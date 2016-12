VIDEO GIANLUCA VACCHI, CAPODANNO DA DEEJAY: L'IMPRENDITORE BACCHETTATO A CAUSA DEL SUO INGLESE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - L'annuncio è arrivato qualche giorno fa sui social network, regno indiscusso dell'ormai celebre imprenditore Gianluca Vacchi, che ha condiviso un video per rivelare a tutti, i suoi programmi per la notte di San Silvestro. Vacchi, infatti, ha di recente condiviso un filmato nel quale, accompagnato dalla musica di Andrea Bocelli, ha dato appuntamento a tutti i suoi fan al Great Gatsby party in Gstaad. Il filmato lo ritrae alla consolle, pronto a far ballare tutti a ritmo di musica, ma a molti follower non è sfuggito il pessimo accento dell'imprenditore, che ha scelto di comunicare con il suo vasto pubblico utilizzando la lingua inglese. Ecco alcuni commenti condivisi dai tanti internauti negli ultimi giorni: "Ma noooooo!!!! Que horrible habla Con tutti questi soldi, potrebbe farsi un bel corso di lingua inglese", "My brother, you need to see me for some serious English pronunciation coaching! A man of your stature cannot possibly talk like this! @gianlucavacchi @vocalfitness". La pronuncia di Gianluca Vacchi è così pessima, giudicate voi visualizzando il video direttamente su Instagram.

VIDEO GIANLUCA VACCHI, CAPODANNO DA DEEJAY: I FOLLOWER PRENDONO DI MIRA LE SUE CIABATTE, FOTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Se pensavate che Gianluca Vacchi fosse solo uno dei tanti tormentoni estivi, vi sbagliavate. I suoi video, che hanno fatto il giro del mondo conquistando milioni di follower, gli hanno regalato un tipo di celebrità mediatica che di certo lo ha reso una vera celebrità sui social network. Vacchi fa parlare di sé per i suoi balletti, per il suo stile di vita e per molti rappresenta anche un modello da seguire, ma ultimamente a scatenare i commenti del web sono state le sue scarpe, accessori di alta moda che, però, ad alcuni ricordano le classiche ciabatte. "Ahaha grande Gianluca , fregatene di tutto festeggia il capodanno con le GVciabatte, che con quelle ciabatte paghi l'affitto a tutti i clandestini... AUGURI", "Gianluca le scarpe non mi piacciono", "@gianlucavacchi le scarpe c'erano anche da uomo?", "Aspetto con ansia il giorno in cui verrai in facoltà vestito così!!". I tanti fan, inoltre, prendono di mira anche il pantalone indossato da Vacchi, un modello molto attuale che lascia scoperte le caviglie. Se volete visualizzare l'immagine e tutti i commenti dei follower, potete cliccare qui.

VIDEO GIANLUCA VACCHI, CAPODANNO DA DEEJAY: LA FIDANZATA GIORGIA GABRIELE SI PREPARA ALLO "SHOW" DI GSTAAD (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Continuano a fare faville Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele tra balletti ammiccanti, spot e serate in discoteca. Stasera il re italiano dei social network festeggerà il Capodanno 2017 in consolle e chissà quali sorprese ci riserverà in compagnia della fidanzata... Potrebbe lanciare un nuovo balletto per il nuovo anno? Quelli che hanno pubblicato finora hanno fatto impazzire il popolo del web, che ora si aspetta un regalo dal suo idolo. Sicuramente si scateneranno a Gstaad, come del resto ci hanno abituati finora. In attesa di salire in consolle per mostrarsi nella nuova veste di deejay, Gianluca Vacchi si gode la neve svizzera e così Giorgia Gabriele, che ha allietato i suoi fan con un post su Instagram. «Hello» ha scritto semplicemente la fidanzata dell'imprenditore, del resto non le servono molte parole per esprimersi, visto che basta il suo sguardo a "rapire" i suoi fan. Clicca qui per vedere la foto pubblicata da Giorgia Gabriele.

VIDEO GIANLUCA VACCHI, CAPODANNO DA DEEJAY: IL GURU DEI SOCIAL PARTECIPERA' ALL'ISOLA DEI FAMOSI? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - L'agenda di Gianluca Vacchi è già ricca di impegni per il 2017: la star dei social network, che a Capodanno si mostrerà nell'inedita veste di deejay, diventerà poi un naufrago. L'imprenditore potrebbe, infatti, partecipare alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi: in questi giorni, stando a quanto riportato dal blog "Vado a incipriarmi il naso", sarebbe stato avvistato negli studi di Cologno Monzese di Milano in compagnia della sua fidanzata, Giorgia Gabriele. Ora i fan di Gianluca Vacchi si chiedono se il guru del mondo social parteciperà al reality show da solo o se, invece, sarà in compagnia della sua dolce metà. Dagli ultimi preparativi del programma che sarà condotto da Alessia Marcuzzi non filtrano indiscrezioni né trapelano conferme, ma il ritardo nella comunicazione dei concorrenti preoccupa e forse è legato al fatto che la produzione stia cercando un nome forte. Gianluca Vacchi potrebbe rispondere all'identikit. Le tempeste non lo preoccupano, come si evince da uno dei suoi video. Clicca qui per vederlo.

VIDEO GIANLUCA VACCHI, CAPODANNO DA DEEJAY: IL GURU DEI SOCIAL NELLA SFARZOSA SUITE IN AUSTRIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Gianluca Vacchi è ormai diventato una vera e propria star dei social network. A contribuire a far sì che raggiungesse questo status è stato anche il suo "storytelling", il modo di raccontare la propria vita ai suoi tanti followers. Un esempio? Prendete la sua ultima esperienza in Austria: in attesa di esibirsi in qualità di dj a Gstaad, Gianluca Vacchi ha tenuto aggiornati i seguaci prima attraverso la pubblicazione di una foto che lo ritrae sulle scalette dell'aereo che lo ha portato nel villaggio alpino (clicca qui per vederla), poi con un recente scatto nella sua sfarzosa suite, arredata con tanto di albero di Natale, quadri e soffici divani (qui la foto). Certo va detto che analizzando l'immagine qualcosa balza subito agli occhi: le pantofole di Vacchi. Non sempre essere all'ultima moda è sinonimo di stile...

VIDEO GIANLUCA VACCHI, CAPODANNO DA DEEJAY: IL GURU DEI SOCIAL IN CONSOLLE NELL'ULTIMO GIORNO DELL'ANNO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Da ballerino a deejay: Gianluca Vacchi non sbaglia un colpo quando si tratta di reinventarsi. Per la festa di Capodanno 2017 sarà a Gstaad, un villaggio esclusivo nella Svizzera Occidentale. È bastato qualche mese di duro allenamento al guru dei social network per prendere confidenza con il suo nuovo "giocattolo" da dj e presentarsi preparato all'appuntamento. Se non avete ancora idea su come e dove trascorrere l'ultimo giorno dell'anno, allora andate a ballare con Gianluca Vacchi. Dopo aver conquistato milioni di seguaci sui social network con video e foto, l'imprenditore si è divertito con ospitate televisive tra alcuni programmi italiani e altri esteri e nelle discoteche in giro per il mondo. Come dimenticare il "discorso alla nazione" che ha fatto seduto su una consolle insieme a Cristina Buccino sorseggiando Jack e Coca (clicca qui per vederlo). Ancor più celebri sono i suoi balletti, così sensuali da spingere la bellissima Shakira a fare le congratulazioni a Gianluca Vacchi e alla fidanzata Giorgia Gabriele tramite il suo profilo Instagram (clicca qui per vederne alcuni). Quali sorprese ci riserverà per Capodanno? Da un personaggio così eclettico e al tempo stesso imprevedibile è facile aspettarsi di tutto e allora non può che crescere l'attesa in vista della serata e del suo arrivo in consolle. Dalla piscina alla consolle: il passo è stato breve per Gianluca Vacchi.

