LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da John Musker e Ron Clements (oggi, 1 gennaio 2017)

LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST - La principessa e il ranocchio, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 1 gennaio 2016 alle ore 17.20. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta nel 2009 dalla Walt Disney Pictures che si ispira alla celebre fiaba "Il principe ranocchio". Per quanto riguarda la regia, essa è stata curata da John Musker e da Ron Clements, sono due dei massimi animatori del cinema contemporaneo, autori di cartoni di grande popolarità quali "Aladdin", "La sirenetta" e "Basil l'investigatopo". Venendo a parlare del cast che sarà possibile apprezzare durante la trasmissione del film, la protagonista ha il volto dell'ottima Anika Noni Rose, ottima interprete classe 1972 che ha vinto un Tony Award nel 2004 per la sua performance in "Caroline, or Change". Al suo fianco troviamo Keith David, attore newyorchese classe 1956, nel corso della sua carriera ha recitato con registi di grande prestigio come, ad esempio, John Carpenter, Emilio Estevez, Sam Raimi, Michael Bay, Darren Aronofsky e Paul Haggis. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo nella splendida New Orleans del 1912, la giovane sarta Eudora (Oprah Winfrey) sta leggendo la storia di "Il principe ranocchio" a sua figlia Tiana (Anika Noni Rose) e alla sua amica Charlotte La Bouff (Jennifer Cody). Charlotte accoglie la storia con grande romanticismo e con sognanti aspettative, Tiana, invece, proclama con convinzione che lei non potrà mai baciare una rana. Quattordici anni dopo, Tiana è diventata un giovane aspirante chef che lavora come cameriera per alcuni locali. Desidera, infatti, risparmiare abbastanza soldi per aprire il ristorante dei suoi sogni come desiderato dal suo defunto padre James. Il principe Naveen di Maldonia (Bruno Campos) arriva a New Orleans per migliorare la sua situazione finanziaria. Dopo essere stato diseredato dai suoi genitori, Naveen è costretto a sposare una fanciulla facoltosa, Charlotte è la candidata perfetta ed il principe inizia a corteggiarla fin dal loro primo incontro. Eli "Gran Papà" La Bouff (John Goodman), ricco commerciante di zucchero e padre di Charlotte, sta ospitando un ballo in maschera in onore del suo futuro genero. Charlotte assume Tiana per curare il catering dell'evento, la paga che la sua vecchia amica le conferisce sembra essere abbastanza ingente perché la nostra protagonista possa comprare un vecchio zuccherificio adatto per diventare un ristorante rispondente alle specifiche esigenze di Tiana. Nel frattempo, Naveen e il suo cameriere, Lawrence (Peter Bartlett) incontrano il Dr. Facilier, uno stregone voodoo che ha intenzione di assumere il controllo della città di New Orleans. Il mago li invita nel suo impero e li convince di poter realizzare i loro sogni, nessuno dei due ottiene, però, ciò che si aspettava. Naveen diventa un ranocchio, mentre Lawrence assume le sembianze del suo padrone. Facilier desidera che il servitore sposi Charlotte, dopodiché ucciderà Big Daddy e rivendicherà la sua fortuna. Al ballo, Tiana scopre che lo zuccherificio sta per essere ceduto ad un altro acquirente che ha fatto un'offerta più alta della sua, la cosa la fa sprofondare nella disperazione più assoluta perché le sembra la fine del suo grande sogno, la ragazza incontra poi Naveen sotto forma di ranocchio, il principe, vedendo la nostra protagonista indossare un abito da gran sera, crede che si tratti una principessa e le chiede di baciarlo per rompere l'incantesimo che Facilier ha lanciato su di lui, in cambio del denaro necessario per comprare il ristorante, Tiana accetta, purtroppo quando bacia Naveen si trasforma in una rana a sua volta. Ovviamente, due ranocchi non sono ospiti ben graditi ad un party di classe, i nostri protagonisti vengono costretti a fuggire nel Bayou, tipica palude della Louisiana...

