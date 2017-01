LA DOLCE VITA/ Su Iris il film con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg, alla regia Federico Fellini (oggi, 1 gennaio 2017)

LA DOLCE VITA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - La dolce vita, il film in onda su Iris oggi, domenica 1 gennaio 2016 alle ore 21.00. Grande appuntamento con il cinema d’autore con la messa in onda della pellicola italia La dolce vita firmato dall’indimenticato Federico Fellini. Nel cast sono presenti grandi divi del cinema di quel periodo come Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Yvonne Furneaux, Anouk Aimeè, Annibale Ninchi, Magali Noel, Walter Santesso e Lex Barker. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA DOLCE VITA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo nella Roma a cavallo tra la fine degli anni Cinquanta ed i primi anni Sessanta. Una città che come tutto il resto del Paese, sembra aver dimenticato gli orrori della guerra correndo veloce verso il benessere assicurato dal boom economico. Roma è diventata ormai una città lussuosa dove grandi personaggi si danno appuntamento in interminabili serate dando tanto lavoro a giornalistici e paparazzi che si occupano di questioni scandalistiche. Marcello (Marcello Mastroianni) è un giornalisti che trascorre le proprie giornata costantemente con un paparazzo alle proprie calcagna nella speranza di riuscire a scoprire uno scoop e quindi realizzare un servizio che gli possa permettere di ottenere fama e denaro. In una fredda serata, Marcello si ritrova davanti ad un locale orientale dove sta cenando una nobile famiglia straniera allo scopo di scattare qualche foto e magari conoscere quale sia stato il menù consumato. Il suo atteggiamento non viene gradito dalle guardie del corpo che cercano di condurlo via fino a che un suo amico non lo invita a sedersi al proprio tavolo. Qui fa la conoscenza di una bella donna di nome Maddalena (Anouk Aimeè). Marcello prova a rendersi simpatico ma la donna sembra alle prese con una serata decisamente storta tant’è che poco dopo palesa la volontà di andare via. Marcello si offre di accompagnarla attraverso un vero e proprio tour tra le bellezze notturne di Roma ed un folto numero di paparazzi. I due si imbattono in una prostituta assieme alla quale continuano il loro percorso fino a raggiungere la casa di quest’ultima. Marcello e Maddalena vi passano la notte facendo l’amore per poi ritrovarsi alle prime luce dell’alba il protettore della prostituta che chiede loro del denaro. Marcello paga ed insieme a Maddalena va via accompagnandola a casa. Poco dopo rientra nel suo appartamento trovandovi davanti all’uscio la sua fidanzata depressa Emma (Yvonne Furneaux) alle prese con un malore in quanto ha ingerito una dose eccessiva di calmati. Conscio della situazione e di essere lui con i suoi continui tradimenti la causa del malessere della donna, l’accompagna in ospedale dove le vengono propinati le cure necessarie. Dopo essersi sincerato delle condizioni di Emma, Marcello può tornare al suo lavoro occupandosi di altri personaggi famosi come la nota attrice straniera Sylvia (Anita Ekberg) che seguirà in un tour romano che ha fatto epoca tra mille avventure e vizi di una Roma alle prese con la Dolce Vita.

© Riproduzione Riservata.