ANCHE GLI ANGELI MANGIANO FAGIOLI/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Giuliano Gemma, alla regia E.B. Cluchier (oggi, 1 gennaio 2017)

ANCHE GLI ANGELI MANGIANO FAGIOLI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - Anche gli angeli mangiano fagioli, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 21.15. Un grande classico del cinema di genere commedia all’italiana come Anche gli Angeli mangiano fagioli. La pellicola è stata prodotta nel 1973 per la regia di E.B. Cluchier nome d’arte dell’italianissimo regista Enzo Barboni nato a Roma nel luglio del 1922. Nel cast figurano gli indimenticati Bud Spencer e Giuliano Gemma assieme a Robert Middletone, Bill Vanders, Victor Israel e Riccardo Pizzuti. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

ANCHE GLI ANGELI MANGIANO FAGIOLI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo nella New York degli anni Trenta che come il resto del Paese americano è alle prese con la ripresa dagli anni del proibizionismo e delle difficoltà economiche. In questo scenario si stanno diffondendo tanti sport a carattere a stille e strisce come il wrestling. Uno dei campioni più osannati del momento è il cosiddetto Uomo del Mistero alias Charlie Smith (Bud Spencer). Charlie è atteso da un importante incontro che se vedrà la sua vittoria, gli permetterà di vincere una buona somma di denaro dovendo affrontare tre avversari in un solo colpo. Tuttavia le cose si complicano quando a pochi minuti dall’inizio dell’incontro nel suo spogliatoio si presentano tre uomini di un noto gangster italo-americano conosciuto da tutti con il nome di Angelo (Robert Middleton). Il boss sta controllando anche le scommesse clandestine ed in particolare per questo incontro vuole guadagnare un bel po’ di soldi facendo perdere di proposito l’Uomo del Mistero. Quest’ultimo dal proprio canto non può fare a meno che sottostare a quanto il Boss gli vuole imporre. Il discorso tra il lottatore e gli uomini di Angelo viene ascoltato da un uomo di nome Sonny (Giuliano Gemma) che peraltro riesce a vedere anche il vero volto dell’Uomo del Mistero. Sonny decide quindi di sfruttare questa importante informazione per effettuare una scommessa e guadagnarci qualche dollaro. Nel corso dell’incontro l’Uomo del Mistero frustato all’idea che Angelo possa guadagnarci sulla sua sconfitta mentre lui resterà all’asciutto, si arrabbia e capovolge l’esito dello scontro arrivando alla vittoria. Furioso per quanto accaduto Angelo mette mille dollari di premio per quanti riusciranno a strappargli la maschera in maniera tale da vedere la sua faccia. Charlie però riesce a scappare con l’aiuto di Sonny che ha già in mente una sorta di collaborazione tra i due. Infatti, Sonny diventa l’ombra di Charlie allo scopo di convincerlo nel mettere in piedi una sorta di coppia di gangster per fare denaro. Alla fine Charlie si convince che questo sia l’unico modo di assicurarsi del cibo e con il loro modo di fare riescono a focalizzare l’attenzione di Angelo che li vuole tra i propri gangster ignorando che l’odiato Uomo del Mistero sia uno dei due. In realtà Charlie e Sonny si dimostrano gangster dal cuore tenero che spesso finiscono per aiutare le proprie vittime soprattutto se sono dei poveri commercianti italo-americani. Il tutto si risolverà con una resa di conti a suon di schiaffi e pugni.

