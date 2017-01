DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: su Rai 1 il Best Of della stagione, Tosca e Carlo Buccirosso (oggi, 1 gennaio 2017)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 GENNAIO 2017: IL MEGLIO DELL’EDIZIONE, DA TOSCA A CARLO BUCCIROSSO - Si riparte in grande stile sul piccolo schermo di Rai 1 a Domenica In: la puntata in onda oggi - 1 gennaio 2017 - sarà infatti un collage di tutti i momenti più emozionanti e belli vissuti fino a questo momento nello studio del programma. L’appuntamento prenderà il via a partire dalle 17.05, come di consueto sotto la guida di Pippo Baudo e Chiara Francini, e lascerà spazio alla musica, ai faccia a faccia più ricchi, e allo spettacolo: non mancheranno, anche in questa occasione, le canzoni e i balletti della showgirl Manuela Zero e la Big Band diretta dal maestro Bruno Biriaco. Tosca sarà pronta a riportare in scena e reinterpretare tutti i più grandi ed importanti successi della sua carriera artistica, mentre Carlo Buccirosso diversità il pubblico del primo canale nazionale presentando alcune della scene più spassose della sua commedia musicale dal titolo “Il divorzio dei compromessi sposi”, una rivisitazione del capolavoro di Alessandro Manzoni in chiave comica e divertente. Chi altri sarà pronto a tornare a conquistare il pubblico di Domenica In? Non resta che sintonizzarsi oggi, 1 gennaio, nel pomeriggio su Rai 1 per scoprirlo.

