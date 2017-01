LA SPOSA CADAVERE/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Tim Burton (oggi, 1 gennaio 2016)

LA SPOSA CADAVERE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - La sposa cadavere, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 16.40. "Corpse Bride" è il titolo originale della pellicola d'animazione stop-motion del 2005 che si ispira ad una favola russa del XIX secolo. Venendo a parlare della regia di questa produzione, difficile non riconoscere il tocco del geniale Tim Burton, uno degli autori cinematografici statunitensi più apprezzati ed originali, come dimenticare, per esempio, le sue suggestive favole dark come "Edward mani di forbice", "Il mistero di Sleepy Hollow" e "Big Fish - Le storie di una vita incredibile" Anche il cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film è davvero stellare: il protagonista ha la voce dell'ottimo Johnny Depp, attore di fascino e di talento che si è distinto per una recitazione originale e sopra le righe in alcuni film molto significativi come, ad esempio, "Don Juan De Marco - Maestro d'amore", "Ed Wood" e "Paura e delirio a Las Vegas". Al suo fianco riconosciamo la bravissima Helena Bonham Carter, al tempo moglie del regista, i più piccini riconosceranno senza dubbio la voce della folle e perfida Bellatrix Lestrange, una delle protagoniste della saga dedicata ad "Harry Potter". Ricordiamo, infine, la presenza di Emily Watson, geniale interprete londinese nata nel 1967 che si è distinta per la sua magistrale performance nel capolavoro di Lars von Trier "Le onde del destino". Ma vediamo neld ettaglio la trama del film.

LA SPOSA CADAVERE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo in una cittadina europea in piena epoca vittoriana: Victor Van Dort (Johnny Depp) è l'unico figlio di una famiglia di arricchiti che è riuscita a trovare un discreto successo economico grazie al commercio del pesce. Perché il loro prestigio sociale sia completo, i van Dort desiderano ottenere un titolo nobiliare, per questo motivo progettano di far sposare il loro rampollo con la dolce Victoria Everglot (Emily Watson), figlia trascurata di una coppia di sprezzanti aristocratici. Costoro accettano questo matrimonio combinato unicamente perché non hanno più il becco di un quattrino e sono praticamente sul lastrico. I giovani sono costretti ad piegare la testa di fronte a questa situazione, anche se entrambi nutrono la preoccupazione di essere in procinto di sposare una persona che non conoscono e con cui dovranno passare tutto il resto della loro vita. Ogni dubbio viene cancellato quando i due ragazzi si incontrano per la prima volta, si piacciono immediatamente e si innamorano l'uno dell'altra a prima vista. Il timido Victor, però, rovina la prova della cerimonia dimenticando i suoi voti nuziali e viene rimproverato aspramente dal Pastore Galswells (Christopher Lee), decide di fuggire nei boschi e di fare pratica con la sua promessa di matrimonio nella vicina foresta, mettendo l'anello di nozze sulla radice di un albero. Non sa che quello è un luogo incantato e che la radice, in realtà, è il dito di Emily (Helena Bonham Carter), una disgraziata fanciulla che venne uccisa dal suo fidanzato proprio nel giorno delle loro nozze. Per un sortilegio, il cadavere riesce a risorgere, convinto di essere diventata la legittima moglie del povero Victor. Immaginate lo sgomento del nostro protagonista quando si trova davanti uno spettro che dice di essere la sua sposa, il ragazzo, senza troppe cerimonie, perde i sensi. Quando si risveglia crede di aver fatto un brutto sogno, la presenza della emaciata Emily, purtroppo, lo farà ricredere molto presto. La sposa cadavere gli racconta la sua triste storia, comune a molte donne sin dalla notte dei tempi. La giovane, nonostante la sua triste fine, ha mantenuto un cuore d'oro e decide di fare al suo novello sposo un regalo davvero speciale, si immerge nel mondo dei morti e riporta alla vita il vecchio Scraps, il cane che il timido Victor non ha mai dimenticato. Nel frattempo, qualcuno scorge i nostri protagonisti nella foresta: subito la signora Everglot viene informata che il suo futuro genero si sta intrattenendo con un'altra donna proprio alla vigilia del suo sposalizio con la bella Emily...

