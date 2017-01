Fabrizio Corona / News, Capodanno in carcere per il fotografo, Silvia Provvedi penserà a lui? (oggi, 1 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, CAPODANNO IN CARCERE PER IL FOTOGRAFO (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Capodanno in carcere per Fabrizio Corona, l'ex fotografo dei vip rinchiuso a San Vittore ormai da qualche mese. Nonostante abbia chiesto clemenza in tutti i modi, i giudici non hanno proprio voluto saperne di farlo uscire dal carcere, e adesso Fabrizio Corona dovrà vedere i fuochi d'artificio attraverso le sbarre della sua cella. Una fine infausta per un uomo che sembrava avere tutto dalla vita: soldi, successo, un ottimo lavoro, popolarità, un figlio e delle love story con delle donne bellissime. Fabrizio Corona non se la passa molto bene in carcere e ha più volte detto che lo stare recluso lo fa deprimere e gli causa un malessere sia fisico sia psicologico. Anche sua madre Gabriella ha detto più volte che il figlio in carcere sta molto male e che ha bisogno di cure e assistenza. Insomma, non proprio una conclusione dell'anno felice quella per Fabrizio Corona, che vede aggravarsi la sua situazione ogni giorno di più, tanto che potrebbe rimanere in carcere ancora per diverso tempo.

FABRIZIO CORONA, SILVIA PROVVEDI PENSERÀ A LUI? (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Silvia Provvedi dice sempre di essere molto innamorata di Fabrizio Corona, e ogni volta che può va a trovare il suo fidanzato in carcere. Sono molte poi le dichiarazioni a mezzo social della cantante del duo Le Donatella dedicate al suo amore, e si vede che la ragazza è davvero innamorata del fotografo dei vip dal passato oscuro e tormentato. Silvia Provvedi è davvero innamorata di Fabrizio Corona, ma è anche vero che la ragazza ha solo 23 anni e il suo pensiero maggiore adesso è quello di godersi il Capodanno e arrivare al 2017 godendosi la serata il più possibile. D'altra parte non sarebbe neanche giusto che smetta di divertirsi perché Fabrizio Corona non può, e probabilmente non sarebbe neanche ciò che vorrebbe il suo fidanzato. Nonostante il divertimento però, è probabile che Silvia Provvedi non possa fare a meno, allo scoccare della mezzanotte, di pensare a Fabrizio Corona, recluso dietro le sbarre di San Vittore. Com'è normale che sia.

© Riproduzione Riservata.