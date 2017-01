IL PRIGIONIERO DELLA MINIERA/ Su Cielo il film con Gary Cooper e Hugh Marlowe, alla regia Henry Hathaway (oggi, 1 gennaio 2017)

IL PRIGIONIERO DELLA MINIERA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - Il prigioniero della miniera, il film in onda su Cielo oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pelllicola che è stata realizzata nel 1954. Il regista di questo film della durata di circa 100 minuti è l'oramai scoperto americano Henry Hathaway, mentre nel ruolo principale possiamo ammirare la maestrie del famoso Gary Cooper che veste i panni di Hooker, insieme lui nel cast poi ci sono altri attori alquanto bravi come Hugh Marlowe nel ruolo di John Fuller, Rita Moreno che intepreta una cantante, Susan Hayward che è invece Leah Fuller e Cameron Mithcell che è invece Luke Daly. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL PRIGIONIERO DELLA MINIERA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Durante lo scavare in una miniera d'oro, una frana compromette la stabilità fisica dell'ingegner John Fuller, infatti sarà una trave a bloccargli la gamba, impedendogli così di potersi muovere molto. Fortunamente ad aiutare l'uomo ci pensa la sua consorte che trova degli uomini disponibili ad aiutarli ma, solo se saranno ben ricompensati. Essi si trovano in una città vicina al luogo dell'incidente e andando a scrutarli nelle loro persone, si notano caratteri differenti. Delye è un ragazzo che si prodiga in delle avventure mentre Hooker ha il pregio di essere molto generoso anche se dall'altro canto è anche un tipo alquanto opportunista. Gli altri due invece sono Vincente che se ne infischia della legge e ama trasgredire tutto ciò che ne è conforme, infine c'è Fiske che fa del gioco il suo più grande estro. Detto ciò i quattro uomini insieme alla donna dovranno superare un luogo assai minacciato dagli attacchi da parte del popolo indiano, ossia una regione nel deserto. Nonostante tutto però tutti riescono ad arrivare nei pressi della miniera dove c'è l'ingegner John Fuller immobilizzato dalla frana. Nel viaggio però a salvaguardare la donna, ci ha pensato il suo stesso fascino, essa infatti ha usato quest'arma seduttiva per far sì che i quattro uomini fossero ammaliati da lei. Quest'arma utilizzata da Lia Fuller fa si che Hooker non percuoti il povero Delye che è molto intraprendente, allo stesso tempo poi Vincente non segnali il percorso fatto durante il cammino. La conclusione della pellicola poi vede gli uomini sopra citati che riescono a liberare il marito della donna e a far si da prestargli le prime cure, subito dopo poi fanno ritorno sulla strada percorsa all'andata. Essa resta sempre pericolosa per l'attacco da parte degli indiani e a rendere il tragitto ancora più difficoltoso c'è l'invalidità riscontrata dall'ingegnere nell'incidente.

