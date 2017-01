MASHA E ORSO - NUOVI AMICI/ Da oggi al cinema il film d’animazione più amato dai bambini (1 gennaio 2017)

MASHA E ORSO – NUOVI AMICI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA (1 gennaio 2017) – Masha e orso - Nuovi amici è il nuovo film d'animazione degli amatissimi Masha e Orso, personaggi creati dallo studio d'animazione russo Animaccord Animation Studio basandosi su un racconto tradizionale russo. Masha e orso - Nuovi amici uscirà in tutte le sale italiane il primo gennaio 2017.

MASHA E ORSO – NUOVI AMICI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (1 gennaio 2017) - Il film, come i precedenti, è composto da sei storie brevi slegate fra loro, sul formato della serie tv. In effetti non si tratta di un vero e proprio film, ma di episodi della serie ancora inediti in Italia e proposti in questo formato per il grande schermo, come già accaduto ad inizio 2016 con il precedente Masha e orso amici per sempre. In queste nuove avventure Orso tenterà ancora una volta di conquistare il cuore della sua amata Orsa, Masha prenderà lezioni di guida ed affronterà addirittura un'avventura con dei fantasmi. Tornano quindi al cinema la piccola ed esuberante Masha, sempre pronta a scatenarsi e fare danni, e il suo amico Orso, una star del circo in pensione, introverso e solitario ma infinitamente paziente sinceramente affezionato alla piccola amica combinaguai. Proprio sulla differenza di attitudine e carattere dei due protagonisti si basa il successo della serie. Orso è sempre intento a coltivare qualche hobby improbabile, come suonare la tromba o giocare a scacchi, ma l'arrivo turbolento di Masha porterà sempre giau e scompiglio, costringendo il povero Orso ad intervenire.

MASHA E ORSO – NUOVI AMICI, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (1 gennaio 2017) - La popolarissima serie di Masha e Orso, nata e realizzata in Russia basandosi su una leggenda popolare locale per bambini, è ormai fra le più amate anche fra i bambini italiani. La serie ha debuttato nel nostro paese nel 2011, e da allora la sua popolarità è stata in costante crescita. Oggi la serie Masha e Orso è distribuita in oltre 30 paesi in tutto il mondo, dall'Indonesia alla Corea del Sud, dal Canada al Brasile. Dalla serie principale, sempre ad opera dello studio Animaccord di Oleg Kuzovkov, sono stati tratti due spin-off: Mashas's Tales e Masha's Spooky Stories (ancora inedita in Italia) in cui la piccola combinaguai racconta fiabe popolari russe con il stile inconfondibile e pasticcione ed insegna ai bambini come affrontate le loro paure quotidiane. Masha e orso - Nuovi amici uscirà in tutti i cinema italiani a partire dal primo gennaio 2017.

