CAPODANNO ON ICE 2017 / Ospiti e anticipazioni: Carolina Kostner, Evgeni Plushenko e molti altri in scena da Bolzano (oggi, 1 gennaio)

CAPODANNO ON ICE 2017, OSPITI E ANTICIPAZIONI: CAROLINA KOSTNER, EVGENI PLUSHENKO E MOLTI ALTRI IN SCENA (OGGI, 1 GENNAIO) - Una serata ricca di spettacolo e magia, tra il pattinaggio artistico, la danza e la musica, grazie a due ospiti d’eccezione: è questa la super proposta di Italia 1 con Capodanno On Ice 2017, che inaugura così il nuovo anno della rete televisiva oggi, 1 gennaio. A partire dalle 21.20 circa verrà trasmesso l’evento che ha preso il via sulla pista del Palaonda di Bolzano (Trentino Alto Adige), sotto l’abile guida di Elenoire Casalegno (reduce della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip) e Guido Bagatta: saranno diversi gli artisti del pattinaggio pronti ad andare in scena, a partire dallo zar del ghiaccio Evgeni Plushenko, fino anche alla nostra campionessa Carolina Kostner. Non mancheranno, inoltre, le partecipazioni della coppia canadese Meagan Duhamel e Eric Redford e di Daniel Grassl. Chi non si perderà quest’esplosione di talento in prime time su Italia 1?

CAPODANNO ON ICE 2017, OSPITI E ANTICIPAZIONI: NINA ZILLI E GIOVANNI CACCAMO (OGGI, 1 GENNAIO) - Non mancheranno ospiti che esulano dal mondo del pattinaggio per Capodanno On Ice 2017, lo spettacolo che andrà in scena stasera - 1 gennaio 2017 - sul piccolo schermo di Italia 1 sotto la guida di Elenoire Casalegno e Guido Bugatta: sono stati infatti annunciati i nomi di Nina Zilli, amatissima cantante e volto di Italia’s Got Talent, e anche il giovanissimo Giovanni Caccamo, che ha già calcato il palco dell’Ariston e che di recente è stato alla guida della 59esima edizione dello Zecchino D’Oro 2016. “Ho sposato con grande entusiasmo questa avventura” aveva raccontato in esclusiva sulle pagine di TvBlog in merito “ho un grande rispetto per la trasmissione, ho posizionato lo Zecchino nel mio cuore, insieme a Sanremo”. Come se la caveranno entrambi sulla pista di ghiaccio di Bolzano? Appuntamento alle 21.20 sul canale Mediaset.

