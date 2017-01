MASTERCHEF ITALIA 2017/ Ed.6, anticipazioni e news: Valerio si farà travolgere dall'emotività? (Oggi, 1 gennaio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED.6, ANTICIPAZIONI E NEWS: VALERIO GIA' IN CRISI? (OGGI, 1 GENNAIO 2017) - Ricette, risate e scontri, tutto questo è Masterchef e anche questo mese di dicembre ha portato con sé una nuova edizione del cooking show ovvero la sesta. Dopo le prime due puntate interamente dedicate alle selezioni i migliaia di aspiranti chef che si sono presentati a Milano per la nuova edizione sono diventati 20. Grembiuli con il marchio Masterchef e il proprio nome stampato sono finiti addosso a coloro che hanno ottenuto l'accesso ai fornelli di Masterchef ma chi riuscirà a superare le prime prove. Il pubblico è ancora incerto su chi puntare anche se i giovani sembrano essere i cavalli vincenti di questa edizione, i senior sapranno stupirci o rimarremo delusi quando li vedremo alle prese con materie prime o metodi di cottura che non conoscono? Valerio, in particolare, sembra essere preso da un'adrenalina che non riesce a frenare e lo stesso Antonino Cannavacciuolo cerca in tutti i modo di farlo riflettere. Nel nuovo promo vedremo i due in un momento di panico, riuscirà Valerio a venirne fuori? Lo speriamo perchè è proprio lui una delle promesse di questa stagione.

