LA PICCOLA PRINCIPESSA/ Su Italia 1 il film con Liesel Matthews e Eleanor Bron, alla regia Alfonso Cuarón (oggi, 1 gennaio 2017)

LA PICCOLA PRINCIPESSA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - La piccola principessa, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 19.25. Una pellicola drammatica che è stata prodotta nel 1995 e si basa sull'omonimo romanzo scritto da Frances Hodgson Burnett nel 1888. Per quanto riguarda la regia del film, essa è stata curata da Alfonso Cuarón, ottimo autore messicano classe 1961 che i più piccoli riconosceranno sicuramente come il cineasta che ha prodotto il terzo capitolo ("Harry Potter e il prigioniero di Azkaban") della saga dedicata al popolare mago Harry Potter. Non dimentichiamo che Cuarón, grazie al suo bellissimo "Gravity" è riuscito ad aggiudicarsi il Premio Oscar nel 2013. Venendo a parlare, invece, del cast che ha preso parte a questa produzione, la giovanissima protagonista ha il volto di Liesel Matthews, al tempo appena undicenne, ricordiamo la sua presenza in altri film popolari come, ad esempio, "Air Forces One" e "Blast". Al suo fianco troviamo la valente Eleanor Bron, attrice inglese classe 1938 che nel corso della sua lunga carriera ha preso parte e film di buona fama come, ad esempio, "Alfie", "Due per la strada", "La piccola Dorrit" e "Iris - Un amore vero". Non possiamo non citare la presenza dell'ottimo Liam Cunningham, attore irlandese che gli appassionati di serie televisive avranno sicuramente riconosciuto come l'interprete del coraggioso Ser Davos Seaworth nella serie televisiva cult "Il trono di spade". Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.



LA PICCOLA PRINCIPESSA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Sara Crewe (Liesel Matthews) è un'adorabile bimba inglese che ha perso la mamma da ormai molti anni. Ha sempre vissuto con il suo amato padre, il capitano Crewe (Liam Cunningham), in India, la piccola ha sempre apprezzato il fascino ed il clima caldo del paese orientale che, ha torto o ha ragione, considera ormai la sua terra natia. Purtroppo per lei le cose sono destinate a cambiare piuttosto rapidamente, il padre della piccola decide che è arrivato il momento per la bambina di prendere il posto che le spetta all'interno della società occidentale e la manda quindi negli Stati Uniti d'America per entrare in un esclusivo collegio di New York gestito dalla severa Miss Minchin (Eleanor Bron). L'uomo non bada davvero a spese per avere la certezza che la sua bambina ottenga il meglio mentre è separata dalla sua famiglia e dai suoi affetti, le ha riservato la più grande suite della scuola e le ha donato una bambola francese appositamente fatta per lei di nome Emily. Salutando sua figlia le dice che, se vorrà parlare con lui, le sarà sufficiente parlare con Emily, lui sarà in grado di percepire ogni sua parola. Anche se Sara trova le rigide regole e l'atteggiamento duro di Miss Minchin soffocante, diventerà ben presto molto popolare tra le ragazze dell'istituto, tra cui spicca la dolce sguattera Becky (Vanessa Lee Chester). La sua gentilezza e la sua grande fantasia, infatti, non possono che conquistare le persone che la circondano. La piccola scrive molto spesso lunghissime lettere a suo padre, queste missive sono fonte di felicità per lui, impegnato a combattere sui campi di battaglia di tutta Europa. Un giorno il capitano Crewe viene gravemente ferito e svilupperà una grave forma di amnesia, purtroppo, verrà dichiarato morto e il governo britannico impugnerà tutte le sue proprietà e le sue ricchezze. Quando Miss Minchin viene informata dall'avvocato di Crewe che Sara ormai è diventata un'orfanella senza più neppure il becco di un quattrino, la direttrice decide di spostare la bambina in soffitta e di farla lavorare come sguattera assieme a Becky.





