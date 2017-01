Belen Rodriguez / L'anno della showgirl, tra nuovi amori e ricordi del passato (oggi, 1 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, L'ANNO DELLA SHOWGIRL TRA NUOVI AMORI E RICORDI PASSATI (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez non ha avuto un anno facile, proprio come il suo ex marito Stefano De Martino, dato che hanno dovuto affrontare la loro dolorosa separazione: nonostante tutto la showgirl argentina si è consolata in fretta e dopo solo qualche mese si è gettata tra le braccia di Andrea Iannone, muscoloso e tatuato pilota di MotoGp che le ha rubato il cuore in pochissimo tempo. Nonostante la sua felicità, che Belen Rodriguez tende a ribadire ogni volta che concede un'intervista, è innegabile il velo di tristezza che scende sui suoi occhi ogni volta che si nomina il nome di Stefano De Martino. Belen ha rivelato che è stato lui a volerla lasciare, e la showgirl sembra ancora soffrire di questa situazione, tanto da chiedere a Maurizio Costanzo - durante una puntata del programma che la vedeva ospite - di non mandare in onda le foto del loro passato matrimonio, perché era troppo doloroso per lei vederle, anche se solo una volta.

BELEN RODRIGUEZ, L'ANNO NUOVO LA VEDRÀ IMPEGNARSI SERIAMENTE CON ANDREA IANNONE? (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez non ha mai nascosto di non prendere alla leggera la storia con Andrea Iannone, nonostante sia ancora scottata dal suo matrimonio fallito con Stefano De Martino e stia con il pilota di MotoGp relativamente da poco tempo. Al Maurizio Costanzo Show Belen Rodriguez ha confidato che le piacerebbe dare un fratellino o una sorellina a Santiago prima o poi: che l'anno nuovo la vedrà realizzare questo desiderio, magari proprio con il suo attuale fidanzato? Andrea Iannone sembra molto preso dalla showgirl argentina e sembra che la coppia stia anche cercando una casa da condividere insieme a Milano. Chiaro è quindi che Belen Rodriguez ha in mente di impegnarsi seriamente con Andrea Iannone, e forse l'anno nuovo vedrà la vita della showgirl riempirsi di bellissime novità. Sembra sempre più lontana una riconciliazione con Stefano De Martino, che molti fan sperano ma che sembra destinata a realizzarsi solo nei loro sogni.

