre - a partire dalle 23.10 circa sul piccolo schermo di Sky Uno. Moda, bellezza e sensualità saranno i tre ingredienti che accompagneranno le modelle e tutti gli Angeli di Victoria’s Secret in passerella, tra corpi mozzafiato, gambe lunghissime e sguardi ammalianti. Un evento imperdibile, conosciuto e trasmesso in tutto il mondo, che quest’anno ha preso il via nella capitale francese, a Parigi. La fantasia sarà in grado di fondersi con l’intrattenimento (non mancheranno, infatti, alcuni ospiti musicali), regalando ancora una volta un capodanno da favola. In scena ci sarà anche la bellissima Irina Shayk, ma non mancheranno altri amatissimi volti di Victoria’s Secret, come Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Lily Aldridge, Elsa Host e Jasmine Tookes, Stella Maxwell e molte altre. Pronti per il tripudio di bellezza?

VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW 2016, GLI OSPITI MUSICALI DELLA SERATA (OGGI, 31 DICEMBRE) - Sky Uno trasmetterà oggi, 31 dicembre, il Victoria’s Secret Fashion Show 2016 a partire dalle 23.10 (l’evento occuperà anche il prime time di domani, domenica 1 gennaio 2017): oltre alla sensualità degli angeli della nota casa di moda che si occupa di intimo, non mancheranno anche alcuni ospiti musicali. Sono stati infatti annunciati i nomi di Bruno Mars - che già ha stupito al Super Bowl al fianco dell’inimitabile Beyonce e che continua a mietere successi - ma anche quello di Lady Gaga e del gruppo dei The Weekend.

