MALEFICENT/ Su Rai 1 il film con Angelina Jolie ed Elle Fanning, alla regia Robert Stromberg (oggi, 1 gennaio 2017)

MALEFICENT, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 1 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Maleficent, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 1 gennaio 2017 alle ore 21.30. Una pellicola dal genere fantasy che è stata realizzata nel 2014 e si ispira al personaggio della strega cattiva del cartone animato firmato Walt Disney "La bella addormentata". Per quanto riguarda la regia del film, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Robert Stromberg, scenografo di grande talento che ha lavorato in film molto popolari ed apprezzati dal grande pubblico, tra essi citiamo "Alice in Wonderland", "Avatar" e "Il grande e potente Oz". "Maleficent" è il suo debutto dietro la macchina da presa. Venendo a parlare, invece, dell'ottimo cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, la protagonista ha il volto perfetto della bellissima Angelina Jolie, diva affascinante e tormentata che nel corso della sua brillante carriera ha recitato per registi di prestigio quali, ad esempio, Clint Eastwood, Robert Zemeckis, Oliver Stone, Mike Newell e Simon West. Accanto a lei recita la giovanissima Elle Fanning, interprete classe 1998 che ha debuttato a soli tre anni in "Mi chiamo Sam". Nel corso della sua breve ma intensa carriera ha recitato in pellicole di grande successo quali, ad esempio, "Babel", "Il curioso caso di Benjamin Button" e "Somewhere". Ma ecco neld ettaglio la trama del film.

MALEFICENT, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 1 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Malefica (Angelina Jolie) è una fata molto potente che vive in una foresta magica che, però, confina con un regno umano corrotto e violento. Come ogni giovane ragazza che si rispetti, un giorno la nostra protagonista si innamora perdutamente. L'oggetto del suo desiderio è un contadino umano di nome Stefano (Jackson Bews), anche il giovane ricambia i sentimenti di Malefica e le dà il "bacio del vero amore". Il suo affetto per la fata, però, viene messo in ombra dalla sua ambizione di diventare re. Il tempo passa e Malefica diventa la fata protettrice della foresta. Quando il perfido re Enrico (Kenneth Cranham) cerca di conquistare il regno fatato, sarà proprio la nostra protagonista a costringerlo a ritirarsi. Il sovrano viene ferito a morte in battaglia e giura di vendicarsi, prima di spirare, dichiara che chi ucciderà Malefica sarà nominato suo successore e potrà sposare la sua unica figlia, la bellissima principessa Leila (Hannah New). Stefan si reca a fare visita alla sua magica fidanzata e la droga con un potente farmaco. Vorrebbe ucciderla per assurgere al trono ma non è capace di portare a termine una nefandezza di tale portata, l'unica cosa che riuscirà a fare sarà tagliare le sue bellissime ali, portandole a re Enrico come prova dell'avvenuta morte della fata. Quando si risveglia, la nostra protagonista si renderà conto che il suo amato l'ha tradita in modo orribile, l'inganno la porta a diventare cattiva e crudele. Malefica si dichiara regina assoluta della foresta, pronta ad usare qualsiasi mezzo pur di affermare il proprio potere assoluto. Il suo unico aiutante sarà Fosco (Sam Riley), un corvo a cui la strega ha dato forma umana, costui prenderà il posto delle sue ali e diventerà la sua spia ed il suo confidente. Dopo qualche tempo, Fosco informa Malefica che Stefan (Sharlto Copley), diventato re, sta festeggiando il battesimo della sua figlioletta appena nata, la principessina Aurora. Malefica decide di vendicarsi e si presenta alla cerimonia senza essere invitata...

© Riproduzione Riservata.