CONCERTO DI CAPODANNO 2017, VIENNA: DIRETTA STREAMING VIDEO, GUSTAVO DUDAMEL E IL CORPO DI BALLO DEL WIENER STAATSOPER (OGGI, 1 GENNAIO) - Come ormai da tradizione, il primo giorno dell'anno porta sul piccolo schermo delle reti Rai i concerti più importanti del panorama musicale europeo, non fa eccezione il tradizionale Concerto di Capodanno dal Musikverein di Vienna, che prenderà il via su Rai 2 a partire dalle 13.30. L'appuntamento, un'abitudine gradita ai tanti appassionati del genere musicale proposto, vedrà il giovanissimo Gustavo Duamel alla direzione dell'orchestra con il celebre repertorio di walzer, galop e le marce degli strauss, musica che porterà sul palco anche il corpo di ballo della Wiener Staatsoper. L'elegante palazzo che ospiterà l'evento musicale dell'anno è situato nel Lainzer Tiergarten di Vienna, l'ex residenza di caccia di proprietà degli Asburgo, un luogo molto caro anche alla celebre principessa Sissi, che lo definì come il suo "castello dei sogni". Non resta che attendere ancora qualche minuto per assistere a uno degli eventi musicali più interessanti del panorama musicale europeo. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO AL CONCERTO DI CAPODANNO DI VENEZIA 2017

CONCERTO DI CAPODANNO 2017, VIENNA: DIRETTA STREAMING VIDEO, GUSTAVO DUDAMEL, LA PASSIONE DI SEMPRE SUL PALCO DEL MUSIKVEREIN (OGGI, 1 GENNAIO) - Cresce l'attesa per il tradizionale concerto di Capodanno a Vienna, che andrà in onda su Rai 2 a partire dall 13.30 e vedrà i Wiener Philharmoniker esibirsi sul palco della sala dorata del celebre Musikverein. Alla direzione dell'orchestra, Gustavo Dudamel, giovanissimo direttore che oggi darà il via a una nuova prova con l'entusiasmo di sempre. Dudamel è stato raggiunto poche settimane fa da Javier Moreno per Repubblica.it e ha rilasciato una lunga intervista sulla sua carriera che ha già raggiunto mete molto importanti. Il maestro ha anche parlato del suo imminente impegno di Vienna e sui sentimenti che lo legano a questa nuova esperienza: "È un concerto riservato ai direttori non semplicemente affermati, ma consacrati. Per me è un onore. E soprattutto è un simbolo di futuro". Dudamel ha inoltre parlato della sua passione, che oggi lo ha portato fra i più talentuosi direttori d'orchestra al mondo: "Dirigo da quando avevo 11, 12 anni. Ora ne ho 35, e sento di avere non solo la maturità per affrontare certe sfide, ma anche gli elementi per farlo. Però continuo ad avere lo stesso spirito giovane. Non è una cosa che si può misurare col tempo, si misura con le conoscenze acquisite". Se volete leggere l'intervista, potete cliccare qui.

CONCERTO DI CAPODANNO 2017, VIENNA: DIRETTA STREAMING VIDEO, GUSTAVO DUDAMEL, IL VENEZUELANO ALAL GUIDA DEL WIENER PHILHARMONIKER (OGGI, 1 GENNAIO) - Fra poche ore, su Rai 2, avrà inizio il tradizionale Concerto di Capodanno dalla sala dorata del Musikverein di Vienna, un evento molto atteso dal pubblico e diretto da Gustavo Dudamel, il più giovane direttore artistico nella storia dell'vento. Dudamel, che oggi guida con successo la Los Angeles Philarmonic Orchestra, è di scuola venezuelana, si è avvicinato infatti al mondo della musica tramite un modello didattico denominato El Sistema e ideato dal grande José Antonio Abreu, un progetto guarito che offre un'alternativa all'analfabetismo e coinvolge soprattutto ragazzi provenienti da situazioni di disagio. Dudamel, che sente molto forte il legame con le sue origini, ha esordito al Teatro alla Scala nel 2002 dirigendo la "Sinfonica nazionale giovanile e infantile del Venezuela". Nel 2009 è stato insignito del titolo di "cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere" in Francia, dopo aver diretto la Youth Orchestra of Venezuela in uno spettacolo a Parigi, ma negli anni successivi ha guidato con successo le orchestre più importanti del panorama musicale mondiale.

CONCERTO DI CAPODANNO 2017, VIENNA: DIRETTA STREAMING VIDEO, GUSTAVO DUDAMEL DIRIGE L’ORCHESTRA (OGGI, 1 GENNAIO) - Si rinnova anche quest’anno la bellissima tradizione del celebre Concerto di Capodanno dalla sala dorata del Musikverein di Vienna, che prenderà il via in diretta oggi - domenica 1 gennaio 2017 - sul piccolo schermo di Rai 2: l’evento, che vede il giovane venezuelano Gustavo Dudamel come direttore d’orchestra, sarà poi trasmesso in replica, sulla quinta rete nazionale, nella sera dello stesso giorno a partire dalle 21.15. Il programma, come sempre, è ricco, e la proposta ghiotta: si alterneranno in scena ballerini e musicisti, dando spazio a valzer, galop e le marce di Strauss, da Johann Strauss padre, a Johann Strauss jr, Josef Strauss ed Eduard Strauss. Il corpo di ballo della Wiener Staatsoper eseguirà i balletti utilizzando come ambientazione il meraviglioso scenario offerto dalla Hermesvilla. Per concludere, non mancheranno dieci ballerini che porteranno in scena il valzer “Hereinspaziert” tratto dall’operetta “Der Schatzmeister” di Car Michael Ziehrer, con le coreografie di Renato Zanella. Sarà possibile seguire la messa in onda sia sintonizzandosi sulla seconda rete nazionale, che su RaiPlay, in diretta streaming video.

CONCERTO DI CAPODANNO 2017, VIENNA: DIRETTA STREAMING VIDEO, GUSTAVO DUDAMEL DIRIGE L’ORCHESTRA (OGGI, 1 GENNAIO) - A partire dalle 13.30 prenderà il via il consueto a amatissimo Concerto di Capodanno da Vienna, direttamente dalla sala dorata del Musikverein della città: il repertorio dell’anno scorso, proprio come è stato annunciato per questo 2017, è incentrato su valzer, galoppi e sulle marce degli Strauss. In partenza era stato proposto il pezzo “Uno Marsch” di Robert Stoltz, quando invece la parte finale ha visto l’esecuzione di “An der schonen blauen Donau”, Walzer op.314 di Johan Strauss e la marcia di Radetzky di Johann Strauss Senior. Questi capolavori verranno riproposti dall'orchestra a Vienna?

