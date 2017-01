CARLA FRACCI / La ballerina di danza classica ospite di Massimo Giletti (L'Arena-Speciale Protagonisti, oggi 1 gennaio 2017)

CARLA FRACCI, LA BALLERINA DI DANZA CLASSICA OSPITE DI MASSIMO GILETTI: "NEL NUOVO ANNO VOGLIO ESSERE MAESTRA" (L'ARENA-SPECIALE PROTAGONISTI, OGGI 1 GENNAIO 2017) - Carla Fracci è stata una degli ospiti di Massimo Giletti a L'Arena-Speciale Protagonisti, in onda oggi, 1 gennaio 2017, su Rai 1. Nel corso dell'intervista rilasciata alla trasmissione della tv di stato, che per la giornata di festa ha messo da parte le tematiche di cronaca e di politica che solitamente la contraddistinguono, la grande ballerina italiana ha parlato dei suoi grandi trionfi nel campo della danza e del suo ruolo di ambasciatrice del nostro Paese nel mondo. La sensazione, però, è che Carla Fracci non abbia intenzione di rappresentare soltanto un'icona da esibire e nulla più. L'originaria di Milano, interrogata su Giletti sui suoi propositi per il 2017 appena iniziato, ha infatti dichiarato: Io voglio sottolineare l'importanza dei maestri. Ecco, vorrei essere maestra, vorrei avere una mia compagnia, e spero che mi ascoltino. Lo dico spesso, non è che possa affrontare chissà cosa, ma neanche essere un'icona silenziosa e basta. Per il 2017 mi aspetto di essere una maestra.

CARLA FRACCI, LA BALLERINA DI DANZA CLASSICA OSPITE DI MASSIMO GILETTI: "IL MIO AUGURIO AI GIOVANI..." (L'ARENA-SPECIALE PROTAGONISTI, OGGI 1 GENNAIO 2017) Nella versione festiva de L'Arena-Speciale Protagonisti, il programma di Rai Uno condotto da Massimo Giletti, è stata ospite Carla Fracci, la più grande ballerina di danza classica italiana di tutti i tempi. L'80enne di Milano, impegnata da anni nella promozione della danza classica tra i più giovani, pur ammettendo di non avere intenzione di farsi completamente da parte e di recitare il ruolo di bandiera muta, nel congedarsi da Massimo Giletti si è resa protagonista di un messaggio rivolto proprio alle nuove leve del Paese. Queste le sue parole al termine della trasmissione:"Bisogna augurarci che il futuro sia dei giovani. Il futuro è loro, e noi dobbiamo aiutarli. Ciao, buon anno!". Nel corso dell'intervista non sono mancati i momenti di commozione: ad esempio quando Giletti ha mandato in onda un vecchio filmato in cui Carla Fracci ballava in compagnia del figlio durante una trasmissione di Pippo Baudo, guarda caso lo stesso conduttore a cui ha dovuto passare la linea alla fine de L'Arena-Speciale Protagonisti.

