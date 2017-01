AMICI 2017 / Ed 16 anticipazioni registrazione: "Tutto è possibile se lo vogliamo", Valentina augura buon anno in attesa del serale (oggi, 1 gennaio)

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: "TUTTO È POSSIBILE", VALENTINA AUGURA BUON ANNO IN ATTESA DL SERALE - Giovane, bella e talentuosa. Valentina è la cantante che ad Amici 2017, in sole poche settimane, ha già raggiunto un grande successo grazie alla sua dolcezza e alla determinazione, qualità rare che potrebbero portarla dritta fino al tanto atteso serale di marzo. L'allieva della scuola di Maria De Filippi, però, in occasione del Capodanno, ha scelto di non pesare l'imminente futuro ma di guardare indietro ai mesi appena trascorsi e a quanto di bello ha ricevuto all'anno che si è appena concluso. "Mai avrei potuto immaginare che questo sarebbe stato l'anno più emozionante e ricco di esperienze della mia vita eppure se mi guardo indietro sono veramente grata per tutto quello che è stato (...) ho partecipato a due programmi televisivi riuscendo a cantare davanti a tanti professionisti senza svenire per la prima volta". Valentina ha parlato dei suoi viaggi e delle esperienze di vita, ma anche di ciò che le ha insegnato il suo percorso: "Ho imparato che tutto è possibile se lo vogliamo davvero e che gli sforzi vengono sempre ripagati. Ho iniziato a credere un po' di più in me stessa e tutto quello che riesco a fare senza l'aiuto di nessuno". Parole molto belle quelle dell'allieva, che ha concluso il suo lungo post augurando un buon 2017 a tutti i suoi fan. Se volete leggere il suo messaggio per intero su Instagram, potete cliccare qui.

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: GLI AUGURI DI ALESSIO MININNI - I ragazzi di Amici 2017 torneranno su Real time per l’appuntamento quotidiano a partire da lunedì 2 gennaio, momento in cui la scuola di Maria De Filippi riaprirà i battenti in vista della nuova avventura del serale. Mancano ancora alcune settimane all’avventura primaverile dei ragazzi, ma la curiosità dei tanti fan è tutta concentrata sui prossimi coach he accompagneranno i talenti nella loro avventura finale. In attesa di scoprire ciò che succederà, tutti i protagonisti hanno già iniziato a condividere con i loro fan gli auguri di buon anno, fra questi c’è anche Alessio Mininni, che dal suo profilo ufficiale su Instagram, che oggi conta oltre 55 mila follower, ha pubblicato una foto per lasciare un messaggio molto speciale al suo pubblico: “Buona vigilia di capodanno!! #noncambiaremai #amici16”. Lo scatto, che ritrae il cantante in un cantiere, in pochissimi minuti ha collezionato oltre 2 mila like. Se volete visualizzare il suo post su Instagram, potete cliccare qui.

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: LO STREGO IN SQUADRA CON GLI AVVERSARI, I SENZA PIANI SI RIBELLANO - Dopo lo stop delle ultime settimane, i ragazzi della scuola di Amici 2017 sono tornati sui banchi di scuola per la registrazione della prima puntata pomeridiana del 2017. L’appuntamento, che ha visto Briga super ospite a inizio puntata, ha stravolto un po’ le formazioni, un po’ a causa dell’eliminazione di Raffaella, che ha dovuto lasciare la scuola per non aver superato l’esame richiesto per non essere stata scelta per due volte di fila nelle sfide del sabato, un po’ anche per il polverone sollevato dalle squadre, che per alcune incomprensioni fra i protagonisti hanno subito delle importanti modifiche. I primi a dare il via alla questione sono stati gli Streghi, pronti a eleggere un nuovo leader fra Andreas e Francesco e a fare a meno del loro storico capitano, che ha scelto quindi di lasciare i suoi compagni di viaggio per unirsi agli avversari. I cantanti dei Senza Piani, in vista della singolare alleanza fra il nuovo arrivato e Riccardo Marcuzzo, hanno scelto di ribellarsi chiedendo un cambio di squadra, possibilità accordata da Maria De Filippi e che sarà effettiva a partire dalla puntata successiva.

br/>© Riproduzione Riservata.