KID’S GOT TALENT / Ultima puntata: concorrenti e ospiti, da Carla Fracci a Costantino Della Gherardesca (oggi, 1 gennaio 2017)

KID’S GOT TALENT, ULTIMA PUNTATA: CLAUDIO BISIO E LODOVICA COMELLO ALLA GUIDA DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Ultimo appuntamento su TV8 con Kid’s Got Talent, lo spin-off di Italia’s Got Talent che è andato in scena nell’ultimo mese con quattro puntate tutte dedicate ai più piccoli e guidate dal simpaticissimo Claudio Bisio (già volto delle edizione degli adulti) e da Lodovica Comello. Stasera, domenica 1 gennaio 2017, prenderà il via la puntata conclusiva, durante la quale il pubblico avrà occasione di conoscere da vicino nuovi giovanissimi talenti - tutti tra i 4 e gli 11 anni d’età - che porteranno sul palco le loro abilità, condite da un’immancabile dose di simpatia ed entusiasmo. Non ci saranno vincitori né vinti, nessuna competizione in programma: come sempre, ci sarà spazio per i commenti dell’irrequieto Lorenzo, di 6 anni, della pungente Carlotta, 10 anni, e di Francesco, intransigente 11enne, che insieme hanno formato l’irriducibile e speciale squadra di ‘giudici’ di Kid’s Got Talent. Non mancheranno, infine, una folta schiera di ospiti, pronti ad interagire con i piccoli protagonisti del format: andiamo a scoprire più nel dettaglio chi andrà in scena sul palcoscenico.

KID’S GOT TALENT, ULTIMA PUNTATA: I PICCOLI TALENTI IN SCENA STASERA (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Tanti i nomi di coloro che animeranno l’ultima puntata di Kid’s Got Talent, in scena stasera - domenica 1 gennaio 2017 - sul piccolo schermo di TV8. Si parte con la piccola Rachele Laro, che si esibirà portando in scena la sua più grande passione, la danza; per passare poi alla divertentissima riflessione di Elena Romano, pronta a lanciarsi in uno spassoso omologo sull’uso dei cellulari da parte di bambini e adulti. A Kid’s Got Talent sarà poi protagonista Thomas, con lo spettacolo di Capoeira; seguito dall’insolita performance di Michele Bucci, in grado di parlare al contrario e anche dall’incredibile spettacolo dei fratelli Kadan e Brooklyn Bart Rockett, che arrivano dritti dritti da America’s Got Talent e stupiranno tutti con l’illusionismo. Per concludere, non mancheranno le divertentissime freddure d Lucrezia Petracca, che ha già divertito la giuria di Italia’s Got Talent facendo ridere dall’inizio alla fine il giudice Frank Matano. Tutti pronti?

KID’S GOT TALENT, ULTIMA PUNTATA: GLI OSPITI DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Non mancheranno diversi ospiti per l’ultimo appuntamento con il talent (senza gara, né competizione) in onda su TV8 e tutto dedicato ai più piccoli: il primo nome annunciato è quello della coppia di comici Ficarra e Picone, che con il Professor Carmelo Baio discuteranno di astronomia e di ‘incontri molto ravvicinati’. Ci sarà poi Costantino Della Gherardesca, noto volto di Pechino Express, che insieme alla giovane concorrente Elena Roma darà il via ad un insolito dibattito scaturito dal monologo sui cellulari. A Della Gherardesca è stato affidato anche il compito di giudicare - insieme ai tre volti fissi dell’edizione, Lorenzo, Carlotta e Francesca - l’operato di Bisio in qualità di presentatore di Kid’s Got Talent. Quale sarà il loro verdetto? Per concludere, infine, Rachele Laro - dopo aver stupito tutti col sua danza - potrà confrontarsi con il suo mito vivente, la grande Carla Fracci. Chi non si perderà le scintille dell’ultima puntata di Kid’s Got Talent? Appuntamento in prima serata sul piccolo schermo di TV8.

br/>© Riproduzione Riservata.